Lợi ích của tinh bột nghệ trong làm đẹp và lưu ý không thể bỏ qua

‏Nhờ chứa các hoạt chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm… tinh bột nghệ mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời về mặt sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp.

bột nghệ có khả năng tẩy tế bào chết vì nó thúc đẩy quá trình tái tạo và sản sinh tế bào mới dưới da để thay thế những tế bào đã chết từ đó giúp chị em giảm nguy cơ bị nếp nhăn và lão hóa da theo thời gian.

Nhắc đến điều trị mụn trứng cá thì không thể không nhắc tới bột nghệ. Với tính sát trùng, kháng khuẩn cao cùng khả năng tái tạo tế bào nguyên liệu này giúp xóa mờ những vết sẹo do mụn gây ra đồng thời chống viêm nhiễm và điều tiết tuyến bã nhờn hoạt động.

1.3. Giảm cân hiệu quả

Trong thành phần của bột nghệ có chứa một loại chất Curcumin có khả năng giảm thiểu lượng mỡ bụng và mỡ dư thừa trong máu. Ngoài ra chất này còn tham gia vào quá trình trao đổi chất giúp chị em giảm cân một cách nhanh chóng ngay tại nhà.

Ngoài ra, sử dụng bột nghệ hàng ngày còn giúp duy trì độ ẩm cho da, làm mờ các vết nám sạn cũng như làm giảm các vết rạn da sau sinh…

Ảnh minh họa: Internet

2. Cách sử dụng tinh bột nghệ‏

‏2.1. Pha chế thức uống với tinh bột nghệ‏

‏Để pha chế thức uống với tinh bột nghệ, bạn có thể dùng 2-3 thìa cà phê tinh bột nghệ (khoảng 5-10g) cùng 100ml nước ấm (dưới 40 độ C). ‏

‏Ngoài ra, mật ong cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da. Có thể thêm mật ong để gia tăng tác dụng cũng như hương vị cho thức uống. Nên uống trước khi ăn 30 phút và cần lưu ý chỉ nên uống tối đa 2 lần/ngày và mỗi lần khoảng 200 – 250ml.

2.2. Làm đẹp da từ bột nghệ và mật ong

Mật ong là một trong những nguyên liệu tự nhiên vô cùng quen thuộc, được coi là “ thần dược” trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ, là phương pháp làm đẹp da mặt vô cùng hiệu quả, giúp thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da luôn được mịn màng sạch sẽ.

Mật ong có chứa hàm lượng thành phần dưỡng chất có tác dụng giữ ẩm cho da, ngăn ngừa nám tàn nhang, mụn nhọt trên da, đem lại cho bạn làn da mềm mại mượt mà nhẹ nhàng. Mật ong có tác dụng như một chất chống oxy hóa giúp đẩy lùi quá trình lão hóa da, chống vi khuẩn, kháng viêm, có tác dụng làm giảm những tạp chất trên da và làm giảm mụn nhọt trên da mặt.

‏Tinh bột nghệ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp - Ảnh minh họa: Internet

3. Những lưu ý khi đắp mặt nạ bột nghệ

3.1 Nên đắp mặt nạ bột nghệ trước khi đi ngủ

Theo các nghiên cứu, 23h đến 1h sáng là thời gian tái tạo tế bào da, sản sinh collagen và elastin nhiều nhất, giúp da tươi trẻ, mịn màng. Vì vậy, đắp mặt nạ bột nghệ (có rửa sạch lại) trước khi ngủ cho hiệu quả tốt nhất đối với làn da.

3.2. Không đắp mặt nạ quá lâu hay quá dày

Thời gian thích hợp để giữ mặt nạ bột nghệ trên da là 15 – 30 phút. Nếu để lâu hơn, da bạn không có thời gian thư giãn, các lỗ chân lông bị bít lại, vitamin và dưỡng chất không được hấp thụ thêm mà còn có thể gây hại, da bị mài mòn và dễ kích ứng.

Nên lựa chọn sản phẩm tinh bột nghệ nguyên chất, tránh sử dụng loại tinh bột nghệ đã qua pha trộn - Ảnh minh họa: Internet

3.3. Không trộn bột nghệ với nguyên liệu lạ để đắp lên mặt

Trộn bột nghệ với nguyên liệu lạ không những làm giảm các dưỡng chất có sẵn trong bột nghệ mà còn có thể gây dị ứng. Nên trộn bột nghệ với nước sạch, hoặc nước hoa hồng, sữa tươi, sữa chua không đường, mật ong.

3.4. Đeo khẩu trang và dùng kem chống nắng

Sau khi dùng tất cả các loại mặt nạ, bạn phải chống nắng cẩn thận. Lí do và vì sau khi đắp mặt nạ, quá trình tái tạo da được thúc đẩy, cùng với lớp biểu bì được mềm hóa và tẩy sạch, khiến da dễ bắt nắng hơn.

3.5. Nên đắp mặt nạ 2 - 3 lần/tuần

Làn da của bạn vốn rất mỏng. Sau khi đắp mặt nạ, lớp tế bào chết trên da mất đi, da cần có thời gian để tái tạo lớp da mới. Nếu bạn đắp mặt nạ hằng ngày, da sẽ bị bào mòn thường xuyên, mỏng và yếu đi, rất dễ tổn thương.