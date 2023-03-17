5 sai lầm rửa mặt khiến da nhanh chóng bị lão hóa

Chăm sóc da 17/03/2023 11:29

Bạn cho rằng rửa mặt thật dễ dàng nhưng hóa ra bạn vẫn có thể mắc những sai lầm phổ biến khiến làn da bị tổn thương, kém mịn màng, thậm chí là nhanh lão hóa.

 

1. Rửa mặt quá nhiều

 

Rửa mặt quá nhiều là một trong những sai lầm thường gặp khi rửa mặt.có thể làm hại đến làn da của bạn. Thông thường, bạn chỉ cần rửa mặt một hoặc hai lần mỗi ngày là đã đủ. Rửa mặt thường xuyên sẽ làm mất đi lớp dầu bảo vệ da khỏi bụi bẩn.

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Thông thường, bạn chỉ cần rửa mặt một hoặc hai lần mỗi ngày là đã đủ.

Ngoài ra, nếu sản phẩm rửa mặt của bạn có chức năng tẩy tế bào chết, da của bạn sẽ dễ bị tấn công bởi tia UV trong ánh nắng mặt trời. Nếu không trang điểm, không bôi kem chống nắng hay không đổ mồ hôi nhiều, bạn có thể không cần dùng sữa rửa mặt mà chỉ cần rửa mặt với nước ấm vào buổi tối mà thôi. Hãy rửa mặt đúng cách và để làn da của bạn được nghỉ ngơi sau một thời gian sử dụng các sản phẩm chăm sóc da.

2. Dùng máy rửa mặt mỗi ngày

Việc sử dụng máy rửa mặt có thể giúp làm sạch da tốt hơn là khi chỉ massage bằng các ngón tay. Nhưng nếu làn da của bạn là da khô, nhạy cảm hoặc có xu hướng mẩn đỏ, máy rửa mặt không thích hợp để dùng hàng ngày. Đặc biệt là nếu đang dùng thêm các sản phẩm như retinol hoặc tẩy da chết chứa AHA, bạn càng nên cân nhắc trước khi làm sạch da bằng máy rửa mặt.

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Bàn chải cơ học làm sạch da tốt hơn những ngón tay của bạn nhưng các thiết bị này không phải là điều bạn phải sử dụng hàng đêm

 "Quá nhiều tác động tẩy da chết có thể dẫn đến kích ứng, từ đó khiến da lão hóa", theo bác sĩ David Bank tại New York. Điều quan trọng là phải tạo sự cân bằng cho làn da của bạn. Hãy bắt đầu từ việc dùng máy rửa mặt khoảng 2 lần/tuần, và ưu tiên loại máy rửa mặt nhẹ nhàng với làn da. Sau đó, bạn có thể tăng dần tần suất dùng khi làn da đã làm quen hơn. Đừng quên ưu tiên sữa rửa mặt dịu nhẹ khi làm sạch da.

3. Không sử dụng đúng dạng sữa rửa mặt

Nếu da của bạn thuộc diện da dầu hoặc bạn vẫn phải vật lộn với mụn trứng cá, hãy thử một chất làm sạch được sản xuất dưới dạng gel.

Jessica Wu, bác sĩ da liễu ở Los Angeles, Mỹ cho biết, gel làm sạch và loại bỏ dầu tốt hơn. Những người có da khô hơn hoặc nhạy cảm nên chọn một chất làm sạch dạng kem hoặc sữa để giúp duy trì dầu tự nhiên giữ cho da ẩm.

4. Sử dụng nước nóng

BS. David Bank, một bác sĩ da liễu ở Mount Kisco, New York, Mỹ cho biết, dùng nước nóng có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu nhưng nó có thể gây giảm độ ẩm cần thiết, khô, đỏ và ngứa da.

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Nếu bạn tin là lỗ chân lông sẽ mở ra khi gặp nước nóng và đóng lại khi gặp nước lạnh thì bạn đang phạm vào sai lầm nghiêm trọng.

Thay vào đó, bạn nên rửa mặt với nước ấm và với thật nhiều nước vì chất tẩy rửa chỉ làm sạch bụi bẩn từ da còn nước sẽ rửa trôi chúng.

5. Tẩy tế bào chết thường xuyên

Tẩy tế bào chết là một phương pháp lành mạnh để giúp làm mới làn da, nhưng bạn không nên thường xuyên lạm dụng phương pháp này. Nếu tẩy da chết quá nhiều, da sẽ trở nên dễ kích ứng và dễ bị tổn hại bởi tác nhân bên ngoài như bụi bẩn, ánh nắng…

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Tẩy tế bào chết là một phương pháp lành mạnh để giúp làm mới làn da, nhưng bạn không nên thường xuyên lạm dụng phương pháp này

Nếu bạn thuộc týp da khô, bạn chỉ nên tẩy tế bào chết 1 lần/tuần, và 2 lần/tuần nếu bạn thuộc týp da dầu. Đồng thời, bạn nên dùng tay mát xa thay vì dùng khăn để tránh làm da bị tổn thương hoặc bị ửng đỏ.

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