Điểm qua 3 kiểu chân váy giúp bạn hạn chế được khuyết điểm "CHÂN CỘT ĐÌNH"

Nhờ sự bùng nổ của xu hướng Y2K mà chân váy maxi denim oanh tạc các sàn diễn thời trang và dạo gần đây cực hot ở cả Hàn và Nhật.

Mang đậm tính thời trang.Ngoài độ hot hit không ai có thể phủ nhận, em nó còn có khả năng hack dáng tốt, nhất là che các khuyết điểm ở chân, lại dễ mix đồ và giúp ngoại hình của bạn thêm phần hay ho.

Chiếc váy siêu hack dáng cho các nàng

2. Chân váy xếp ly màu be hoặc kem

Hot nhất năm nay chắc chắn là chân váy xếp ly màu be hoặc kem. Item này phổ biến toàn cầu chứ không riêng bất cứ đâu.

Nếu muốn hack chiều cao thêm một chút thì bạn có thể cân nhắc thêm loại có phần cạp cao nhé, đảm bảo sẽ giúp đôi chân trông thon gọn và dài ra đáng kể đấy.

Item được ưa chuộng là vì nó phù hợp với mọi phong cách từ tối giản đơn sắc, preppy ngọt ngào tới cá tính chất chơi. Nhưng để khắc phục được nhược điểm đùi to, bạn nên chọn chân váy xếp ly có dáng xoè chữ A. Phom váy này không chỉ tạo cảm giác thoải mái, dễ hoạt động mà còn tạo ra hiệu ứng thị giác, giúp chân trông nhỏ đi trông thấy đấy.

Chiếc váy làm mưa làm gió với các tín đồ thời trang

3. Chân váy chữ A

Chân váy đen luôn là một trong những item không thể thiếu của mọi cô gái.Nếu muốn che phần đùi to mũm mĩm và nếu bạn chọn được chân váy đen có phom suông A thì hiệu quả hack dáng lại càng được tăng cao.



Chiếc váy quốc dân của tín đồ thời trang

Item này cũng vì thế mà vẫn giữ được độ hot trong suốt mùa xuân hè 2023. Váy suông A thường có độ xoè nhẹ nhàng, suông vừa phải, hợp với ai ngại mặc chân váy xoè chữ A điệu đà hay chân váy suông rộng vướng víu dễ tạo cảm giác luộm thuộm.

Với kiểu váy này, dù là item có độ dài ngang đùi hay ngang bắp chân đều ổn

Với kiểu váy này, dù là item có độ dài ngang đùi hay ngang bắp chân đều ổn. Ngoài ra, hãy ưu tiên chân váy đơn sắc,chân váy có hoạ tiết rườm rà cũng dễ trở nên lỗi mốt.