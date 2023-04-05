4 kiểu áo siêu ''hack tuổi'', vừa tinh tế lại nhẹ nhàng đáng sắm nhất mùa hè cho các chị em

Không cần bàn cãi quá nhiều khi nói sơ mi màu pastel là món đồ đáng sắm nhất mùa hè năm 2023. Kiểu áo này hứa hẹn sẽ bán rất chạy bởi sức hút tuyệt vời từ gam màu nhẹ nhàng và vô cùng thanh lịch. Cũng chính nhờ vậy mà việc kết hợp màu sắc với kiểu áo này cũng dễ dàng hơn hẳn. Để mặc đẹp và ''hack tuổi'' nhất có thể, bạn nên phối chúng với màu trắng, be, xanh đậm hoặc đen. Các cô nàng có làn da ngăm cũng hoàn toàn tự tin khi diện áo sơ mi xanh dương pastel ra đường. Tươi tắn và dễ thương là nét đẹp mà áo sơ mi hồng cam mang đến cho diện mạo củachị em.

Áo cổ chun được thiết kế vô cùng đơn giản với điểm nhấn là các đường bo nhẹ ở cổ, một số khác còn có thêm ở ống tay và vạt áo. Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng lại mang đến hiệu quả vô cùng lớn trong việc tôn lên nét nhẹ nhàng và thanh lịch cho người diện. Không những vậy, những chiếc áo cổ chun dài tay còn mang cho chị em vẻ ngoài đầy sang trọng kiểu tiểu thư.

Áo cổ thun tôn lên nét nhẹ nhàng và thanh lịch cho người diện. Ảnh minh họa: Internet

Áo thun

Các item dáng ngắn như quần short hay chân váy mini rất hữu ích trong khoản cải thiện chiều cao. Kiểu đồ này tạo cảm giác thoáng chân, từ đó giúp vóc dáng thanh thoát hơn. Khi kết hợp áo thun với quần short hoặc chân váy mini, bạn không chỉ có vẻ ngoài cao ráo, mà còn ghi điểm ở sự trẻ trung, ngọt ngào.

Bên cạnh các mẫu áo thun dài qua hông, chị em nên tham khảo phiên bản dáng lửng. Mẫu áo thun này giúp bạn hack dáng mà không cần sơ vin. Với độ ngắn trên hông, áo thun dáng lửng sẽ giúp "ăn gian" chiều dài đôi chân, từ đó tổng thể thêm cao ráo. Áo thun dáng lửng còn ghi điểm ở sự phóng khoáng, sành điệu, giúp vẻ ngoài của chị em trở nên nổi bật hơn. Bên cạnh các mẫu áo dáng lửng màu trung tính, chị em hãy đổi mới phong cách với lựa chọn mang màu sắc tươi tắn, chẳng hạn như hồng pastel, xanh da trời, hay màu cam…

Áo thun dáng lửng sẽ giúp "ăn gian" chiều dài đôi chân. Ảnh minh họa: Internet

Áo blazer

Với những cô nàng theo phong cách thanh lịch thì áo blazer chắc hẳn là món đồ không thể thiếu vắng. Thay vì diện những chiếc blazer dài tay nóng nực, chị em có thể lựa chọn dáng áo cộc tay thoải mái để diện mạo trẻ trung, năng động hơn mà vẫn giữ được nét lịch sự khi đi làm. Trên thị trường hiện có 2 dáng áo blazer, một là blazer dáng dài, hai là dáng lửng.

Tuy có sự khác biệt về độ dài nhưng cả 2 item này đều mang đến cho chị em cảm giác dễ chịu vô đối. Thông thường, những chiếc áo này sẽ được khoác bên ngoài áo 3 lỗ, áo 2 dây basic. Kiểu mix này mang đậm phong cách công sở, các nàng thích sự mới mẻ nhưng vẫn lịch sự, chỉn chu nhất định không được bỏ qua.