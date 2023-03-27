Mẹo nhỏ duy trì độ ẩm cho da từ tối đến sáng

Một chất dinh dưỡng khác có trong tinh chất Oliu là chất diệp lục, có hiệu quả trong việc chữa lành vết thương và các vết sẹo khác. Hơn nữa, tinh chất Oliu cũng làm cho làn da mềm mại do tính chất hỗ trợ tái tạo tế bào của nó. Nó cũng giúp chống lại các gốc tế bào tự do và hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm cho da.

Oliu rất giàu vitamin A, D và K, cũng như E. Những vitamin này là nguồn bảo vệ chính chống lại các yếu tố bên ngoài và chịu trách nhiệm cho quá trình oxy hóa tế bào. Do tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, tinh chất Oliu có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn quá trình oxy hóa liên tục.

- Thoa trực tiếp dầu oliu lên da mặt và mát xa nhẹ nhàng trong 10 phút. Để yên trong khoảng 20-30 phút rồi làm sạch da với nước ấm.

Sử dụng tinh chất Oliu thường xuyên sẽ làm tăng độ đàn hồi của da và chống lại nếp nhăn trên da. Bạn có thể sử dụng Oliu trực tiếp lên da bằng cách:

- Hoặc thoa dầu oliu lên những vùng da bị khô trong khoảng 30 phút trước khi tắm. Mát xa nhẹ nhàng sau đó tắm lại với nước sạch.

- Tẩy tế bào chết bằng dầu oliu. Trộn đều hỗn hợp gồm 1 muỗng cà phê dầu oliu, 4 muỗng cà phê đường nâu và 1 muỗng cà phê mật ong. Thoa nhẹ hỗn hợp này lên da kết hợp mát xa và sau đó rửa lại với nước sạch.

2. Bổ sung vitamin E cho làn da

Vitamin E được ví như chất giữ ẩm tự nhiên. Khi thẩm thấu vào da, vitamin E sẽ khắc phục làn da khô khốc, sần sùi. Hồi sinh làn da mềm mại, căng mượt và tươi trẻ tự nhiên.



Các bạn có thể bổ sung vitamin E cho làn da bằng cách đắp mặt nạ hoặc bổ sung thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin E còn tạo lớp màng bảo vệ làn da trước các tác động từ bên ngoài. Ngăn chặn hiện tượng thất thoát nước trên da. Từ đó, bảo vệ làn da mềm mại với thời gian.

Các bạn có thể bổ sung vitamin E cho làn da bằng cách đắp mặt nạ hoặc bổ sung thực phẩm.

Mặt nạ bơ và sữa tươi sẽ phát huy khả năng dưỡng ẩm cho da. Chỉ cần thịt bơ cắt nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn, thêm vào một ít sữa tươi không đường. Đánh đều tay đến khi cả hai hòa quyện vào nhau là có thể thoa đều lên da. Đắp mặt nạ bơ và sữa tươi tuần từ 2-3 lần là cách giữ độ ẩm cho làn da tuyệt vời.

Thực đơn hằng ngày bổ sung thêm hạt hướng dương, hạnh nhân, rau cải xanh, hạt dẻ, đu đủ, bông cải xanh, kiwi, khoai môn, cà chua… Là cách giữ độ ẩm cho da từ bên trong, giữ cho da luôn ẩm mịn và mềm mại.

3. Lựa chọn mỹ phẫm dưỡng ẩm phù hợp với da

Bạn có thể muốn thử nhiều loại kem dưỡng ẩm khác nhau để tìm ra loại phù hợp với mình. Bạn có thể quyết định sử dụng kem dưỡng cho mắt và cổ và kem dưỡng da dễ tán hơn cho phần còn lại của cơ thể. Bạn cũng có thể muốn chọn các loại kem dưỡng ẩm dễ thoa và không để lại cặn.

Bạn có thể muốn thử nhiều loại kem dưỡng ẩm khác nhau để tìm ra loại phù hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Các loại kem dưỡng ẩm tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại da, độ tuổi của bạn và liệu bạn có mắc các bệnh lý cụ thể, chẳng hạn như mụn trứng cá hay không. Hãy xem xét những điều sau:

- Da bình thường. Da thường thì không quá khô cũng không quá nhờn. Để duy trì sự cân bằng độ ẩm tự nhiên này, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm gốc nước có cảm giác nhẹ nhàng, không dễ chịu. Những loại kem dưỡng ẩm này thường chứa các loại dầu nhẹ hoặc các thành phần có nguồn gốc từ silicone, chẳng hạn như cyclomethicone.

- Da khô. Da khô có xu hướng bị bong tróc, ngứa hoặc thô ráp. Để phục hồi độ ẩm cho da khô, hãy chọn một loại kem dưỡng ẩm dạng dầu nặng hơn có chứa các thành phần giúp giữ nước. Nếu bạn đã thử kem dưỡng ẩm nhưng vẫn cảm thấy khô - đặc biệt là ở cẳng chân, bàn chân, cánh tay và bàn tay - hãy tìm loại có axit lactic hoặc axit lactic và urê trong đó.