Bật mí mẹo đơn giản tránh bít tắc lỗ chân lông vùng mũi để làn da luôn sạch và thông thoáng

Chăm sóc da 26/03/2023 09:00

Thực tế, những lỗ chân lông ở vùng mũi rất dễ bị bít kín bởi những yếu tố bên ngoài như dầu thừa, da chết, bụi bẩn… Mặt khác, chúng còn có thể nổi rõ lên khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời.

Thực tế, những lỗ chân lông vùng mũi rất dễ bị bít kín bởi những yếu tố bên ngoài như dầu thừa, da chết, bụi bẩn… Mặt khác, chúng còn có thể nổi rõ lên khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời.

1. Tẩy tế bào chết

Về mặt lý thuyết, tế bào da chết có thể tích tụ và làm tắc nghẽn lỗ chân lông vùng mũi. Nhìn từ bên ngoài, các tế bào này thường mang lại cảm giác to. Việc tẩy tế bào chết, cả phương pháp vật lý hay hóa học, đều có thể loại bỏ chúng.

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Các sản phẩm tẩy tế bào da chết giúp loại bỏ tế bào chết trên da - Ảnh minh họa: Internet

Các sản phẩm tẩy tế bào da chết vật lý thường chứa các hạt thô, giúp loại bỏ tế bào chết trên da bằng cách chà nhẹ nhàng nhưng cần tránh chà xát quá mạnh, làm tổn thương da.

Trong khi đó, các sản phẩm tẩy tế bào da chết hóa học không đòi hỏi người dùng phải chà xát vì chúng hoạt động bằng cách tăng sự thay đổi tế bào da. Cần lưu ý những bạn có da mặt khô nên hạn chế sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết cho vùng mũi.

2. Xông hơi mặt thu nhỏ lỗ chân lông ở mũi

Xông hơi có thể mở lỗ chân lông ở mũi và mặt, giúp loại bỏ các bụi bẩn, mụn, bã nhỡn dư trên mặt một cách dễ dàng.

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Hãy tìm một loại tinh dầu phù hợp với làn da của bạn, để đáp ứng tối ưu công dụng giúp da thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện: 

- Sau khi rửa mặt, bạn đổ nước sôi vào một cái thau cách nhiệt. Thêm một vài giọt tinh dầu giúp giải tỏa căng thẳng nếu bạn muốn. Dùng một tấm vải hoặc khăn trùm lên đầu rồi áp mặt gần thau nước trong vòng từ 5-10 phút.

- Điều chỉnh vải trùm sao cho hơi nước hướng vào mặt.

- Nếu bạn sử dụng tinh dầu, nên thêm 2-3 giọt thôi nhé. Hãy tìm một loại tinh dầu phù hợp với làn da của bạn, để đáp ứng tối ưu công dụng giúp da thư giãn. Tinh dầu trà, hương thảo, phong lữ đều là những lựa chọn hữu ích cho việc giảm dầu, loại bỏ vi khuẩn và giúp da săn chắc khỏe mạnh.

- Bạn có thể xông mặt 2 lần/tuần.

3. Rửa mặt sạch mỗi ngày

Làm sạch da giúp loại bỏ dầu, sản phẩm trang điểm và bụi bẩn tích tụ trong cả ngày. Việc loại bỏ các chất này làm giảm nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông. Chỉ cần dùng chất tẩy rửa nhẹ nhàng với nước ấm thường là đủ để loại bỏ các cặn bẩn trên da.

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Các chị em nên chọn loại sữa rửa mặt không gây nhân mụn (noncomedogenic) để giảm thiểu kích ứng - Ảnh minh họa: Internet

Các chị em nên chọn loại sữa rửa mặt không gây nhân mụn (noncomedogenic) để giảm thiểu kích ứng. Sản phẩm không gây nhân mụn là những sản phẩm không làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da.

4. Vệ sinh cọ trang điểm

Cọ trang điểm là nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn và bụi bẩn, những tạp chất này sẽ bám vào da của bạn khi bạn trang điểm, gây viêm da và tắc nghẽn lỗ chân lông. Vì thế, bạn nên vệ sinh chúng ít nhất mỗi tháng một lần để giúp da luôn được bảo vệ an toàn.

Bật mí mẹo đơn giản tránh bít tắc lỗ chân lông vùng mũi để làn da luôn sạch và thông thoáng - Ảnh 4
Cọ trang điểm là nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn và bụi bẩn gây viêm da và tắc nghẽn lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Những phương pháp trên không những giúp thu nhỏ lỗ chân lông ở mũi, mặt mà còn giúp da bạn sạch dầu, bã nhờn và ngăn ngừa mụn trên da. Còn ngần ngại gì mà không áp dụng chúng để giúp làn da của bạn thật mềm mịn và xinh đẹp

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