TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70

Những mẫu giày tôn dáng triệt để chị em nên đầu tư để có vẻ ngoài hút mắt
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Giày cao gót mũi nhọn
Giày cao gót mũi nhọn rất lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ. Kiểu giày này có thiết kế mũi nhọn, tạo vẻ thanh thoát cho vóc dáng và kéo chân dài hơn. Giày mũi nhọn có thể kết hợp ăn ý với hầu hết các kiểu trang phục, đặc biệt là những set đồ công sở, hoặc outfit mặc trong dịp trang trọng như tiệc cưới, tiệc công ty… Sự xuất hiện của giày mũi nhọn giúp tổng thể trang phục thêm phần sang trọng, tinh tế. Do đó, đây là mẫu giày không thể thiếu trong tủ giày của các chị em.
Sandal cao gót quai mảnh
Mẫu giày mát mẻ và phóng khoáng, giúp tạo nên những outfit đúng chất hè. Khi kết hợp sandal quai mảnh với váy ngắn, đôi chân trông dài hơn, từ đó chiều cao cũng được "ăn gian" vài ba centimet.
Không chỉ thoáng chân, sandal cao gót còn là "bảo bối" hack dáng hiệu quả. Đặc biệt là khi chọn những đôi sandal cao gót quai mảnh, cặp chân của người diện sẽ được kéo dài "miên man", vóc dáng trở nên quyến rũ và cao ráo hơn.
Giày mule cao gót
Giày mule cao gót tạo cảm giác thoáng chân, từ đó tổng thể thêm thanh thoát và cao ráo. Kiểu giày này rất phù hợp để diện cùng các set đồ dạo phố cuối tuần, vì sự phóng khoáng và sành điệu.
Với thiết kế hở gót, giày mule được coi là một trong những bảo bối hack dáng, giúp tạo vẻ thanh thoát cho đôi chân. Giày mule phù hợp để mix với nhiều kiểu trang phục, trong đó có váy liền/chân váy ngắn. Khi kết hợp giày mule với váy ngắn, set đồ của bạn sẽ có vẻ nữ tính, xen lẫn nét phóng khoáng, trẻ trung.