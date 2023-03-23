4 sai lầm phổ biến khi chăm sóc da vào ban đêm khiến cả quá trình quay về con số 0

Theo các chuyên gia, dưới đây là những sai lầm vào ban đêm góp phần gây ra các vấn đề về da

Da của bạn đang ở chế độ phục hồi mỗi đêm. Không giống như ban ngày, bạn không đổ mồ hôi vào ban đêm, vì vậy các sản phẩm có thể được hấp thụ trên da dễ dàng hơn

Đây là sai lầm phổ biến nhất trong quá trình dưỡng da ban đêm . Một ngày, làn da chịu nhiều tác động từ ánh nắng, ô nhiễm và lớp trang điểm . Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu Hadley King: “Khi không tẩy trang, làn da sẽ tắc nghẽn lỗ chân lông và hình thành các gốc tự do. Điều này có thể gây ra mụn trứng cá, khiến da xỉn màu và nhanh lão hóa”. Ngoài ra, làn da không làm sạch kỹ lưỡng sẽ cản trở khả năng hấp thụ các dưỡng chất khác.

Tẩy trang là một trong những bước chăm sóc da quan trọng mỗi ngày.

2. Bỏ qua kem dưỡng ẩm

Các chuyên gia da liễu chứng minh rằng mức độ hydrat hóa của da có xu hướng giảm vào buổi chiều và buổi tối. Do đó, việc dưỡng ẩm trước khi đi ngủ là phần quan trọng trong chu trình chăm sóc da”.

Kem dưỡng ẩm không chỉ giúp bù nước cho da mà còn làm dịu tình trạng khô và kích ứng tiềm ẩn khi sử dụng retinoid.

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Các chuyên gia khuyên dùng kem dưỡng ẩm có chứa các thành phần bảo vệ da như ceramides, dimethicone, glycerin hoặc axit hyaluronic. Những chất này đều hoạt động theo nhiều cách khác nhau để giữ cho làn da mềm mại suốt đêm.

3. Không dùng Retinoid đều đặn

Bạn có thể quên sử dụng retinoid hàng ngày do kích ứng hoặc thói quen. Giống như tập thể dục, bạn cần cần kiên trì sử dụng retinoid liên tục trong 12 tháng để thấy hiệu quả chống lão hóa tốt nhất, bác sỹ Hooper nói.

Chỉ sử dụng lượng retinoid vừa đủ để tránh gây kích ứng da

Nên bôi retinoid vào sống mũi và trán hàng ngày bởi đây là phần da khỏe trên khuôn mặt. Sau đó, bôi trên má và cằm của bạn (tránh khu vực gần mắt hoặc miệng của bạn) 2 lần/tuần. Để retinoid ở khu vực dễ nhìn sẽ giúp bạn không quên sử dụng mỗi tối.

4. Chà xát mạnh và tẩy da chết thường xuyên

Không nên chà xát da mặt hoặc tẩy tế bào chết thường xuyên, đặc biệt khi sử dụng retinoid. Nhiệm vụ của retinoid là kích thích sự thay đổi tế bào. Nếu vừa sử dụng retinoid vừa tẩy da chết thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát kích ứng. Bạn chỉ nên tẩy da chết 1 lần/tuần để đảm bảo an toàn cho làn da.