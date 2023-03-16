5 quy tắc diện chân váy dài để không tự cộng thêm cả chục tuổi, trở nên chìm nghỉm giữa đám đông

Tuy nhiên, item kinh điển này khi diện một cách qua loa cũng dễ khiến hội chị em tự cộng thêm cả chục tuổi, trở nên chìm nghỉm giữa đám đông. Để tránh rơi vào tình huống mặc xấu, chị em chỉ cần tránh xa những lỗi ăn mặc sau đây, nắm vững cho mình tips mix match hợp lý, nàng hoàn toàn có thể chinh phục chân váy dài trongbất kỳ trường hợp nào.

Chân váy dài là những mẫu chân váy có độ dài quá gối, có thể dài đến mắt cá chân. Chân váy dài hay còn có thể gọi là chân váy midi, chân váy maxi,… tùy thuộc vào độ dài của thiết kế.

Với những cô nàng yêu thích phong cách gợi cảm, sexy, quyến rũ thì những items khỏe đường cong cơ thể, những items ôm sát thì không thể bỏ qua. Đặc biệt là áo ôm.

Chân váy dài khi kết hợp với áo ôm sẽ khoe được trọn được ba vòng của các nàng. Đây sẽ là một set đồ hoàn hảo cho những buổi tiệc, hay party nho nhỏ hay những buổi dã ngoại đi chơi.

Ảnh minh họa: Internet

2, Chân váy càng ngắn, áo càng dài

Nếu lựa chọn áo dáng oversize để kết hợp với chân váy thì phần thân áo thì các nàng nên tiết chế một chút khi chọn chân váy diện cùng. Vì vậy hãy chọn chân váy tối giản sẽ giúp tổng thể cân bằng, vóc dáng từ dó thon gọn nhẹ nhàng hơn.

Dáng chân váy cần nhất lúc này chính là chân váy dáng suông, váy chữ A xòe nhẹ và tiết chế mọi chi tiết cầu kỳ.

Ảnh minh họa: Internet

3, Chân váy càng dài, áo càng ngắn

Những quý cô ngoài 30 hãy ưu tiên công thức áo ngắn chân váy dài. Áo len dáng ôm sơ vin gọn gàng cùng chân váy midi, vòng eo thon hay vóc dáng cao thanh thoát không còn là mơ ước xa vời của các chị em.



Ảnh minh họa: Internet

4, Chân váy càng đậm, áo càng nhạt

Chân váy tối màu là kiểu trang phục được nhiều người lựa chọn vì chúng không khó phối đồ vì không quá nổi. Đồng thời, chân váy tối màu luôn mang lại cho người mặc sự sang trọng và tinh tế.

Để tổng thể trang phục nổi bật bạn nên chọn chân váy tối màu để mix cùng áo màu sáng màu như trắng, hồng, xanh nhạt. Đây sẽ là bộ đôi tuyệt vời để tạo sự tương phản lôi cuốn mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

5, Chân váy càng nhạt, áo càng đậm

Bạn đang phân vân không biết nên chọn chân váy màu nhạt phối hợp với áo màu gì thì đừng nên bỏ lỡ sắc vàng, đỏ, đen. Những sắc tố này sẽ tương hỗ cho nhau để giúp bạn thêm năng động và đậm chất ngầu. Đừng quên thêm thắt một vài phụ kiện để tạo sự điển hình nổi bật nhé .