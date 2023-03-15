Ngắm "cô dâu hào môn" Linh Rin trong trang phục váy cưới: Thần thái sang chảnh, nhan sắc thuộc hàng "cực phẩm"

Vừa tiết lộ lịch trình đám cưới, "cô dâu hào môn" Linh Rin đã khiến dân mạng đứng ngồi không yên khi "đào" lại khoảnh khắc diện váy cô dâu.
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Được biết, em chồng Hà Tăng và vợ sắp cưới đang lên kế hoạch cho hôn lễ diễn ra trong tháng 3/2023.
Kế hoạch cưới được Linh Rin và Phillip Nguyễn chuẩn bị từ cuối năm 2022. Họ quyết định tiến tới hôn nhân sau bốn năm hẹn hò. Sau lễ đính hôn hồi đầu năm 2022, cả hai bắt đầu sống chung.
Mới đây, đằng nhà gái cũng tiết lộ váy cho phù dâu cũng vô cùng xịn xò. Có thể thấy, đám cưới hào môn này được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, tỉ mỉ.
Trong thời gian chờ đợi cô dâu Linh Rin chính thức diện váy cưới trong hôn lễ hoành tránh, nhìn lại một số hình ảnh nàng hotgirl từng diện váy cưới khoe nhan sắc thanh nhã, dịu dàng nhưng đầy khí chất.
Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh sinh năm 1993, là người mẫu ảnh có tiếng tại Hà Nội. Cô được chú ý nhiều hơn sau khi tham gia chương trình The Look.
Phillip Nguyễn sinh năm 1985, là một trong những người thừa kế của tập đoàn gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Công ty của anh từng tổ chức nhiều sự kiện như Đường đua sắc màu (Color Me Run), đưa The Chainsmokers về biểu diễn ở TP HCM.