Bổ sung thực phẩm gì để giảm quyết tình trạng sạm da, giúp da luôn mịn màng?

Trong củ nghệ có chứa thành phần curcumin, một chất có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa da. Nghệ còn giúp tẩy sạch tế bào chết, làm giảm tình trạng da khô ráp, sẫm màu, loại bỏ mụn trứng cá và ngăn ngừa sự trở lại của các vết nám trên da.

Sử dụng nghệ để chế biến nhiều món ăn, làm nước uống, hoặc đắp mặt nạ tinh bột nghệ thường xuyên, sẽ giúp các vết nám da nhanh chóng được phục hồi, giảm tình trạng lây lan khắp nơi, đồng thời nuôi dưỡng làn da luôn trắng sáng.

Axit citric và vitamin C có trong chanh hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên, làm cho nước chanh trở thành một chất loại bỏ rám nắng tuyệt vời.

Để sử dụng, bạn lấy nước cốt chanh tươi và mật ong theo tỷ lệ 1: 2 rồi trộn đều. Đắp hỗn hợp lên da, để trong vòng 15 - 20 phút rồi rửa sạch bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Thay vì thêm mật ong, bạn có thể thêm một ít đường vào nước cốt chanh và sử dụng hỗn hợp này như một hỗn hợp tẩy tế bào chết, sẽ loại bỏ các tế bào chết trên bề mặt và mang lại cho bạn làn da trắng sáng hơn.

Dầu dừa

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế năm 2018 xem xét lợi ích phục hồi hư tổn của các loại dầu thực vật đã đưa ra kết luận: Dầu dừa khi thoa lên da, hoạt động như một chất chống viêm và giúp bảo vệ da khỏi các tia UV từ ánh nắng mặt trời.

Không chỉ có tác dụng dưỡng ẩm, dầu dừa còn tái tạo lại các mô liên kết da bị hỏng, nếu được sử dụng thường xuyên sẽ làm mờ nếp nhăn và thúc đẩy quá trình trẻ hóa da.

Ảnh minh họa: Internet

Nha đam

Nha đam được biết đến là loại cây chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho da: vitamin C, E, A, B1 cùng các khoáng chất như kẽm, canxi và natri… rất có lợi cho việc chăm sóc da hằng ngày của phái đẹp.

Đặc biệt, với độ pH gần giống như độ pH của làn da, vì vậy nên nha đam còn có tác dụng điều hòa độ axit trong cơ thể, hỗ trợ loại bỏ nhanh tình trạng nám da, tàn nhang, cũng như giúp da thêm săn chắc và sáng mịn hơn.

Nước ép dưa chuột

Nước ép dưa chuột cũng là một chất tẩy rửa tự nhiên. Có thể thoa nước ép dưa chuột bằng bông gòn hoặc cắt lát dưa chuột tươi chà trực tiếp lên mặt. Để yên trong khoảng 15-20 phút và rửa sạch. Để có lợi ích tối đa, hãy lặp lại quá trình này mỗi ngày luân phiên.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khô da là tình trạng phổ biến mà nhiều chị em thường gặp trong mùa hè. Khi da khô, đó là một dấu hiệu cho thấy cơ thể cần nhiều vitamin A hơn.

Chị em có thể ăn khoai lang luộc vào bữa sáng, vừa cung cấp một lượng lớn vitamin A sẽ dưỡng ẩm làn da khô, tránh tình trạng da mặt bị thiếu nước trong những ngày hè. Đây cũng là là cách để giảm cân rất tốt.