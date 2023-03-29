Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn lạm dụng tẩy da chết mỗi ngày?

Chăm sóc da 29/03/2023 13:00

Tẩy da chết giúp tăng cường sự thay đổi của các tế bào da của bạn, điều này làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn, mang lại kết cấu tốt hơn và làm sáng da của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn tẩy tế bào chết quá nhiều hoặc quá thường xuyên, bạn sẽ làm hỏng các tế bào mới trên bề mặt da ngay cả khi chúng chưa kịp ổn định.

 

1. Tẩy da chết mang lại lợi ích gì?

Khi thời tiết khô, da bị nẻ khiến lớp tế bào chết xuất hiện nhiều hơn. Những tế bào già cỗi ở trên bề mặt da chúng ta là nguyên nhân chính gây ra việc sạm da, thô sần, lỗ chân lông bị bịt kín, dẫn đến tình trạng mụn đầu đen, mụn bọc… Không chỉ thế, mồ hôi, các chất bụi bẩn tích tụ trên da cũng khiến cho da bị “bí” và dễ sinh ra mụn hơn.

Da là một trong số ít những bộ phận có khả năng tự tái tạo. Việc tẩy da chết giúp cho da loại bỏ được những tế bào chết, chất bẩn, độc tố đó. Tẩy da chết còn giúp cho da mịn màng, sạch sẽ hơn. Đồng thời nó cũng tạo sự thông thoáng để các tế bào phát triển, hấp thu tốt hơn dưỡng chất từ các loại kem dưỡng da.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn lạm dụng tẩy da chết mỗi ngày? - Ảnh 1
Tẩy da chết giúp tăng cường sự thay đổi của các tế bào da của bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Điều gì xảy ra nếu bạn tẩy da chết nhiều lần trong ngày?

2.1. Đỏ và kích ứng da

Nếu làn da của bạn trông rất đỏ, rất có thể bạn đã tẩy da chết quá tay. Nó cũng có thể kèm theo ngứa hoặc cảm giác nóng. Việc chà xát hoặc lột da chết quá nhiều có thể khiến da sần sùi và bị kích ứng.

2.2. Sưng

Nếu bạn nhận thấy sưng ở khu vực bị tẩy da chết, bạn có thể đã ảnh hưởng đến lớp lipid của da. Lớp lipid trong da của bạn giúp khóa ẩm và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại. Tổn thương lớp lipid có thể khiến da bạn nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn lạm dụng tẩy da chết mỗi ngày? - Ảnh 2
 Tẩy tế bào chết quá nhiều hoặc quá thường xuyên, bạn sẽ làm hỏng các tế bào mới trên bề mặt da ngay cả khi chúng chưa kịp ổn định - Ảnh minh họa: Internet

2.3. Da nhạy cảm hơn

Tẩy da chết quá nhiều có thể khiến da bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm. Nếu bạn đã tẩy da chết quá nhiều lần, bạn cũng nên tránh sử dụng chất tẩy rửa mạnh và các sản phẩm vitamin A (retinol, retinoids, …) cũng như các chất tẩy da chết vật lý hoặc hóa học khác cho đến khi da của bạn được chữa lành hoàn toàn.

2.4. Mụn nhiều hơn

Tẩy da chết quá nhiều có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn của bạn theo những cách sau:

- Hàng rào bảo vệ da bị hư hỏng, tạo điều kiện cho vi trùng gây mụn tàn phá làn da của bạn.

- Chà hoặc lột quá nhiều có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm, dẫn đến nổi nhiều mụn hơn.

Việc sản xuất dầu tăng lên do tẩy da chết quá nhiều có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn, dẫn đến nổi mụn nhiều hơn.

3. Bạn nên tẩy tế bào chết cho cơ thể mỗi ngày?

Dù da trên cơ thể dày hơn và đàn hồi tốt hơn da mặt nhưng nguyên lý hoạt động cũng giống như da mặt. Tẩy tế bào chết mỗi ngày cũng khiến da trên cơ thể bạn khô, bị rạn và mẩn đỏ. Nhớ chỉ nên tẩy tế bào chết 1 lần/ tuần và sử dụng các nguyên liệu tự nhiên sẽ tốt nhất cho loại da của bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn lạm dụng tẩy da chết mỗi ngày? - Ảnh 3
Nhớ không nên chà, cọ xát mạnh lên da và ngay sau khi tẩy tế bào chết, bạn cần phải dưỡng ẩm sâu cho da- Ảnh minh họa: Internet

 

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