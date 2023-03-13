'Thánh mặt quạu' Lâm Vỹ Dạ ngày càng lên hương nhan sắc, nhận được “cơn mưa” lời khen khi quyết định thay đổi phong cách

Theo dõi trang cá nhân của Lâm Vỹ Dạ, không khó để nhận thấy dạo gần đây, phong cách thời trang của cô ngày càng thăng hạng. Thoát khỏi hình ảnh một diễn viên hài trên sân khấu hay một mẹ bỉm trong gia đình, bà xã Hứa Minh Đạt mạnh dạn thử sức với nhiều style khác nhau, song phong cách nào cũng góp phần củng cố thêm hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt.

Lâm Vỹ Dạ hẳn là cái tên không còn xa lạ đối với khán giả Vbiz. Thời gian gần đây, nữ diễn viên khiến nhiều đồng nghiệp cũng như người hâm mộ phải xuýt xoa trầm trồ khi phong cách thời trang ngày càng "lên hương" và thần thái đẳng cấp.

Trong những khung ảnh gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1989 còn vướng nghi vấn đã can thiệp "dao kéo" vì diện mạo trông khá lạ hơn. Cụ thể, gương mặt hiện tại của Lâm Vỹ Dạ thanh thoát, ngũ quan hài hòa hơn hẳn. Đặc biệt phải nói đến chiếc mũi nhỏ nhắn càng khiến bà xã Hứa Minh Đạt bị nghi đã phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc xinh đẹp hơn.

Gu thời trang thăng hạng

Sau khi giảm cân thành công Lâm Vỹ Dạ không chỉ xinh đẹp hơn mà phong cách thời trang cũng ngày càng thăng hạng. Bên cạnh nghiệp diễn, cô nhận được nhiều lời khen về nhan sắc cũng như gu thời trang thăng hạng.

Bí quyết để giúp vẻ ngoài trẻ trung hơn, Lâm Vỹ Dạ ưu tiên những item mang màu sắc tươi sáng. Sự khôn khéo trong việc diện đồ đơn sắc giúp cô ghi điểm thanh lịch, đồng thời "ăn gian" chiều cao một cách hiệu quả.





Trang điểm đơn giản, nổi bật làn da căng mịn, lông mày làm điểm nhấn

Lâm Vỹ Dạ luôn giữ vững phong độ nhan sắc với lối trang điểm tự nhiên, bao gồm cả hàng lông mày được tô vẽ chỉn chu, vừa phải cả về phom dáng lẫn sắc độ đậm nhạt. Dáng lông mày mảnh, cân đối với khuôn mặt, mang màu phù hợp với màu tóc giúp người đẹp chiếm trọn cảm tình fans trong mỗi lần xuất hiện.

Cô makeup rất đơn giản bằng cách thoa tí son, đánh nhẹ má hồng và chăm chút cho đôi chân mày. Điều này càng góp phần làm bật nước da trắng sáng mịn màng của Lâm Vỹ Dạ. Ở tuổi 32, không ngoa khi cho rằng làn da mộc mạc, trắng mịn không tì vết mới chính là báu vật nhan sắc của nữ danh hài.