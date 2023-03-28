Bí quyết làm "mờ" nếp nhăn cho phụ nữ ngoài 40 tại nhà

Chăm sóc da 28/03/2023 12:00

Làn da của bạn sẽ trở nên căng mọng hơn, giảm dấu hiệu lão hóa, làm "mờ" nếp nhăn, thâm nám nhờ những bí tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả.

 

Lão hoá tự nhiên của cơ thể. Vấn đề có thể xảy ra ở độ tuổi từ 25 và sẽ mạnh mẽ hơn theo thời gian. Rối loạn nội tiết tố ảnh hưởng đến hoạt động của Não bộ – Tuyến yên – Buồng trứng cũng là nguyên nhân gây nhăn da.

Căng thẳng kéo dài sẽ khiến cho các gốc tự do phát triển khó kiểm soát. Chúng sẽ nhanh chóng phá huỷ da của bạn và nhăn da sẽ hình thành. Các vấn đề liên quan đến di truyền có thể là tác nhân khiến cho bạn bị nhăn da mặt trước tuổi. Trong trường hợp này, việc tìm cách hạn chế nếp nhăn trên mặt là rất cần thiết.

Để có một làn da khỏe đẹp, chị em U40 cần tạo thói quen chăm sóc thích hợp để chống lão hóa và duy trì sức khỏe làn da.

1. Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời

"Thủ phạm" nguy hiểm nhất khiến cho làn da bạn nhanh bị lão hóa, nhăn nheo chính là ánh nắng mặt trời. Nguy hiểm hơn, việc để da tiếp xúc lâu dưới ánh nắng mặt trời sẽ khiến làn da của bạn phải đối mặt với chứng ung thư da chết người.

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"Thủ phạm" nguy hiểm nhất khiến cho làn da bạn nhanh bị lão hóa, nhăn nheo chính là ánh nắng mặt trời - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời là tiêu chí hàng đầu bạn cần quan tâm. Tuy nhiên, để bảo vệ làn da hiệu quả bạn cần tuân thủ những tiêu chí dưới đây:

- Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF trên mức 30 trước khi ra nắng.

- Thoa kem chống nắng khoảng 30 phút trước khi ra nắng, để kem chống nắng phát huy hết tác dụng.

- Đừng quên thoa kem chống nắng vào vùng cổ, gáy.

- Loại áo chống nắng giúp bảo vệ bạn hữu hiệu nhất là áo jean.

- Ngoài ra bạn cũng cần phải đội mũ rộng vành và đeo kính râm để bảo vệ mắt.

- Hạn chế ra nắng vào thời điểm từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều, vì đây là thời điểm các tia cực tím từ mặt trời hoạt động mạnh nhất.

2. Tẩy da chết

‏Tẩy da chết giúp loại bỏ những tế bào da chết trên bề mặt và đem lại một làn da mịn màng hơn. Để chống lão hóa da hiệu quả, bạn chỉ nên tẩy tế bào chết nhiều nhất 2 lần một tuần. Lạm dụng tẩy da chết có thể gây hại cho da và khiến da trở nên nhạy cảm.

3. Sử dụng các sản phẩm chống lão hóa và thúc đẩy sản sinh collagen

‏Ngoài 40 tuổi, các nếp nhăn, đốm sậm màu xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt, chị em cần thêm vào chu trình dưỡng da của mình một số sản phẩm đặc trị để cải thiện làn da và chống lão hóa.

Bí quyết làm 'mờ' nếp nhăn cho phụ nữ ngoài 40 tại nhà - Ảnh 2
Ngoài 40 tuổi, các nếp nhăn, đốm sậm màu xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt - Ảnh minh họa: Internet

 * Serum chống lão hóa‏

‏Các thành phần có khả năng chống lão hóa mạnh như vitamin C, vitamin E, trà xanh… Việc sử dụng các loại serum có thành phần kể trên sẽ giúp phòng ngừa và phục hồi các tác hại từ môi trường như ánh nắng mặt trời hoặc sự ô nhiễm. ‏

‏Bạn hãy thoa một lớp serum mỏng trước khi dùng kem chống nắng để tăng cường sự bảo vệ cho da khi ra ngoài.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý và đủ dưỡng chất. Hướng tới thực phẩm giàu vitamin và có khả năng chống oxy hoá như quả mâm xôi, ớt chuông, rau bina, súp lơ, bưởi hoặc cam…

Thêm một vài gợi ý về cách phòng chống lão hoá da, tránh nhăn da dành cho các chị em U40.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể để hỗ trợ lưu thông máu huyết, cân bằng độ ẩm tự nhiên, chống nhăn da và nuôi dưỡng làn da mọng nước, tránh lão hoá sớm.

Ngủ đủ giấc (từ 6-8 tiếng/ngày), luyện tập thể dục, kiểm soát căng thẳng cũng là bí quyết ngăn ngừa tình trạng da nhăn nheo, chảy xệ, thiếu sức sống.

Chăm sóc da đúng cách và đặc biệt chú ý đến vùng da quanh mắt. Đây là một vùng nhạy cảm, hãy sử dụng các sản phẩm kem dưỡng mắt chất lượng để bảo vệ.

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Vùng da quanh mắt là một vùng nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế tác động của rượu bia và thuốc lá để có thể xóa nếp nhăn trên mặt cũng như trẻ hoá da toàn diện nhất…

 

Mẹo nhỏ duy trì độ ẩm cho da từ tối đến sáng

Mẹo nhỏ duy trì độ ẩm cho da từ tối đến sáng

Da khô xảy ra khi da không giữ được đủ độ ẩm. Điều này có thể xảy ra do tắm thường xuyên, sử dụng xà phòng mạnh, lão hóa hoặc một số bệnh lý. Và đối với những người ở vùng khí hậu lạnh hơn, nó có thể xuất phát từ không khí lạnh, khô của mùa đông.

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