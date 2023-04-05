4 kiểu giày nên có mặt trong tủ đồ mùa hè của các quý cô, biến mọi set đồ trở nên sang xịn hơn bao giờ hết

Thời trang 05/04/2023 07:11

Dưới đây là 4 kiểu giày cơ bản, thiết yếu nên có trong tủ đồ, các nàng sẽ không bao giờ hối hận.

Bên cạnh việc cập nhật xu hướng quần áo mới, chị em chúng mình cần phải cập nhật những kiểu giày mới để tân trang tủ giày thêm xinh và tăng thêm gu ăn mặc. Tuy nhiên, để nói về những đôi giày đáng bổ sung cho tủ đồ nhất, thì đó nên là các thiết kế dễ phối đồ, và đảm bảo tôn dáng. Dưới đây chính là 4 thiết kế giày mùa hè mix kiểu nào cũng đẹp. Nếu chị em sắm hết về thì sẽ không bao giờ hối hận, lúc nào cũng mặc đẹp đến từng centimet.

Giày sneaker trắng cổ điển

Giày sneaker trắng cổ điển là kiểu giày siêu thoải mái và có thể phối được với mọi outfit. Bạn nên chọn một đôi giày thiết kế tối giản, sạch sẽ cho tủ đồ con nhộng mùa xuân của mình. Đây sẽ là một trong những đôi giày mà bạn có thể mang đi mang lại quanh năm, với sự năng động và tươi mới. Kiểu giày này còn ghi điểm ở khả năng hack tuổi.

4 kiểu giày nên có mặt trong tủ đồ mùa hè của các quý cô, biến mọi set đồ trở nên sang xịn hơn bao giờ hết - Ảnh 14 kiểu giày nên có mặt trong tủ đồ mùa hè của các quý cô, biến mọi set đồ trở nên sang xịn hơn bao giờ hết - Ảnh 2
Giày sneaker trắng cổ điển có thể phối được với mọi outfit. Ảnh minh họa: Internet

Giày búp bê đơn giản

Những đôi giày búp bê không bao giờ là lựa chọn lỗi mốt. Có điều, thay vì sắm các đôi giày búp bê quá điệu đà, diêm dúa, chị em nên đầu tư cho những thiết kế tối giản. Mẫu giày búp bê dáng basic có thể kết hợp "ngon ơ" với mọi kiểu trang phục, từ váy vóc, quần âu cho đến quần jeans bụi bặm. Giày búp bê đơn giản vẫn rất nhẹ nhàng, nữ tính, nhưng đồng thời cũng đem đến nét trẻ trung, hiện đại cho bộ trang phục. Vì vậy, nếu bổ sung cho tủ đồ những đôi giày búp bê giản đơn, chị em sẽ càng dễ ghi điểm phong cách.

4 kiểu giày nên có mặt trong tủ đồ mùa hè của các quý cô, biến mọi set đồ trở nên sang xịn hơn bao giờ hết - Ảnh 34 kiểu giày nên có mặt trong tủ đồ mùa hè của các quý cô, biến mọi set đồ trở nên sang xịn hơn bao giờ hết - Ảnh 4

Những đôi giày búp bê không bao giờ là lựa chọn lỗi mốt. Ảnh minh họa: Internet

Giày loafer

Tủ đồ của chị em 30 rất nên có ít nhất một đôi loafer. Kiểu giày này có sự đan xen giữa nét cá tính và trẻ trung, nên giúp set trang phục trông ấn tượng hơn hẳn. Giày loafer còn phảng phất nét cổ điển, giúp tổng thể set đồ trở nên thanh lịch, sang xịn mịn hơn. Ngoài những đôi loafer màu đen dễ diện, dễ đẹp, chị em hãy để mắt tới cả loafer trắng, hay loafer mang tông màu nâu, đỏ thẫm… Các mẫu loafer này sẽ đem đến một làn gió mới cho phong cách, nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể trang phục.

4 kiểu giày nên có mặt trong tủ đồ mùa hè của các quý cô, biến mọi set đồ trở nên sang xịn hơn bao giờ hết - Ảnh 5
Tủ đồ của chị em 30 rất nên có ít nhất một đôi loafer. Ảnh minh họa: Internet

Giày slingback/mule

Những đôi giày như slingback hay mule có thiết kế rất thoáng chân, nên cho hiệu ứng hack chiều cao tốt, ngay cả khi chị em đi thiết kế gót thấp/đế bệt.

4 kiểu giày nên có mặt trong tủ đồ mùa hè của các quý cô, biến mọi set đồ trở nên sang xịn hơn bao giờ hết - Ảnh 6
Ưu điểm của những đôi mule hay slingback còn là sự phóng khoáng. Ảnh minh họa: Internet

Ưu điểm của những đôi mule hay slingback còn là sự phóng khoáng, giúp set trang phục trông phong cách, nổi bật hơn mà vẫn tao nhã. Mule và slingback rất dễ phối đồ, nhưng lý tưởng nhất là kết hợp cùng quần ống suông, váy midi hay những chiếc quần jeans ống đứng, dài trên mắt cá chân.

Giày kitten heels

Một đôi giày kitten heels gót thấp nhỏ nhắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời khi bạn cần mặc đồ trang trọng hơn để đi dự tiệc, đi đám cưới,... Thiết kế gót thấp vẫn đảm bảo sự sang chảnh mà lại thoải mái khi mang so với những đôi giày cao gót khác.

Bạn có thể chọn một đôi giày kitten heels màu trung tính để phối được với mọi chiếc váy trong tủ đồ, hoặc có thể bắt trend sành điệu với một đôi giày ánh bạc. 

4 kiểu giày nên có mặt trong tủ đồ mùa hè của các quý cô, biến mọi set đồ trở nên sang xịn hơn bao giờ hết - Ảnh 7
Một đôi giày kitten heels gót thấp nhỏ nhắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời khi bạn cần mặc đồ trang trọng. Ảnh minh họa: Internet
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