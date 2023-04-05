4 kiểu áo siêu ''hack tuổi'', vừa tinh tế lại nhẹ nhàng đáng sắm nhất mùa hè cho các chị em

Thời trang 05/04/2023 17:43

Kiểu áo này sẽ giúp cho phong cách mùa hè của chị em thêm sành điệu và tươi tắn, thích hợp mọi hoàn cảnh vừa đi chơi vừa đi làm.

Áo sơ mi màu pastel

Không cần bàn cãi quá nhiều khi nói sơ mi màu pastel là món đồ đáng sắm nhất mùa hè năm 2023. Kiểu áo này hứa hẹn sẽ bán rất chạy bởi sức hút tuyệt vời từ gam màu nhẹ nhàng và vô cùng thanh lịch. Cũng chính nhờ vậy mà việc kết hợp màu sắc với kiểu áo này cũng dễ dàng hơn hẳn. Để mặc đẹp và ''hack tuổi'' nhất có thể, bạn nên phối chúng với màu trắng, be, xanh đậm hoặc đen. Các cô nàng có làn da ngăm cũng hoàn toàn tự tin khi diện áo sơ mi xanh dương pastel ra đường. Tươi tắn và dễ thương là nét đẹp mà áo sơ mi hồng cam mang đến cho diện mạo củachị em.

4 kiểu áo siêu ''hack tuổi'', vừa tinh tế lại nhẹ nhàng đáng sắm nhất mùa hè cho các chị em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Áo cổ chun

Áo cổ chun được thiết kế vô cùng đơn giản với điểm nhấn là các đường bo nhẹ ở cổ, một số khác còn có thêm ở ống tay và vạt áo. Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng lại mang đến hiệu quả vô cùng lớn trong việc tôn lên nét nhẹ nhàng và thanh lịch cho người diện. Không những vậy, những chiếc áo cổ chun dài tay còn mang cho chị em vẻ ngoài đầy sang trọng kiểu tiểu thư.

4 kiểu áo siêu ''hack tuổi'', vừa tinh tế lại nhẹ nhàng đáng sắm nhất mùa hè cho các chị em - Ảnh 2
Áo cổ thun tôn lên nét nhẹ nhàng và thanh lịch cho người diện. Ảnh minh họa: Internet

Áo thun

Các item dáng ngắn như quần short hay chân váy mini rất hữu ích trong khoản cải thiện chiều cao. Kiểu đồ này tạo cảm giác thoáng chân, từ đó giúp vóc dáng thanh thoát hơn. Khi kết hợp áo thun với quần short hoặc chân váy mini, bạn không chỉ có vẻ ngoài cao ráo, mà còn ghi điểm ở sự trẻ trung, ngọt ngào.

Bên cạnh các mẫu áo thun dài qua hông, chị em nên tham khảo phiên bản dáng lửng. Mẫu áo thun này giúp bạn hack dáng mà không cần sơ vin. Với độ ngắn trên hông, áo thun dáng lửng sẽ giúp "ăn gian" chiều dài đôi chân, từ đó tổng thể thêm cao ráo. Áo thun dáng lửng còn ghi điểm ở sự phóng khoáng, sành điệu, giúp vẻ ngoài của chị em trở nên nổi bật hơn. Bên cạnh các mẫu áo dáng lửng màu trung tính, chị em hãy đổi mới phong cách với lựa chọn mang màu sắc tươi tắn, chẳng hạn như hồng pastel, xanh da trời, hay màu cam…

4 kiểu áo siêu ''hack tuổi'', vừa tinh tế lại nhẹ nhàng đáng sắm nhất mùa hè cho các chị em - Ảnh 3
Áo thun dáng lửng sẽ giúp "ăn gian" chiều dài đôi chân. Ảnh minh họa: Internet

Áo blazer

Với những cô nàng theo phong cách thanh lịch thì áo blazer chắc hẳn là món đồ không thể thiếu vắng. Thay vì diện những chiếc blazer dài tay nóng nực, chị em có thể lựa chọn dáng áo cộc tay thoải mái để diện mạo trẻ trung, năng động hơn mà vẫn giữ được nét lịch sự khi đi làm. Trên thị trường hiện có 2 dáng áo blazer, một là blazer dáng dài, hai là dáng lửng.

Tuy có sự khác biệt về độ dài nhưng cả 2 item này đều mang đến cho chị em cảm giác dễ chịu vô đối. Thông thường, những chiếc áo này sẽ được khoác bên ngoài áo 3 lỗ, áo 2 dây basic. Kiểu mix này mang đậm phong cách công sở, các nàng thích sự mới mẻ nhưng vẫn lịch sự, chỉn chu nhất định không được bỏ qua.

4 kiểu áo siêu ''hack tuổi'', vừa tinh tế lại nhẹ nhàng đáng sắm nhất mùa hè cho các chị em - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Đồng phục áo lớp Tâm Việt Phát “lên ngôi” nhờ bắt trend giới trẻ

Đồng phục áo lớp Tâm Việt Phát “lên ngôi” nhờ bắt trend giới trẻ

Lĩnh vực thời trang chỉ thành công khi thường xuyên có sự sáng tạo để đón đầu xu hướng. Mỗi sản phẩm phải có “tiếng nói” riêng, phù hợp với thị hiếu người dùng. Hiểu được điều đó, thời trang Tâm Việt Phát liên tục giới thiệu đến khách hàng những thiết kế áo đồng phục, áo lớp với phong cách độc đáo, đa sắc màu, đa cá tính, được giới trẻ săn đón.

Xem thêm
Từ khóa:   Xu hướng mùa hè áo công sở #Thời trang

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt