Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi

Thời trang 10/04/2023 07:13

Top 5 món thời trang không thể thiểu trong tủ đồ của các nàng giúp trẻ ra chục tuổi.

Phong cách trẻ trung năng động phần nào sẽ giúp các bạn ăn gian độ tuổi một cách hiệu quả nhất. Cùng điểm qua các item giúp các sao Hollywood dù ở độ tuổi U40 vẫn hack dáng thành công và trẻ ra chục tuổi nhé.

Quần jeans

Quần jeans là món thời trang khó có thể thiếu trong tủ đồ của chị em, và sao nữ Hollywood cũng không bỏ qua item này. Quần jeans mốt bền vững với thời gian, giúp chị em dễ dàng ghi điểm sành điệu.

Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 1Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 2

Bên cạnh đó, quần jeans sẽ giúp trẻ hóa cả set trang phục, ngay cả khi kết hợp với item tối màu. Quần jeans có rất nhiều kiểu dáng, màu sắc, thiết kế và bất cứ ai cũng có thể tìm được chiếc quần jeans vừa vặn, tôn dáng.

Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 3Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 4

Chị em có thể biến hóa phong cách với nhiều kiểu quần jeans, chẳng hạn như jeans ống rộng phóng khoáng, jeans ống loe sang chảnh hay jeans ống đứng thanh lịch. Khi chọn các kiểu giày như loafer, slingback, sandal để kết hợp cùng quần jeans, chị em sẽ hoàn thiện được outfit sành điệu, tôn dáng.

Áo thun

Áo thun là item năng động và khỏe khoắn phù hợp với mọi đối tượng và giải nhiệt khá tốt.Các sao nữ U40 - 50 của Hollywood không chọn áo thun quá cầu kỳ. Họ thường ưu tiên áo thun trơn màu trung tính như trắng, xám, hay áo thun họa tiết kẻ kinh điển.

Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 5Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 6

Các phiên bản áo thun này vẫn cho hiệu quả hack tuổi tốt, nhưng đảm bảo cho người diện vẻ ngoài tinh tế, thanh lịch.Kết hợp áo thun với quần jeans hoặc quần ống rộng, vẻ ngoài sẽ ghi trọn điểm phong cách.

 

Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 7Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 8

 Áo sơ mi trắng

Có nhiều cách để biến hóa với áo sơ mi trắng, nhưng đơn giản, dễ mặc nhất là kết hợp cùng quần jeans xanh, hoặc quần âu đúng chất công sở. Với các công thức này, chị em đừng quên sơ vin để hack dáng, đồng thời tăng điểm thanh lịch và tinh tế.

Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 9

Áo sơ mi trắng tuy đơn giản nhưng giúp chị em nâng tầm phong cách hiệu quả. Mẫu áo này vừa mang đến sự trẻ trung, vừa tăng nét thời thượng, thanh lịch cho tổng thể outfit.

 Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 10

 Váy họa tiết

Váy liền là món thời trang phủ sóng trong mùa hè. Item này nhẹ mát và bay bổng, giúp bạn ghi điểm sành điệu từ công sở ra phố

Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 11

Thiết kế này rất được các sao nữ Hollywood ưa chuộng và đây là "chìa khóa" để vẻ ngoài của họ trở nên nổi bật, trẻ trung

 

Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 12Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 13

 Sneaker trắng

Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 14

Nếu hỏi đâu là kiểu giày thể thao đáng sắm nhất, thì câu trả lời là sneaker trắng. Item này có thể kết hợp ăn ý với mọi set trang phục, combo áo thun + quần jeans năng động, áo sơ mi + quần âu trẻ trung cho đến váy điệu đà. Sneaker trắng sẽ thắp sáng cả set đồ, tăng nét trẻ trung.

Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 15

 

Item giày này vẫn có sự trang nhã, nên đảm bảo vẻ thanh lịch cho người diện. Sneaker trắng được các sao nữ Hollywood U40 - 50 rất yêu thích vì kiểu giày này trẻ hóa phong cách hiệu quả, nhưng vẫn phù hợp với mọi ngưỡng tuổi.

Mách nước các món thời trang của các sao U40 Hollywood giúp bạn trông trẻ hơn chục tuổi - Ảnh 16

TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70

TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70

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