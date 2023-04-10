6 bí mật để trở thành người phụ nữ hạnh phúc

Làm đẹp 10/04/2023 09:25

“Chẳng ai có được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng điều quan trọng là nỗ lực tìm kiếm niềm vui dù chỉ trong chốc lát mới là bí mật thực sự của hạnh phúc”.

“Vì chúng ta bận rộn, điều quan trọng là tìm thấy hạnh phúc trong những điều bình thường".

Prevention.com, một phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe của Mỹ, đã giới thiệu bí quyết để tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là đối với phụ nữ.

1. Buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực

Đã có rất nhiều người bi quan trên thế giới. Những suy nghĩ tiêu cực như tự phê bình hay quan tâm đến đánh giá của người khác chỉ làm giảm đi niềm vui.

2. Lan tỏa những suy nghĩ hạnh phúc

Hãy để con gái của bạn biết bạn thích đi mua sắm với con như thế nào. Hãy tán gẫu và dành cho chồng bạn một lời khen bất ngờ.

Chia sẻ những khoảnh khắc và kỷ niệm hạnh phúc là một cách mạnh mẽ và hiệu quả để kéo dài niềm vui thay vì mong chờ nó. Các chuyên gia cho biết: "Điều này giúp duy trì những cảm xúc có thể dễ dàng biến mất". 

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Ảnh minh họa: Internet

3. Khen ngợi bản thân

Hãy tự hào về công việc khó khăn của bạn. Nếu bạn đã đổ mồ hôi trong một năm để cố gắng giảm cân, hãy khoe thành quả của mình trong chiếc quần jean ống loe.

Các chuyên gia cho biết: “Hầu hết mọi người đều tự hào về bản thân hoặc không hài lòng với thành tích của họ”. Tự khích lệ bản thân cũng là một cách thúc đẩy tinh thần làm việc.

4. Nắm bắt hiện tại

“Thời tiết hôm nay đẹp hơn dự báo thời tiết. Tôi đã hoàn thành kế hoạch công việc của mình sớm hơn tôi nghĩ”. Hãy tận hưởng hiện tại, nói rằng thật may mắn khi mọi chuyện không trở nên tồi tệ.

6 bí mật để trở thành người phụ nữ hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Thưởng thức những gì bạn yêu thích

Những khoảnh khắc dễ chịu được nhớ lại một cách có ý thức. Đôi khi bạn có thể tận hưởng chỉ bằng cách đắm mình trong khoảnh khắc đó mà không cần phân tích hay đánh giá nó một cách có chủ ý.

Nghe bản nhạc yêu thích của bạn trên tai nghe trong phòng tối. Đắm chìm trong một cuốn tiểu thuyết mà bạn không thể viết. Dành thời gian cho sở thích yêu thích của bạn vào cuối tuần để chìm  trong trạng thái say mê.

5. Nói lời cảm ơn thường xuyên hơn

Các chuyên gia khuyên bạn nên nuôi dưỡng thái độ biết ơn. Cho dù đó là việc được một người bạn mới mời đến một bữa tiệc hay có được một chỗ ngồi trên một chuyến tàu điện ngầm đông đúc, bạn cần biết chính xác nguồn gốc hạnh phúc của mình là gì.

Không phải lúc nào bạn cũng phải thể hiện lòng biết ơn ra bên ngoài, nhưng khi bạn nói lời cảm ơn với bạn bè, người lạ và mọi người, điều đó khiến cảm giác hạnh phúc trở nên rõ ràng hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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