Cách ngăn ngừa mụn, bớt thâm vòng 3 hiệu quả

Chăm sóc da 03/04/2023 15:23

'Vòng 3' (vùng mông) là vùng dễ bị nổi mụn do tích lũy nhiều da chết và vi khuẩn ở nang lông tạo ra mụn, thường được chẩn đoán là viêm nang lông.

 

Mụn trứng cá nổi ở bất cứ vùng da nào bị viêm nhiễm do bụi bẩn hoặc bởi tác động của những thành phần hóa học gây nên. Vùng da ở mông của bạn cũng vậy, khi chứng viêm và tắc nghẽn lỗ chân lông sẽ dẫn đến sự xuất hiện của những nốt mụn.

Để thoát khỏi những tình huống trên, các bạn hãy lưu ý một số điểm sau để chăm sóc cho vòng 3 để bộ phận này luôn láng mịn, mượt mà!

Cách ngăn ngừa mụn, bớt thâm vòng 3 hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Nguyên nhân hình thành mụn vòng 3

* Nội tiết tố

Nội tiết tố gây ra mụn ở vòng ba. Những thay đổi về nội tiết tố có thể làm lớp niêm mạc của nang lông trở nên dính hơn, dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn. Do đó, bạn cần uống đủ nước, thường xuyên tập thể dục và chăm sóc kỹ cho vùng da này. 

* Mặc quần áo ướt sau khi tập gym

Mồ hôi có thể làm khô lỗ chân lông, giữ lại bụi bẩn và để lại những vết đỏ sau khi tập thể dục. Bạn nên thay quần áo, tắm càng sớm càng tốt. Nếu không có thời gian tắm, hãy làm sạch nhanh chóng cơ thể bằng khăn lau khử mùi hoặc giấy ướt không có hương liệu.

* Mặc đồ lót quá chật, chất vải không thấm mồ hôi

Vùng mông chính là nơi tập trung nhiều mồ hôi trên cơ thể nhất. Do đó, dù là mùa đông hay mùa hè thì nó cũng luôn bị bao bọc bởi nhiều lớp quần áo. Vùng da này sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn khi con gái mặc những loại đồ lót không thấm mồ hôi hay quá chật so với vòng 3 của mình. Đồng thời, nó còn gây bí bách, ứ đọng mồ hôi ở vòng 3 nên khiến mụn có cơ hội sản sinh ra ở vùng này.

2. Những cách làm giảm mụn, bớt thâm vòng ba

* Dầu dừa

Sự kỳ diệu của dầu dừa với da khô, môi nứt nẻ, và vấn đề gàu không có gì là lạ trong cách chăm sóc da tự nhiên. Nhờ tính chất kháng khuẩn và kháng nấm, dầu dừa có thể giúp điều trị mụn trứng cá. Đơn giản chỉ cần thoa dầu dừa lên vùng bị nhiễm bệnh. Để nó qua đêm và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu của dầu dừa mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Một số loại vitamin C rất có ích cho vùng mông. Ánh sáng mặt trời có thể hấp thụ dầu dư thừa và giết chết các vi khuẩn trên da. Tuy vậy, cần lưu ý dùng kem chống nắng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

*Tinh dầu cây trà

Tinh dầu cây trà giúp loại bỏ các tế bào da chết và làm sáng vết sẹo trong khi khôi phục lại độ cân bằng pH của da. Nhúng một miếng bông vào nước ấm, đặt một vài giọt tinh dầu cây trà vào đó và chà nhẹ nhàng trên các khu vực bị nhiễm bệnh, nó sẽ giúp làm khô mụn.

Cách ngăn ngừa mụn, bớt thâm vòng 3 hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết nếu không biết cách có thể sẽ làm cho tình trạng nặng nề hơn bởi sự tác động của lực quá mạnh có thể gây kích ứng trên da.

Bạn nên sử dụng xơ mướp kết hợp với axit salicylic để tẩy tế bào chết. Cách phối hợp giữa tính chất vật lý và hóa học thế này sẽ đem đến hiệu quả bất ngờ.

* Lựa chọn kem trị mụn phù hợp

Lựa chọn một loại kem điều trị mụn là việc làm cần thiết để nhanh chóng loại bỏ những nốt mụn khó chịu. Hãy chọn loại kem có chứa benzoyl peroxide hoặc axit alpha hydroxy để xoa lên vùng mông bị mụn trước khi mặc quần áo.

* Lưu ý khi chọn xà phòng giặt quần áo

Giặt quần áo cũng là bước cần phải chú ý. Không phải bất cứ loại xà phòng giặt nào cũng thích hợp với bạn. Một số loại xà phòng giặt có mùi thơm hấp dẫn nhưng lại chứa nhiều thành phần hóa học gây kích ứng. Nên chọn những loại xà phòng dành riêng cho làn da nhạy cảm và xả kỹ quần áo nhiều lần trước khi phơi phóng để bảo đảm an toàn cho làn da bạn.

* Không ngại khi đến gặp bác sỹ

Khi cảm thấy tình trạng tiến triển chậm hoặc còn nghi ngờ bởi phương pháp của mình không đem lại hiệu quả, ban nên mạnh dạn đến gặp bác sỹ để được tư vấn và có cách điều trị hợp lý nhất.

Tác hại khi không thoa kem chống nắng đều đặn

Tác hại khi không thoa kem chống nắng đều đặn

Kem chống nắng là sản phẩm cần thiết không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da ban ngày, tuy nhiên có những chị em không biết những tác hại của việc không sử dụng kem chống nắng nên thường xuyên bỏ qua bước chăm sóc da này, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho làn da.

Xem thêm
Từ khóa:   vòng 3 mụn giảm thâm

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 15 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng