5 thói quen nên thiết lập sớm để ngăn da mặt, da cổ bị chảy xệ

Để đạt hiệu quả như mong muốn, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo người dân nên tập luyện tối thiểu 150 phút tập thể dục với cường độ vừa phải hoặc 75 phút tập thể dục với cường độ mạnh mỗi tuần.

Tập thể dục thường xuyên mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe nói chung và làn da nói riêng. Khi tham gia các hoạt động thể chất, lưu lượng máu tăng lên, nhờ đó oxy và các chất dinh dưỡng thiết yếu được đưa đến lớp biểu bì, giúp da trở nên tươi sáng, hồng hào và tràn đầy sức sống.

Tiêu thụ đường quá nhiều dẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng quát. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ăn quá nhiều đường có thể là mối nguy hại cho làn da. Trong quá trình phân hủy đường trong hệ tiêu hóa sẽ sản xuất ra glycation gây phá vỡ collagen mà cơ thể.

Tùy vào thể trạng cũng như điều kiện của bản thân, bạn có thể lựa chọn nhiều hình thức tập luyện khác nhau, như đi bộ, đạp xe, yoga, bơi lội...

Điều này dẫn đến da trở nên chảy xệ và xuất hiện các nếp nhăn. Khi bạn hạn chế ăn đường, việc sản xuất collagen sẽ được cân bằng trở lại. Nhờ vậy, làn da cũng như sức khỏe sẽ được phục hồi.

Tiêu thụ đường quá nhiều dẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng quát - Ảnh minh họa: Internet

3. Thoa kem chống nắng hàng ngày

Theo tiến sĩ Mohta, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hàng ngày phá vỡ kết cấu collagen và elastin, là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương da, khiến da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn. Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD) khuyến nghị sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, được thiết kế để bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB hàng ngày. Thói quen thoa kem chống nắng nên được hình thành càng sớm càng tốt.

Thói quen thoa kem chống nắng nên được hình thành càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

4. Tăng gấp đôi chất chống oxy hóa

Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể con người và là nơi tiếp xúc với quá trình oxy hóa nhiều nhất. Do đó, da sẽ dễ bị tổn thương bởi các thói quen hàng ngày. Bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại những tổn thương mà oxy hóa đã gây ra.

Mặc dù bạn có thể mua được các loại kem dưỡng ẩm giàu chất chống oxy hóa nhưng việc bổ sung chất này từ bên trong cơ thể sẽ tốt hơn. Thay vì bạn bỏ ra một số tiền lớn để mua kem dưỡng ẩm đắt tiền, hãy bắt đầu ăn những thực phẩm có lợi cho làn da như: Việt quất, nho, dâu tây, rau bina và cải xoăn.

5. Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp làn da được cấp ẩm, ngăn chảy xệ hiệu quả. Tiến sĩ Mohta khuyến khích đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 2 lít nước mỗi ngày, có thể nhiều hơn nếu tập thể dục hoặc làm việc nặng nhọc. Uống đủ nước mỗi ngày không chỉ làm đẹp da mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện tâm trạng, kiểm soát nhiệt độ cơ thể, tránh nhiễm trùng, cải thiện giấc ngủ...