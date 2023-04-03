Cách ngăn ngừa mụn, bớt thâm vòng 3 hiệu quả

Để thoát khỏi những tình huống trên, các bạn hãy lưu ý một số điểm sau để chăm sóc cho vòng 3 để bộ phận này luôn láng mịn, mượt mà!

Mụn trứng cá nổi ở bất cứ vùng da nào bị viêm nhiễm do bụi bẩn hoặc bởi tác động của những thành phần hóa học gây nên. Vùng da ở mông của bạn cũng vậy, khi chứng viêm và tắc nghẽn lỗ chân lông sẽ dẫn đến sự xuất hiện của những nốt mụn .

Mồ hôi có thể làm khô lỗ chân lông, giữ lại bụi bẩn và để lại những vết đỏ sau khi tập thể dục. Bạn nên thay quần áo, tắm càng sớm càng tốt. Nếu không có thời gian tắm, hãy làm sạch nhanh chóng cơ thể bằng khăn lau khử mùi hoặc giấy ướt không có hương liệu.

Nội tiết tố gây ra mụn ở vòng ba. Những thay đổi về nội tiết tố có thể làm lớp niêm mạc của nang lông trở nên dính hơn, dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và nổi mụn. Do đó, bạn cần uống đủ nước, thường xuyên tập thể dục và chăm sóc kỹ cho vùng da này.

* Mặc đồ lót quá chật, chất vải không thấm mồ hôi

Vùng mông chính là nơi tập trung nhiều mồ hôi trên cơ thể nhất. Do đó, dù là mùa đông hay mùa hè thì nó cũng luôn bị bao bọc bởi nhiều lớp quần áo. Vùng da này sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn khi con gái mặc những loại đồ lót không thấm mồ hôi hay quá chật so với vòng 3 của mình. Đồng thời, nó còn gây bí bách, ứ đọng mồ hôi ở vòng 3 nên khiến mụn có cơ hội sản sinh ra ở vùng này.

2. Những cách làm giảm mụn, bớt thâm vòng ba

* Dầu dừa

Sự kỳ diệu của dầu dừa với da khô, môi nứt nẻ, và vấn đề gàu không có gì là lạ trong cách chăm sóc da tự nhiên. Nhờ tính chất kháng khuẩn và kháng nấm, dầu dừa có thể giúp điều trị mụn trứng cá. Đơn giản chỉ cần thoa dầu dừa lên vùng bị nhiễm bệnh. Để nó qua đêm và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu của dầu dừa mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Một số loại vitamin C rất có ích cho vùng mông. Ánh sáng mặt trời có thể hấp thụ dầu dư thừa và giết chết các vi khuẩn trên da. Tuy vậy, cần lưu ý dùng kem chống nắng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

*Tinh dầu cây trà

Tinh dầu cây trà giúp loại bỏ các tế bào da chết và làm sáng vết sẹo trong khi khôi phục lại độ cân bằng pH của da. Nhúng một miếng bông vào nước ấm, đặt một vài giọt tinh dầu cây trà vào đó và chà nhẹ nhàng trên các khu vực bị nhiễm bệnh, nó sẽ giúp làm khô mụn.

Ảnh minh họa: Internet

*Tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết nếu không biết cách có thể sẽ làm cho tình trạng nặng nề hơn bởi sự tác động của lực quá mạnh có thể gây kích ứng trên da.

Bạn nên sử dụng xơ mướp kết hợp với axit salicylic để tẩy tế bào chết. Cách phối hợp giữa tính chất vật lý và hóa học thế này sẽ đem đến hiệu quả bất ngờ.

* Lựa chọn kem trị mụn phù hợp

Lựa chọn một loại kem điều trị mụn là việc làm cần thiết để nhanh chóng loại bỏ những nốt mụn khó chịu. Hãy chọn loại kem có chứa benzoyl peroxide hoặc axit alpha hydroxy để xoa lên vùng mông bị mụn trước khi mặc quần áo.

* Lưu ý khi chọn xà phòng giặt quần áo

Giặt quần áo cũng là bước cần phải chú ý. Không phải bất cứ loại xà phòng giặt nào cũng thích hợp với bạn. Một số loại xà phòng giặt có mùi thơm hấp dẫn nhưng lại chứa nhiều thành phần hóa học gây kích ứng. Nên chọn những loại xà phòng dành riêng cho làn da nhạy cảm và xả kỹ quần áo nhiều lần trước khi phơi phóng để bảo đảm an toàn cho làn da bạn.

* Không ngại khi đến gặp bác sỹ

Khi cảm thấy tình trạng tiến triển chậm hoặc còn nghi ngờ bởi phương pháp của mình không đem lại hiệu quả, ban nên mạnh dạn đến gặp bác sỹ để được tư vấn và có cách điều trị hợp lý nhất.