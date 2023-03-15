Mẹo trị mụn lưng triệt tại nhà giúp bạn lấy lại vẻ gợi cảm

Chăm sóc da 15/03/2023 12:50

Mụn lưng đang là mối lo ngại của nhiều bạn trẻ. Tuy thường ngày được che dấu dưới lớp áo, nhưng khi diện đồ bơi hay trang phục dự tiệc hở lưng lại khiến các nàng vô cùng tự ti.

 

Nguyên nhân nào gây ra mụn lưng?

Cũng giống như mụn trứng cá trên mặt, nguyên nhân mụn lưng xảy ra là do lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Các tuyến bã nhờn giám sát việc sản xuất dầu trên da tồn tại ở các vùng của cơ thể và có thể bị tắc nghẽn bất kể chúng ở đâu.

Thông thường, những tắc nghẽn này là do các tế bào da chết tích tụ bên trong lỗ chân lông. Các tuyến dầu tiếp tục sản xuất dầu, nhưng khi nó hoạt động trở lại, cơ thể bạn coi đây là vật chất lạ và tạo ra chứng viêm. Lỗ chân lông bị tắc, viêm nhiễm có thể dẫn đến mụn nang ở bề mặt và sâu.

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Mụn lưng không dễ nhìn thấy như các loại mụn ở vùng da như cổ, mặt... nhưng chúng lại thường khiến nhiều người mất tự tin.

 Các loại mụn lưng phổ biến

- Mụn đầu trắng: Mụn không viêm, có các đầu trắng li ti

- Mụn đầu đen: Mụn không viêm, đầu đen xuất hiện do phản ứng giữa bã nhờn và không khí.

- Mụn sẩn: Mụn không chứa mủ viêm.

- Mụn mủ: Do những tổn thương viêm nang lông bị tắc

- U nang: Mụn lớn gây đau, có thể gây sẹo

Cách trị mụn lưng hiệu quả tại nhà

1. Mặc quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt

Quần áo có thể giữ bụi bẩn, mồ hôi và cọ xát trên làn da của bạn. Để trị mụn lưng tại nhà, bạn cũng đừng quên lựa chọn quần áo rộng rãi, thoáng khí để tạo điều kiện cho da được “thở” và hút mồ hôi tốt hơn.

2. Tẩy tế bào chết để trị mụn ở lưng

Mụn lưng hình thành khi chất nhờn và tế bào da chết tích tụ. Vậy bị mụn ở lưng phải làm sao? Để hạn chế điều này, bạn hãy sử dụng các sản phẩm giúp tẩy tế bào chết cho cơ thể một cách nhẹ nhàng.

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Bạn nên sử dụng các sản phẩm giúp tẩy tế bào chết cho cơ thể một cách nhẹ nhàng

Nếu có nhiều nốt mụn dưới da hoặc mụn đầu đen, bạn nên dùng hỗn hợp tẩy tế bào chết vài lần một tuần dưới vòi hoa sen. Tuy nhiên, hãy luôn nhẹ nhàng và không chà xát mạnh vì điều này có thể làm da tổn thương và tăng viêm nhiễm.

3. Gội đầu thường xuyên, buộc tóc gọn gàng

Cách hết mụn lưng là bạn nên gội đầu thường xuyên và buộc tóc gọn gàng. Tuyệt đối không được để dầu xả hoặc dầu gội chảy xuống lưng bởi các thành phần trong những sản phẩm này sẽ gây tắc nghẽn lỗ chân lông và quá trình trị mụn lưng sẽ không hiệu quả.

3. Hạn chế sử dụng các sản phẩm chăm sóc da gốc dầu để điều trị mụn lưng

Bạn nên tìm các sản phẩm được dán nhãn là không gây dị ứng hoặc không chứa dầu khi trị thâm mụn lưng vì chúng sẽ hạn chế khả năng làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Ngoài ra, bạn cũng cần tránh dùng xà phòng diệt khuẩn và các sản phẩm có tính bào mòn.

Những thành phần nên có trong các sản phẩm sữa tắm trị mụn ở lưng là: axit salicylic (BHA có tác dụng tẩy tế bào chết trên bề mặt da, loại bỏ bã nhờn và da chết), axit glycolic (AHA có tác dụng hòa tan lớp tế bào chết để ngăn ngừa vết thâm, làm mờ vết đỏ do mụn để lại) hoặc axit lactic (AHA có công dụng làm mịn da, ngăn ngừa vết thâm giống như axit glycolic nhưng nhẹ nhàng hơn)

4. Làm sạch mụn lưng bằng lá bạc hà tươi

Trong lá bạc hà có chứa axit salicylic và vitamin A giúp hỗ trợ làm sạch sâu tế bào, loại bỏ bã nhờn trên da và làm sạch mụn. Cách này phù hợp cho những bạn có da dầu, mụn trứng cá thường xuyên ngứa ngáy, khó chịu.

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Lá bạc hà là liệu pháp trị mụn lưng hiệu quả

Cách làm sạch mụn lưng bằng bạc hà như sau:

- Lấy một nắm bạc hà tươi, rửa sạch rồi xay nhuyễn. Sau đó, đổ nước cốt bạc hà vào khuôn đá và bỏ vào tủ đông.

- Mỗi ngày trong khi tắm, sử dụng 1 viên bạc hà như xà phòng chà lên phần lưng mụn đã được làm sạch.

Thoa đều trong khoảng 10 phút rồi tắm lại với nước mát.

Bạn có thể thay thế lá bạc hà tươi bằng tinh dầu bạc hà, loại này dễ dàng tìm thấy trong các siêu thị. Thực hiện, 2-3 lần/tuần.

Khung giờ buổi tối lý tưởng nhất để chăm sóc da đẹp như sao Hàn

Khung giờ buổi tối lý tưởng nhất để chăm sóc da đẹp như sao Hàn

Để việc chăm cho việc chăm sóc da đạt hiệu quả đẹp như sao Hàn, các bạn cần phải ghi nhớ khung giờ từ 21h đến 22h, đây là thời điểm để da hấp thụ tối đa các dưỡng chất từ serum, kem dưỡng, tiến hành quá trình phục hồi, tái tạo.

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