Da đang mụn có nên dùng dầu dừa?

Chỉ với một hũ dầu dừa, bạn có thể chăm sóc nhan sắc từ A đến Z: dưỡng tóc, dưỡng ẩm cho da, tẩy trang, dùng thay mặt nạ ngủ cho môi, thậm chí dưỡng móng tay hay bổ sung vào thực đơn giảm cân.

Dầu dừa là một loại dầu có chứa axit béo bão hòa, được chiết xuất từ dừa tươi hoặc khô. Khoảng 65% axit lauric trong dầu dừa được đánh giá là rất hữu ích cho làn da. Chúng có đặc tính chống viêm và tiêu diệt vi khuẩn trên da. Dầu dừa cũng cung cấp vitamin E và axit béo omega-3 giúp nuôi dưỡng làn da. Dầu dừa có khả năng gây bít tắc lỗ chân lông. Theo thang điểm từ 0 đến 5, nếu coi 0 là mức không hề gây bít tắc lỗ chân lông, còn 5 là mức gây bít tắc lỗ chân lông tối đa, thì dầu dừa nằm ở mức 4.

Ảnh minh họa: Internet Da mụn có nên dùng dầu dừa không? Có nhiều lợi ích tốt cho da, nhưng dầu dừa là một trong những loại dầu thiên nhiên thuộc dạng “nặng” vì kết cấu dẻo và sánh, dễ dàng làm tắc nghẽn lỗ chân lông, do đó có khả năng gây mụn cao. Loại dầu này thường không được khuyến khích cho hầu hết các làn da bị mụn. Đặc biệt với những người có tình trạng da đổ dầu nặng. Vì dầu dừa có thể làm tắc lỗ chân lông và gây ra mụn đầu đen.

Ảnh minh họa: Internet Cách dùng dầu dừa như thế nào là đúng? – Dầu dừa phù hợp nhất với những bạn có làn da khô, lão hóa. Da khô là da thiếu dầu (hoặc thiếu nước), với làn da này, các bạn thoa dầu dừa một lớp mỏng và để qua đêm. Dầu dừa chứa hàm lượng vitamin E khá lớn, cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da khô trở nên mịn màng hơn. Áp dụng mỗi ngày. – Với làn da hỗn hợp, da thường: các bạn cũng thoa dầu dừa lên da một lớp mỏng. Tốt nhất là nhỏ dầu dừa ra lòng bàn tay, chà xát 2 tay vào cho dầu nóng lên rồi áp lên mặt, massage đều. Sau 10-15p thì dùng khăn giấy lau sạch rồi đi ngủ. Sử dụng 2-3 lần/tuần. Ảnh minh họa: Internet - Với làn da dầu: da này lúc nào cũng dư dầu, nên các bạn có thể không cần dùng dầu dừa dưỡng, chỉ cần giữ da sạch, có thể kết hợp kem dưỡng có chứa hyaluronic acid để cấp nước cho da. Trong mùa lạnh, bạn vẫn có thể tận dụng dầu dừa vào rất nhiều mục đích khác, như kem ủ tóc, dưỡng vùng da quanh móng tay, và yên tâm dưỡng môi vì trên môi không có lỗ chân lông nên không sợ bị bít tắc.

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