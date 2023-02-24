Cách sử dụng dầu dừa dưỡng da, trị mụn hiệu quả tại nhà

Chăm sóc da 24/02/2023 10:04

Với xu hướng các sản phẩm có thành phần tự nhiên ngày càng được ưa chuộng thì dầu dừa dường như là một nguyên liệu tự nhiên đa năng để thay thế các sản phẩm công nghiệp độc hại.

 

Dầu dừa với các thành phần như vitamin C, vitamin E, axit capric, axit lauric cùng nhiều dưỡng chất khác thật sự mang lại tác dụng cải thiện sức khỏe làn da. Dầu dừa là một loại dầu tự nhiên được chiết xuất từ cùi dừa (hay còn gọi là cơm dừa). Được biết đến là thần dược cho mọi làn da.

1.Công dụng dưỡng da của dầu dừa

Tẩy trang

Ngay cả những loại mascara có thành phần chống nước cũng bị rửa trôi nếu bạn sử dụng dầu dừa. Thoa dầu trực tiếp lên mặt, giống như những loại dầu rửa khác, hoặc thấm vào bông rồi lau mặt, lớp trang điểm sẽ bị tẩy rửa nhanh chóng.

Kem dưỡng da toàn thân

Nếu dùng dầu dừa, bạn sẽ không phải pha chế các loại kem dưỡng, mà có thể thoa trực tiếp trên da. Dầu dừa được xem là một loại kem dưỡng đa năng và cho kết quả nhanh chóng.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa lão hóa da bằng dầu dừa

Dầu dừa còn có công dụng giúp xóa mờ vết chân chim, giúp giữ cho các mô liên kết của da khỏe mạnh và ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn.

Phụ nữ mang thai nên chuẩn bị một lọ dầu dừa để thoa lên bụng, tránh những vết rạn da khó chịu. Ngoài ra, dầu dừa còn có tác dụng trị sẹo hiệu quả. Vì thời kỳ mang thai, bạn cần hạn chế dùng các loại mỹ phẩm, thì dầu dừa vừa an toàn, vừa tốt cho da, ngăn ngừa các đốm đen và mụn.

Kem thoa mắt

Nếu không muốn phải chi thêm tiền cho kem dưỡng mắt, bạn hãy thoa trực tiếp dầu dừa lên bầu mắt trên và dưới để chống nhăn. Nó phù hợp với cả những làn da nhạy cảm nhất.

Dưỡng môi

Dầu dừa là một trong những bí quyết giúp trị môi khô nứt nẻ tại nhà. Nếu không muốn dùng các sản phẩm có thành phần hóa chất, bạn có thể áp dụng cách dùng dầu dừa như một loại “son dưỡng” tự nhiên.

2. Cách dùng dầu dừa chăm sóc da hiệu quả

Trị tàn nhang bằng mặt nạ dầu dừa + yến mạch

Đắp mặt nạ bằng dầu dừa + yến mạch có thể giúp giảm bớt tàn nhang trên mặt. Ngoài ra, yến mạch còn có tác dụng tẩy da chết, tạo điều kiện thuận lợi cho da hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn. Cách đắp mặt nạ được thực hiện như sau:

Cách sử dụng dầu dừa dưỡng da, trị mụn hiệu quả tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 - Trộn bột yến mạch vào nước ấm cho đến khi bột nở mềm, đổ dầu dừa với một thìa baking soda và trộn đều hỗn hợp.

- Bôi hỗn hợp lên mặt, massage 1 - 2 phút theo vòng tròn.

- Ủ hỗn hợp 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

- Lặp lại 1 lần/tuần cho đến khi thấy tác dụng.

Đắp mặt nạ bằng dầu dừa + mật ong ngăn ngừa mụn

Cách sử dụng dầu dừa dưỡng da, trị mụn hiệu quả tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

- Trộn mật ong và dầu dừa theo tỷ lệ 1:1.

- Rửa sạch mặt, dùng ngón tay chấm hỗn hợp lên vùng da bị tàn nhang.

- Massage nhẹ nhàng từ 5 - 7 phút rồi ủ hỗn hợp trên da qua đêm. Nếu không để qua đêm thì có thể rửa sạch da sau 15 phút.

- Sáng hôm sau thức dậy rửa mặt bằng nước ấm.

Cách tẩy trang bằng dầu dừa

Nếu bạn e ngại các sản phẩm tẩy trang thông thường có chứa hóa chất bảo quản, bạn có thể sử dụng dầu dừa tẩy trang. Dầu dừa có tác dụng kháng khuẩn, hòa tan dầu, giúp cuốn trôi các bụi bẩn và mỹ phẩm trên da mặt.

Cách sử dụng dầu dừa dưỡng da, trị mụn hiệu quả tại nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể áp dụng cách tẩy trang bằng dầu dừa theo hướng dẫn sau đây:

– Cho 1 thìa cà phê dầu dừa vào bông tẩy trang

– Thoa đều dầu dừa lên mặt và massage nhẹ nhàng

– Sử dụng bông tẩy trang sạch lau đi lớp dầu trên mặt

– Thực hiện lại một lần nữa nếu bạn thấy chưa sạch hết chất bẩn

– Rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt để tránh bị tắc nghẽn chân lông gây mụn

Tuyệt chiêu chăm sóc da đơn giản không cần đến mỹ phẩm đắt tiền

Tuyệt chiêu chăm sóc da đơn giản không cần đến mỹ phẩm đắt tiền

Nếu bạn đã từng thử nhiều dòng mỹ phẩm chăm sóc da mà da vẫn không đẹp lên thì rất có thể do bạn vô tình bỏ quên một số tuyệt chiêu chăm sóc da đơn giản.

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