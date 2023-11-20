Khung giờ buổi tối lý tưởng nhất để chăm sóc da đẹp như sao Hàn

Thoa kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ vừa cung cấp dinh dưỡng cho da vừa tạo môi trường lý tưởng để quá trình phục hồi và tái tạo diễn ra thuận lợi nhất.

Thói quen làm sạch và dưỡng da trước khi đi ngủ cần thiết để có được làn da khỏe mạnh, hồng hào, săn chắc. Khi bạn ngủ, làn da và cơ thể ở trong trạng thái sửa chữa và phục hồi.

Trong khoảng thời gian này, các dưỡng chất sẽ thẩm thấu sâu vào da, phát huy tác dụng tốt nhất.

Theo chuyên gia làm đẹp , khung giờ lý tưởng cho quy trình skincare buổi tối là từ 21h đến 22h.

Đây là giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho làn da. Vào thời điểm này, các tế bào da đã thật sự bắt đầu bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, khôi phục và tái tạo làn da sau một ngày làm việc. Vì thế, khả năng hấp thụ các dưỡng chất trong mỹ phẩm cũng diễn ra nhanh hơn.



Thoa kem dưỡng da ban đêm là thời điểm quan trọng nhất

Do vậy, bạn cần phải chú trọng việc thực hiện chu trình chăm sóc da vào thời gian này, đặc biệt là các bạn nên sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần collagen hoặc tế bào gốc cho việc phục hồi, tái tạo làn da và chống oxy hóa.

Sau 22h, cơ thể sản sinh lượng lớn hormone melatonin. Melatonin không chỉ giúp tăng cảm giác buồn ngủ, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn mà còn tăng cường quá trình thay tế các tế bào da chết, hư hại do tổn thương từ tia UV, môi trường ô nhiễm vào ban ngày bằng các tế bào mới.

Từ 23h đến 4h sáng hôm sau là thời điểm các tế bào da mới có thể được sản sinh gấp đôi.

Do đó, nếu bạn hoàn thành quy trình dưỡng da và đi ngủ trước 23h, lượng tế bào được thay thế sẽ gia tăng vượt trội. Nhờ đó, làn da sẽ mịn màng, tươi tắn hơn, các dấu hiệu lão hóa sẽ ít xuất hiện hơn.

Một loại hormone khác cũng được sản sinh trong lúc ngủ là HGH (Human Growth Hormone). Hormone này chịu trách nhiệm phối hợp và thúc đẩy quá trình phục hồi, tái tạo tế bào da.

Cách chăm sóc da hiệu quả nhất vào thời điểm này là:

Quy trình chăm sóc da vào thời điểm này

- Sau khi đã tẩy da chết, rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt.

- Thoa toner để lỗ chân lông được thông thoáng và cân bằng độ pH cho da.

- Thoa kem dưỡng da với liều lượng 1/2 thìa cafe. Massage da theo chuyển động vòng tròn. Vỗ nhẹ để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn.

- Sau đó, hãy tập thói quen ngủ sớm để cơ thể được nghỉ ngơi