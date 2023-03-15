Ngắm "cô dâu hào môn" Linh Rin trong trang phục váy cưới: Thần thái sang chảnh, nhan sắc thuộc hàng "cực phẩm"

Được biết, em chồng Hà Tăng và vợ sắp cưới đang lên kế hoạch cho hôn lễ diễn ra trong tháng 3/2023.

Kế hoạch cưới được Linh Rin và Phillip Nguyễn chuẩn bị từ cuối năm 2022. Họ quyết định tiến tới hôn nhân sau bốn năm hẹn hò. Sau lễ đính hôn hồi đầu năm 2022, cả hai bắt đầu sống chung.