Cách trị mụn ẩn tại nhà an toàn hiệu quả mà ai cũng nên biết

Chăm sóc da 05/04/2023 15:00

Mụn ẩn là loại mụn dưới da, rất khó nhận biết vì ít gây sưng, viêm. Vì thế mà điều trị mụn ẩn cũng khá khó khăn.

 

Mụn ẩn luôn là vấn đề khiến các chị em đau đầu. Chẳng ai muốn khuôn mặt lấm tấm mụn hay có những chiếc mụn ẩn khiến việc trang điểm trở nên khó khăn. Nếu bạn đang gặp vấn đề mụn ẩn, hãy tham khảo ngay cách trị mụn ẩn tại nhà hiệu quả sau một đêm dưới đây.

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này. Trong đó, có thể lược ra một số tác nhân chính như sau:

- Rối loạn nội tiết: Sự rối loạn nội tiết, mất cân bằng hormone trong cơ thể rất dễ dẫn đến tình trạng nổi mụn nói chung.

- Chăm sóc da không đúng cách: rửa mặt không sạch, không tẩy tế bào chết định kỳ khiến các lỗ chân lông bị bít lại; dùng mỹ phẩm không phù hợp với da mặt, vệ sinh làn da chưa đúng cách,… là những nguyên nhân dễ gây ra mụn ẩn.

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Mụn ẩn không viêm, mọc thành từng đám khiến da sần sùi - Ảnh minh họa: Internet

- Không bảo vệ làn da: Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da rất dễ bị tổn thương và tạo điều kiện cho sự hình thành mụn. Không che chắn, bôi kem chống nắng khi đi ra nắng có thể gây ra mụn ẩn, mụn thâm, mụn bọc trên da.

- Dinh dưỡng chưa phù hợp: Các loại thực phẩm có tính cay, nóng gây ảnh hưởng không tốt đến gan, hạn chế giải độc, gây nóng trong người dẫn đến nổi mụn.

- Thói quen sống thiếu khoa học: Thường xuyên thức khuya, sờ tay bẩn lên mặt,…

Một số phương pháp trị mụn ẩn bằng các nguyên liệu tự nhiên dưới đây:

1. Dùng giấm táo

Giấm táo với lượng axit tự nhiên sẽ làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ hết vi khuẩn gây ra mụn, ngăn cản quá trình tiết bã dầu trên da, giảm viêm và kích thích làm lành vết thương, từ đó mụn sẽ lặn xuống chỉ trong một đêm. Hơn nữa, giấm táo cũng giúp đánh bay vết thâm và sẹo thâm cực tốt.

Cách làm: Bạn hòa giấm táo và nước theo tỷ lệ 1:1 rồi dùng bông gòn thấm dung dịch này thoa lên nốt mụn, để qua đêm và rửa sạch lại vào sáng hôm sau. Trường hợp da nhạy cảm, dễ kích ứng bạn giữ yên khoảng 20 phút rồi lấy nước ấm lau sạch.

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Giấm táo với lượng axit tự nhiên sẽ làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ hết vi khuẩn gây ra mụn - Ảnh minh họa: Internet

2. Xông hơi với nước trà xanh

Xông hơi sẽ giúp giãn nở lỗ chân lông, làm cho bụi bẩn và dầu thừa thoát ra khỏi ra theo tuyến mồ hôi. Trà xanh có tính oxy hóa và kháng khuẩn cao, nó sẽ giúp bạn tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, loại bỏ mụn ẩn và làm da trắng sáng hơn.

* Nguyên liệu

- 5 - 7 lá trà xanh

- 720ml nước

- 1 khăn phủ đầu

* Cách thực hiện

Bước 1: Lá trà xanh rửa sạch, đun sôi với nước và đổ ra thau.

Bước 2: Rửa mặt sạch, sau đó xông mặt vào thau nước trà xanh trong 15 phút. Dùng một tấm khăn phủ kín đầu để hơi nước không thoát ra ngoài.

Bước 3: Sau khi xông hơi, tiến hành lấy nhân mụn bằng cây nặn mụn.

Bước 4: Rửa sạch mặt bằng nước ấm và dùng nước hoa hồng để se khít lỗ chân lông.

Cách trị mụn ẩn tại nhà an toàn hiệu quả mà ai cũng nên biết - Ảnh 3
Xông hơi sẽ giúp giãn nở lỗ chân lông, làm cho bụi bẩn và dầu thừa thoát ra khỏi ra theo tuyến mồ hôi - Ảnh minh họa: Internet

3. Dùng nha đam

Ngoài việc cung cấp dưỡng chất cho da, làm cho da mềm mại và mịn màng, nha đam còn chứa các chất kháng khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và hấp thụ dầu thừa, ngăn chặn tắc nghẽn lỗ chân lông- nguyên nhân hình thành mụn ẩn.

Cách làm: Bạn lấy 1 nhánh nha đam tươi, gọt vỏ hoặc giã nát thành gel. Thoa đều gel nha đam lên vùng da đã làm sạch, để khoảng 15-20 phút, sau đó rửa lại mặt với nước ấm. Thực hiện 2-3 lần/tuần để mụn ẩn biến mất.

 Lưu ý: Bạn có thể trộn gel nha đam với nước cốt chanh, mật ong và giấm để tăng hiệu quả trị mụn.

Cách trị mụn ẩn tại nhà an toàn hiệu quả mà ai cũng nên biết - Ảnh 4
Nha đam còn chứa các chất kháng khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn - Ảnh minh họa: Internet

 

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