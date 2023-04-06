Những kiểu thời trang "siêu hot" vào mùa xuân 2023

Thời trang 06/04/2023 14:28

Xu hướng thời trang 2023 là sự nữ tính sẽ lên ngôi mạnh mẽ với chất liệu denim, ren sẽ xuất hiện nhiều hơn từ mạng xã hội đến đường phố.

 Những kiểu thời trang 'siêu hot' vào mùa xuân 2023 - Ảnh 1

Một chiếc váy bút chì dài đến đầu gối cùng chiếc áo khoác cắt ngăn sẽ đánh thức vẻ đẹp trên từng đường cong của bạn, đồng thời thể hiện được nét sang trọng và quyến rũ từ cách phối màu của bộ trang phục này. 

 

Những kiểu thời trang 'siêu hot' vào mùa xuân 2023 - Ảnh 2

Những chiếc váy đính sequin, được thêu hoặc điểm tô thêm vài chi tiết cũng hợp cho mùa xuân năm 2023. Bạn có thể kết hợp chiếc váy với những chiếc áo mà bạn đã có sẵn trong tủ quần áo hoặc áo phông cũng là lựa chọn hoàn hảo. 

 

Những kiểu thời trang 'siêu hot' vào mùa xuân 2023 - Ảnh 3

 

Những quần jean rộng luôn đón nhận được sự yêu thích của người đam mê thời trang. Bạn có thể thể kết hợp nó với chiếc áo có phần dây rút ở cổ tay áo để tạo nên sự cân bằng cho bộ trang phục. 

 

 Những kiểu thời trang 'siêu hot' vào mùa xuân 2023 - Ảnh 4

Mùa xuân là thời điểm hoàn hảo cho những áo khoác, bạn nên lựa chọn áo có cổ sẽ giúp tôn lên nét đẹp sang trọng và quyến rũ. Bên cạnh đó dùng nó khoác ngoài một chiếc váy hoặc mặc với quần âu cũng là lựa chọn hoàn hảo. 

 Những kiểu thời trang 'siêu hot' vào mùa xuân 2023 - Ảnh 5

Mùa xuân này là thời điểm các trang phục đan móc lên ngoi và tạo ra một luồng gió mới cho sàn diễn thời trang. 

 

Những kiểu thời trang 'siêu hot' vào mùa xuân 2023 - Ảnh 6

 

Lấy cảm hứng từ những chiếc áo khoác dành cho các tay đua, phong cách cắt xén này đang được giới trẻ săn đón. Kiểu áo khoác này phù hợp với chân váy midi da trơn kèm theo một đôi bốt biker cá tính. Bạn có thể mang thêm vài phụ kiện để tăng độ "ngầu" lên. 

 

Những kiểu thời trang 'siêu hot' vào mùa xuân 2023 - Ảnh 7

 

Một đôi giày mules trắng hoặc giày lười thoải mái cũng sẽ làm cho bộ sưu tập mùa xuân 2023 của họ trở nên phong phú và cuốn hút hơn. 

 

Những kiểu thời trang 'siêu hot' vào mùa xuân 2023 - Ảnh 8

Crop top vốn không mấy xa lạ với người yêu thời trang. Đặc biệt vào mùa xuân này, kiểu crop top và cut-out lấy phong cách nội y đang chuẩn bị lên ngôi. Hứa hẹn sẽ làm cho sàn diễn thời trang mùa xuân thêm bùng nổ hơn. 

 

Theo Vogue 

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