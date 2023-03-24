Bỏ túi 4 cách nhả nắng nhanh nhất danh cho da bị cháy nắng

Chăm sóc da 24/03/2023 06:30

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều có thể khiến làn da bị cháy nắng. Bạn nên biết rám nắng rất dễ bị nhưng lại khó loại bỏ. May mắn thay, có một số cách làm da nhả nắng nhanh nhất vô cùng tự nhiên, an toàn và dễ làm ngay tại nhà

 

Vì sao da bị cháy nắng sau khi đi biển?

Mỗi khi đi tắm biển, bạn thường diện những bộ đồ bơi mát mẻ và hấp dẫn. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc diện tích bề mặt da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lớn hơn rất nhiều so với việc bạn mặc đồ bình thường.

Không chỉ có ánh nắng mặt trời mà ở biển còn có gió, cát và cả bụi bẩn lẫn trong không khí cũng tiếp xúc trực tiếp với làn da. Bên cạnh đó, nồng độ muối từ biển khiến cho làn da dễ bắt nắng hơn bao giờ hết.

Bỏ túi 4 cách nhả nắng nhanh nhất danh cho da bị cháy nắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù cho bạn có dùng kem dưỡng da thì ảnh hưởng từ các tác nhân đó chỉ giảm chứ không tránh khỏi tình trạng da bị cháy nắng, dễ xuất hiện sạm da, không đều màu. Trên bề mặt da sẽ hình thành lớp sừng khiến da dày và thô hơn, thậm chí bị bong vẩy.

1. Dùng nước đá lạnh bọc khăn chườm lên da

Cách nhả nắng nhanh nhất chính là dùng nước đá lạnh. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý là không để trực tiếp đá lên da để tránh da bị bỏng lạnh.

Bỏ túi 4 cách nhả nắng nhanh nhất danh cho da bị cháy nắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng một chiếc khăn, ướp trong nước đá sau đó từ từ đặt nhẹ lên vùng da bị cháy nắng. Sau khi da dịu lại, bạn tiếp tục một vài phương pháp khác để nâng cao hiệu quả.

2. Tẩy tế bào chết cho da

Tẩy da chết có thể xem là một cách loại bỏ dấu vết cháy nắng trên da. Không những thế, trong sản phẩm tẩy da chết còn chứa thêm nhiều dưỡng chất giúp phục hồi và nuôi dưỡng làn da thêm sáng khỏe.

Bạn có thể sử dụng một số sản phẩm tẩy da chết mặt hoặc body được bán sẵn trên thị trường từ các thương hiệu làm đẹp nổi tiếng. Các sản phẩm đó còn được bổ sung thêm một số thành phần dưỡng da như dầu oliu, chiết xuất quả mơ, bơ hạt mỡ,...

Ngoài ra bạn có thể tận dụng một số nguyên liệu tự nhiên để tẩy da chết tại nhà như dầu dừa, bã cà phê, bột yến mạch,...

3. Dưỡng ẩm và cấp nước cho da

Thoa kem dưỡng ẩm nhẹ để làm dịu da. Có thể sử dụng kem dưỡng da có chứa calamine. Không nên sử dụng kem có thêm chất kháng histamin, không sử dụng bất kỳ loại kem y tế nào như hydrocortisone hoặc benzocaine trừ khi được bác sĩ nhi khoa hướng dẫn.

Bỏ túi 4 cách nhả nắng nhanh nhất danh cho da bị cháy nắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Việc phơi nắng nhiều giờ ngoài bãi biển khiến cho cơ thể và làn da dễ mất nước hơn bình thường rất nhiều. Thiếu nước khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên, dần dẫn đến bị đen sạm, sần sùi và hình thành các lớp sừng.

Do đó, bạn cần uống nước đầy đủ để bù lại lượng nước đã hao hụt của cơ thể. Đây vừa là một cách làm dịu da cháy nắng vừa là cách dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong.

4. Mật ong

Theo các chuyên gia, mật ong còn có tác dụng giữ ẩm, phục hồi làn da bị tổn thương do cháy nắng và kích thích tái tạo tế bào mới nhờ chứa nguồn dưỡng chất dồi dào như vitamin A, B, C, E, khoáng chất kẽm, đồng, kali,...

Bỏ túi 4 cách nhả nắng nhanh nhất danh cho da bị cháy nắng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn pha khoảng 100ml mật ong vào nước ấm để tắm, từ từ massage da nhẹ nhàng để mật ong tái tạo các tế bào da bị tổn thương do nắng.

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