Sử dụng mặt nạ ngủ thế nào là đúng chuẩn để làn da căng mướt vào mỗi buổi sáng

Chăm sóc da 20/03/2023 15:16

Mặt nạ ngủ là một loại mặt nạ được sử dụng như một sản phẩm để chăm sóc da của chị em hiện nay. Những nhiều chị em vẫn chưa hiểu rõ mặt nạ ngủ là gì? Hay mặt nạ ngủ có nên dùng hàng ngày?

 

I. Mặt nạ ngủ là gì?

Thông thường, bước cuối cùng trong chu trình dưỡng da hằng ngày là kem dưỡng ẩm. Tuy nhiên, kem dưỡng không thể duy trì đến sáng hôm sau bởi khả năng hấp thụ của da vào ban đêm rất nhanh. Không còn lớp khóa ẩm, da sẽ rất nhanh mất nước. Đây cũng là tiền đề cho sự ra đời của sản phẩm cấp ẩm chuyên sâu - "mặt nạ ngủ".

Sử dụng mặt nạ ngủ thế nào là đúng chuẩn để làn da căng mướt vào mỗi buổi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

II. Lợi ích của mặt nạ ngủ

Lợi ích chính của mặt nạ ngủ là dưỡng ẩm và chống lão hóa. Hầu hết mặt nạ ngủ đều chứa axit hyaluronic, một loại hợp chất có tác dụng giữ ẩm, giúp da săn chắc và căng mọng. Thông thường, nồng độ axit hyaluronic tự nhiên trong da sẽ giảm dần theo tuổi tác. Đó là lý do bạn cần đắp mặt nạ ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy axit hyaluronic giúp giảm độ sâu nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi, làm cho làn da trông mịn màng, đều màu và tươi trẻ.

Nhiều loại mặt nạ ngủ cũng chứa vitamin A và C, cả hai đều có lợi ích chăm sóc da đáng kể. Vitamin A từ lâu đã được sử dụng như một phương pháp điều trị cho làn da lão hóa. Trong khi vitamin C tạo ra collagen giúp làm sáng và đều màu da.

III. Cách chọn mặt nạ ngủ tốt nhất cho da mặt

• Đối với da khô, hãy tìm những loại mặt nạ ngủ có công thức siêu dưỡng ẩm để giúp làn da khỏe mạnh, ngậm nước. Những hoạt chất dưỡng ẩm bổ sung cho da khô có thể kể đến như axit hyaluronic hoặc dầu argan.

Sử dụng mặt nạ ngủ thế nào là đúng chuẩn để làn da căng mướt vào mỗi buổi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

• Đối với da dầu, cách sử dụng mặt nạ ngủ là hãy chọn loại có chứa chất dưỡng ẩm nhẹ như axit hyaluronic. Mặt nạ ngủ cho da dầu tốt nhất không nên chứa bất kỳ loại dầu bổ sung hoặc chất dưỡng ẩm nào.

• Đối với da dễ bị mụn trứng cá, hãy chọn loại mặt nạ ngủ có chứa axit hyaluronic dịu nhẹ hoặc vitamin A. Vitamin A đã được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị mụn trứng cá.

Mặc dù cách sử dụng mặt nạ ngủ khá đơn giản nhưng bạn cần lưu ý những vấn đề sau để đạt hiệu quả tốt nhất:

Sử dụng mặt nạ ngủ thế nào là đúng chuẩn để làn da căng mướt vào mỗi buổi sáng - Ảnh 3
Quy trình sử dụng mặt nạ ngủ

• Chỉ nên để mặt nạ ngủ trên da mặt trong khoảng thời gian từ 6 – 9 tiếng đồng hồ. Đôi khi bạn sẽ ngủ quên và điều này không tốt cho da.

• Chỉ nên đắp mặt nạ ngủ từ 2 – 3 lần/tuần vào bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da ban đêm. Lạm dụng đắp mặt nạ ngủ có thể khiến cho làn da của bạn bị nhạy cảm với các thành phần chứa trong đó.

• Nên chọn mặt nạ ngủ có kết cấu dạng gel lỏng và thoa một lớp vừa phải. Không thoa quá nhiều sẽ gây bí da.

• Đừng quên rửa sạch mặt vào sáng hôm sau.

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