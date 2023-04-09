TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70

Thời trang 09/04/2023 05:37

Những mẫu giày tôn dáng triệt để chị em nên đầu tư để có vẻ ngoài hút mắt

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn rất lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ. Kiểu giày này có thiết kế mũi nhọn, tạo vẻ thanh thoát cho vóc dáng và kéo chân dài hơn. Giày mũi nhọn có thể kết hợp ăn ý với hầu hết các kiểu trang phục, đặc biệt là những set đồ công sở, hoặc outfit mặc trong dịp trang trọng như tiệc cưới, tiệc công ty… Sự xuất hiện của giày mũi nhọn giúp tổng thể trang phục thêm phần sang trọng, tinh tế. Do đó, đây là mẫu giày không thể thiếu trong tủ giày của các chị em.

TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 1TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 2
Mẫu giày giúp chị em kéo dài đôi chân và trông thon thả hơn
TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 3TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 4
Các sao Hollywood cũng không thể bỏ qua item này
 

Sandal cao gót quai mảnh

Mẫu giày mát mẻ và phóng khoáng, giúp tạo nên những outfit đúng chất hè. Khi kết hợp sandal quai mảnh với váy ngắn, đôi chân trông dài hơn, từ đó chiều cao cũng được "ăn gian" vài ba centimet.

TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 5TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 6

Không chỉ thoáng chân, sandal cao gót còn là "bảo bối" hack dáng hiệu quả. Đặc biệt là khi chọn những đôi sandal cao gót quai mảnh, cặp chân của người diện sẽ được kéo dài "miên man", vóc dáng trở nên quyến rũ và cao ráo hơn.

TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 7TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 8 

Giày mule cao gót

Giày mule cao gót tạo cảm giác thoáng chân, từ đó tổng thể thêm thanh thoát và cao ráo. Kiểu giày này rất phù hợp để diện cùng các set đồ dạo phố cuối tuần, vì sự phóng khoáng và sành điệu.

TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 9TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 10

Với thiết kế hở gót, giày mule được coi là một trong những bảo bối hack dáng, giúp tạo vẻ thanh thoát cho đôi chân. Giày mule phù hợp để mix với nhiều kiểu trang phục, trong đó có váy liền/chân váy ngắn. Khi kết hợp giày mule với váy ngắn, set đồ của bạn sẽ có vẻ nữ tính, xen lẫn nét phóng khoáng, trẻ trung.

TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 11

TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70 - Ảnh 12

5 quy tắc diện chân váy dài để không tự cộng thêm cả chục tuổi, trở nên chìm nghỉm giữa đám đông

5 quy tắc diện chân váy dài để không tự cộng thêm cả chục tuổi, trở nên chìm nghỉm giữa đám đông

Chỉ cần ghi nhớ 5 quy tắc đơn giản này cũng đủ để bộ trang phục của bạn đẹp mọi lúc, mọi nơi.

Xem thêm
Từ khóa:   giày hack dáng giày cao gót max&match

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt