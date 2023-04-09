TOP những kiểu giày hack dáng chị em nên có trong tủ giày để kéo chân từ 1m50 thành 1m70

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn rất lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ. Kiểu giày này có thiết kế mũi nhọn, tạo vẻ thanh thoát cho vóc dáng và kéo chân dài hơn. Giày mũi nhọn có thể kết hợp ăn ý với hầu hết các kiểu trang phục, đặc biệt là những set đồ công sở, hoặc outfit mặc trong dịp trang trọng như tiệc cưới, tiệc công ty… Sự xuất hiện của giày mũi nhọn giúp tổng thể trang phục thêm phần sang trọng, tinh tế. Do đó, đây là mẫu giày không thể thiếu trong tủ giày của các chị em.

Mẫu giày giúp chị em kéo dài đôi chân và trông thon thả hơn

Các sao Hollywood cũng không thể bỏ qua item này

Sandal cao gót quai mảnh

Mẫu giày mát mẻ và phóng khoáng, giúp tạo nên những outfit đúng chất hè. Khi kết hợp sandal quai mảnh với váy ngắn, đôi chân trông dài hơn, từ đó chiều cao cũng được "ăn gian" vài ba centimet.