'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách

Thời trang 13/03/2023 11:54

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với ngoại hình rạng rỡ, xinh đẹp và trẻ trung hơn. Vậy bí quyết đằng sau sự "thăng hạng" nhan sắc này là gì?

Lâm Vỹ Dạ hẳn là cái tên không còn xa lạ đối với khán giả Vbiz. Thời gian gần đây, nữ diễn viên khiến nhiều đồng nghiệp cũng như người hâm mộ phải xuýt xoa trầm trồ khi phong cách thời trang ngày càng "lên hương" và thần thái đẳng cấp.

Theo dõi trang cá nhân của Lâm Vỹ Dạ, không khó để nhận thấy dạo gần đây, phong cách thời trang của cô ngày càng thăng hạng. Thoát khỏi hình ảnh một diễn viên hài trên sân khấu hay một mẹ bỉm trong gia đình, bà xã Hứa Minh Đạt mạnh dạn thử sức với nhiều style khác nhau, song phong cách nào cũng góp phần củng cố thêm hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt.

Trong những khung ảnh gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1989 còn vướng nghi vấn đã can thiệp "dao kéo" vì diện mạo trông khá lạ hơn. Cụ thể, gương mặt hiện tại của Lâm Vỹ Dạ thanh thoát, ngũ quan hài hòa hơn hẳn. Đặc biệt phải nói đến chiếc mũi nhỏ nhắn càng khiến bà xã Hứa Minh Đạt bị nghi đã phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc xinh đẹp hơn.

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 1

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 2

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 3

Gu thời trang thăng hạng

Sau khi giảm cân thành công Lâm Vỹ Dạ không chỉ xinh đẹp hơn mà phong cách thời trang cũng ngày càng thăng hạng. Bên cạnh nghiệp diễn, cô nhận được nhiều lời khen về nhan sắc cũng như gu thời trang thăng hạng.

Bí quyết để giúp vẻ ngoài trẻ trung hơn, Lâm Vỹ Dạ ưu tiên những item mang màu sắc tươi sáng. Sự khôn khéo trong việc diện đồ đơn sắc giúp cô ghi điểm thanh lịch, đồng thời "ăn gian" chiều cao một cách hiệu quả.

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 4

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 5

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 6

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 7

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 8

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 9
'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 10

Trang điểm đơn giản, nổi bật làn da căng mịn, lông mày làm điểm nhấn

Lâm Vỹ Dạ luôn giữ vững phong độ nhan sắc với lối trang điểm tự nhiên, bao gồm cả hàng lông mày được tô vẽ chỉn chu, vừa phải cả về phom dáng lẫn sắc độ đậm nhạt. Dáng lông mày mảnh, cân đối với khuôn mặt, mang màu phù hợp với màu tóc giúp người đẹp chiếm trọn cảm tình fans trong mỗi lần xuất hiện.

Cô makeup rất đơn giản bằng cách thoa tí son, đánh nhẹ má hồng và chăm chút cho đôi chân mày. Điều này càng góp phần làm bật nước da trắng sáng mịn màng của Lâm Vỹ Dạ. Ở tuổi 32, không ngoa khi cho rằng làn da mộc mạc, trắng mịn không tì vết mới chính là báu vật nhan sắc của nữ danh hài.

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 11

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 12

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 13

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 14

'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách - Ảnh 15

Đối với người phụ nữ đã ở ngoài tuổi 30, việc giữ gìn nhan sắc là điều rất quan trọng. Chính Lâm Vỹ Dạ cũng từng cho biết: “Phụ nữ mập một chút cũng rất đáng yêu nhưng làn da nhất định phải đẹp”. Vậy, bà mẹ 2 con đã từng chia sẻ về bí quyết dưỡng da tuổi ngoài 30.

Thực hiện chế độ ăn uống cân bằng

Một chế độ ăn uống khoa học không chỉ là cách giúp chị em duy trì được làn da tươi sáng, rạng rỡ mà còn góp phần hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức khoẻ. Lâm Vỹ Dạ chọn ăn uống theo chế độ cắt giảm tinh bột, tăng cường chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, uống mỗi ngày đủ 2 lít nước và cung cấp thêm trà xanh.

Tập thể dục vừa giảm cân vừa giúp đẹp da

Cô đã kết thân với một chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Việc tập luyện không chỉ giúp giảm cân, đốt cháy mỡ thừa mà còn là cơ hội để làn da thải độc hiệu quả, sắc tố da sáng mịn. 

Bí quyết vàng để giữ cho nước da luôn trắng mịn đỉnh cao của Lâm Vỹ Dạ còn đến từ việc hạn chế trang điểm khi không cần thiết để cho da thở và tự nhiên nhất. 

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