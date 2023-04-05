Đồng phục áo lớp Tâm Việt Phát “lên ngôi” nhờ bắt trend giới trẻ

Nếu như trước đây, thiết kế áo đồng phục nói chung và áo lớp nói riêng đều khá đơn điệu và tẻ nhạt thì hiện nay những sản phẩm này đòi hỏi phải có sự mới mẻ, độc đáo. Đặc biệt, áo đồng phục lớp phải có cá tính khác biệt để hòa nhập với phong cách thời trang của thế hệ GenZ.

Để mang đến cho khách hàng, nhất là các bạn trẻ những mẫu áo đồng phục, áo lớp ấn tượng, đội ngũ thiết kế của Tâm Việt Phát không ngừng thay đổi và tư duy sáng tạo. Từ đó khách hàng được sở hữu các sản phẩm hợp thời trang, chỉn chu trong từng đường kim mũi chỉ.

Đứng trước những yêu cầu đó, thời trang Tâm Việt Phát đã có sự đổi mới để bứt phá vươn lên. Áo đồng phục lớp Tân Việt Phát đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, khẳng định được vị thế trên thị trường áo đồng phục tại Việt Nam.

Đại diện thời trang Tâm Việt Phát chia sẻ:“Trước khi lên ý tưởng thiết kế bất cứ mẫu áo đồng phục, áo lớp nào, chúng tôi luôn tìm hiểu kỹ nhu cầu, sở thích, phong cách của khách hàng. Điều đó giúp khách hàng có được những thiết kế vừa thời trang, vừa thỏa mãn nhu cầu lại có tính ứng dụng cao. Sản phẩm của Tâm Việt Phát luôn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất”.

Ngoài dòng sản phẩm áo gia đình, áo cặp, áo mẹ và bé thì áo đồng phục, áo lớp của Tâm Việt Phát luôn được khách hàng đánh giá cao và dẫn đầu thị trường. Công ty hiểu được các bạn trẻ không chỉ mong muốn có chiếc áo đẹp, chất lượng, hợp xu hướng, hợp sở thích mà còn phải cảm thấy thoải mái, giúp nâng tầm phong cách sống. Vì thế, Tâm Việt Phát tập trung vào hai dòng sản phẩm chính là áo lớp cổ tròn và áo lớp có cổ. Tất cả các thiết kế đều được khách hàng rất ưa chuộng.

Áo đồng phục, áo lớp được thiết kế với phong cách mới lạ phù hợp với sở thích của giới trẻ

Cùng với việc luôn cập nhật xu hướng thời trang mới, công ty cũng rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị máy móc. Từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm. Áo đồng phục, áo lớp của Tâm Việt Phát được yêu thích bởi chất vải mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt, bền bỉ, không phai màu, an toàn với sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Thiết kế áo đồng phục, áo lớp theo yêu cầu với dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý

Tâm Việt Phát luôn đưa ra những thiết kế áo lớp được các bạn học sinh, sinh viên săn đón. Nói không quá khi đơn vị này là “cái nôi” của những mẫu thiết kế áo lớp vô cùng ấn tượng, đa dạng màu sắc và cá tính. Đây đều là những gam màu hot, bắt trend giới trẻ. Mỗi mẫu áo đều thể hiện phong cách trẻ trung, năng động. Áo lớp Tâm Việt Pháp không chỉ thể hiện được bản sắc riêng mà còn giúp thế hệ trẻ lưu giữ được những khoảnh khắc đẹp của tuổi thanh xuân.

Ngoài những mẫu áo đồng phục và áo lớp may sẵn theo xu hướng thời trang, Tâm Việt Phát còn có dịch vụ thiết kế và may đo theo yêu cầu. Khách hàng có thể đưa ra các yêu cầu cụ thể về chất liệu, phong cách, thiết kế. Công ty sẽ hiện thực hóa ý tưởng của khách hàng thành những sản phẩm với chất lượng hoàn hảo. Đội ngũ nhân viên công ty luôn tư vấn tận tâm để khách hàng lựa chọn được thiết kế phù hợp nhất. Bên cạnh đó, công ty cũng luôn lắng nghe những phản hồi từ phía khách hàng để ngày càng hoàn thiện dịch vụ và chất lượng sản phẩm.

“Năm lớp 10 và lớp 11, chúng tôi đã đặt may áo lớp ở những địa chỉ khác nhưng không được ưng ý về thiết kế, chất lượng. Năm nay là cuối cấp 3, chúng tôi mong muốn có bộ áo đồng phục lớp thật ấn tượng để lưu giữ kỷ niệm của tuổi học trò. Thời trang Tâm Việt Pháp đã giúp chúng tôi có được bộ áo đồng phục lớp thật ấn tượng, và phong cách. Mỗi đường kim mũi chỉ đều được may rất tỉ mỉ. Chất liệu vải đẹp, không bị phai màu, thực sự rất ưng ý”, Lan Phương (Lớp 12A, Lương Thế Vinh) chia sẻ.

Áo lớp, áo đồng phục Tâm Việt Phát được đánh giá cao về chất lượng và giá cả

Đặc biệt, Tâm Việt Phát có đầy đủ hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại để sản xuất và in ấn áo đồng phục trực tiếp không qua trung gian. Vì thế, giá cả và chất lượng luôn cạnh tranh so với các đơn vị khác trên thị trường. Đây cũng chính là một trong những thế mạnh vượt trội của thời trang Tâm Việt Phát.

Với 15 hoạt động, thời trang Tâm Việt Phát tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Hà Nội và TPHCM về áo đồng phục, áo lớp, áo cặp, áo gia đình. Thành công này mang lại từ sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên của công ty.