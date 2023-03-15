Ngắm "cô dâu hào môn" Linh Rin trong trang phục váy cưới: Thần thái sang chảnh, nhan sắc thuộc hàng "cực phẩm"

Thời trang 15/03/2023 05:30

Vừa tiết lộ lịch trình đám cưới, "cô dâu hào môn" Linh Rin đã khiến dân mạng đứng ngồi không yên khi "đào" lại khoảnh khắc diện váy cô dâu.

Được biết, em chồng Hà Tăng và vợ sắp cưới đang lên kế hoạch cho hôn lễ diễn ra trong tháng 3/2023. 

Kế hoạch cưới được Linh Rin và Phillip Nguyễn chuẩn bị từ cuối năm 2022. Họ quyết định tiến tới hôn nhân sau bốn năm hẹn hò. Sau lễ đính hôn hồi đầu năm 2022, cả hai bắt đầu sống chung.

Ngắm 'cô dâu hào môn' Linh Rin trong trang phục váy cưới: Thần thái sang chảnh, nhan sắc thuộc hàng 'cực phẩm' - Ảnh 1

Mới đây, đằng nhà gái cũng tiết lộ váy cho phù dâu cũng vô cùng xịn xò. Có thể thấy, đám cưới hào môn này được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, tỉ mỉ.

Trong thời gian chờ đợi cô dâu Linh Rin chính thức diện váy cưới trong hôn lễ hoành tránh, nhìn lại một số hình ảnh nàng hotgirl từng diện váy cưới khoe nhan sắc thanh nhã, dịu dàng nhưng đầy khí chất.

Ngắm 'cô dâu hào môn' Linh Rin trong trang phục váy cưới: Thần thái sang chảnh, nhan sắc thuộc hàng 'cực phẩm' - Ảnh 2
Linh Rin mặc áo dài cưới trắng muốt, hoá thành một cô dâu yêu kiều giữa khung cảnh mơ mộng đầy hoa cỏ.

Ngắm 'cô dâu hào môn' Linh Rin trong trang phục váy cưới: Thần thái sang chảnh, nhan sắc thuộc hàng 'cực phẩm' - Ảnh 3

Linh Rin xuất hiện ở ngày thứ hai của Vietnam International Fashion Week với vai trò người mẫu. Cô được NTK ưu ái dành cho bộ váy cưới khá cầu kỳ với điểm nhấn là khăn voan trùm đầu "siêu to khổng lồ".

Ngắm 'cô dâu hào môn' Linh Rin trong trang phục váy cưới: Thần thái sang chảnh, nhan sắc thuộc hàng 'cực phẩm' - Ảnh 4
 Linh Rin hoá thành cô dâu trong bộ áo cưới lộng lẫy.
Ngắm 'cô dâu hào môn' Linh Rin trong trang phục váy cưới: Thần thái sang chảnh, nhan sắc thuộc hàng 'cực phẩm' - Ảnh 5
Đây là một bộ ảnh thời trang mà cô hợp tác với nhà thiết kế áo dài Kenny Thái.
Ngắm 'cô dâu hào môn' Linh Rin trong trang phục váy cưới: Thần thái sang chảnh, nhan sắc thuộc hàng 'cực phẩm' - Ảnh 6

Phong cách thanh lịch của một chiếc váy cưới trắng chắc chắn sẽ phù hợp với vẻ đẹp ngọc ngà của Linh. 

Ngắm 'cô dâu hào môn' Linh Rin trong trang phục váy cưới: Thần thái sang chảnh, nhan sắc thuộc hàng 'cực phẩm' - Ảnh 7
Váy cưới lông vũ hiện đại và quyền quý đều bị chinh phục hoàn hảo bơi nàng dâu hào môn mới.

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh sinh năm 1993, là người mẫu ảnh có tiếng tại Hà Nội. Cô được chú ý nhiều hơn sau khi tham gia chương trình The Look.

Phillip Nguyễn sinh năm 1985, là một trong những người thừa kế của tập đoàn gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Công ty của anh từng tổ chức nhiều sự kiện như Đường đua sắc màu (Color Me Run), đưa The Chainsmokers về biểu diễn ở TP HCM.

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Từ khóa:   thời trang

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