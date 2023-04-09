5 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang lão hóa - cần biết để khắc phục ngay

Da cổ là một trong những dấu hiệu đặc trưng của lão hóa . Một trong những dấu hiệu lão hóa da khác là tình trạng mất mô và chất béo, khiến ngực của bạn không căng và đầy đặn. Bên cạnh đó, ngực chảy xệ còn do ảnh hưởng của trọng lực, quá trình cho con bú, không chăm sóc thường xuyên.

Rụng tóc báo trước sự thay đổi về nội tiết. Nội tiết trong cơ thể người thay đổi sẽ gây ra chứng rụng tóc, nặng hơn là dẫn đến tình trạng bị hói đầu. Người bình thường có thể chỉ rụng một lượng tóc khá ít khi gội đầu hoặc chải tóc, nhưng nếu thấy tóc rụng theo mảng thì bạn thực sự cần lưu tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Việc rụng tóc nhiều là báo hiệu cho việc cơ thể bạn đang lão hóa dần một cách mạnh mẽ.

Để làm chậm quá trình lão hóa, bạn nên bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu axit béo, Omega 3 trong bữa ăn của mình. Đặc biệt, bảo vệ mái tóc của bạn bằng cách giữ cho tóc không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài.

Nếp nhăn nhẹ

Nói đến lão hóa, nếp nhăn chính là “chìa khóa” dễ dàng nói lên rằng làn da của bạn đã thật sự bước vào hành trình chống lão hóa. Các nếp nhăn sẽ thường xuất hiện ở các vị trí như trán, khóe miệng, lông mày, đuôi mắt…

Đây là những dấu hiệu này chứng tỏ lượng collagen và elastin của mô liên kết bị giảm, khiến làn da mất đi tính đàn hồi.

Bạn có thể kiểm chứng việc này chính xác hơn bằng cách lấy hai ngón tay kẹp 1 vùng da trong vài giây rồi thả ra. Trường hợp làn da cần nhiều thời gian để trở về trạng thái ban đầu, thì có nghĩa là bạn đang gặp tình trạng lão hóa sớm.

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Đau bàn chân

Trong cuộc sống, bạn thường sử dụng giày cao gót quá nhiều khiến ngón chân bị ép chặt gây đau và chai sần. Do đó, càng lớn tuổi, bạn sẽ càng có cảm giác làn da bàn chân trở nên thô ráp và đau nhức.

Da không đều màu

Bạn biết không, lớp biểu bì của da chúng ta sẽ được tái tạo một lần sau 28 - 30 ngày. Nhưng khi bước sang tuồi 25, thì quá trình này sẽ diễn tiến chậm hơn.

Điều này sẽ khiến cho các lớp tế bào chết tích tụ trên bề mặt da lâu hơn, gây cản trở sự xuất hiện của những tế bào mới. Theo thời gian, da bạn sẽ không còn đều màu như trước và đây cũng là dấu hiệu đầu tiên của hiện tượng lão hóa da.