Tác hại khi không thoa kem chống nắng đều đặn

Dù đã biết sử dụng kem chống nắng là cần thiết nhưng chúng ta vẫn có hàng ngàn lý do để không sử dụng. Tuy nhiên nếu biết được những tác hại của việc không dùng kem chống nắng mang lại thì chắc rằng chị em sẽ phải dành thời gian để thoa kem chống nắng ngay lập tức.

Ánh nắng mặt trời chứa rất nhiều các tia cực tím như UVA, UVB. Các tia cực tím này xuyên qua được mây và không khí, quần áo, cửa kính... gây tác động xấu lên da chính là nguyên nhân gây tổn thương cho làn da, khiến da bị sạm, xuất hiện nhiều nếp nhăn, nám và tàn nhang. Vì vậy việc sử dụng kem chống nắng là vô cùng cần thiết để bảo vệ làn da của chính mình.

Không thoa kem chống nắng khiến da bạn nhanh bị lão hóa hơn. Phụ nữ sợ nhất là làn da bị lão hóa mà các tia cực tím trong ánh nắng mặt trời lại chính là tác nhân gây phá vỡ cấu trúc tế bào da, khiến các liên kết đứt gãy. Hậu quả là làn da dễ bị mất nước và các dấu hiệu lão hóa cũng xuất hiện, bao gồm làn da bị nhăn nheo, chảy xệ, mất đi độ đàn hồi. Quá trình lão hóa của làn da bị thúc đẩy đến sớm hơn do tác động của ánh nắng mặt trời và bạn không có bất kỳ biện pháp nào bảo vệ cho da.

Tia UV khiến da sạm đen khó hồi phục. Không bôi kem chống nắng sẽ khiến da bị cháy nắng, đen sạm. Có 4-10% tế bào biểu bì tạo hắc tố ở lớp đáy của da. Khi tia UV chiếu vào da, tyrosinase được kích hoạt, đẩy nhanh quá trình sản sinh melanin, hình thành các vết sạm, nám, tạo thành những vùng da không đều màu. Da bị kích thích bởi tia cực tím bên ngoài khó trắng lại vì tế bào hắc tố sẽ biệt hóa thành nhiều hắc tố hơn, từ đó hình thành các vết nám, tàn nhang.

Không thoa kem chống nắng khiến da bạn nhanh bị lão hóa hơn - Ảnh minh họa: Internet

2.3.Da nổi mụn

Ánh nắng mặt trời có thể kích thích da nổi mụn theo ba cơ chế.

- Ánh nắng mặt trời khiến da khô, mất nước, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động, khiến da đổ nhiều dầu hơn, gây bít tắc lỗ chân lông. Vi khuẩn, bụi bẩn và dầu thừa trú ngụ trong lỗ chân lông tạo nên mụn.

- Ánh nắng mặt trời khiến tế bào da chết trên bề mặt da bị khô cứng, đọng lại trong lỗ chân lông, gây bít tắc lỗ chân lông, tăng nguy cơ nổi mụn.

Ánh nắng mặt trời là tác nhân gây mụn trứng cá, mụn viêm - Ảnh minh họa: Internet

2.4. Ung thư da

Đây chính là tác hại to lớn nhất cho làn da và cơ thể nếu bạn không bôi kem chống nắng thường xuyên. Bởi nếu tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng mặt trời có thể khiến mầm mống ung thư phát triển mạnh mẽ hơn. Kết quả là làn da của bạn sẽ bị phá hủy, nguy hiểm tới tính mạng.

Qua những phân tích trên, bạn đã thấy được tác hại của việc không dùng kem chống nắng nghiêm trọng thế nào rồi đúng không. Vậy thì ngay từ bây giờ bạn hãy biến việc sử dụng kem chống nắng hằng ngày trở thành một thói quen để tự bảo vệ làn da của chính mình nhé!

3. Những điều cần lưu ý khi lựa chọn kem chống nắng

Để kem chống nắng phát huy tối đa vai trò bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời, bạn cần lưu ý những điểm sau:

3.1. Lựa chọn kem chống nắng phổ rộng để bảo vệ da toàn diện

Như đã đề cập ở trên, các tia cực tím có trong ánh nắng mặt trời bao gồm cả tia UVA và UVB. Do đó, bạn cần phải lựa chọn sản phẩm có thể bảo vệ da khỏi tác hại của cả hai loại tia này. Theo hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (ADA), những sản phẩm được dán nhãn “broad-spectrum” là kem chống nắng phổ rộng, có khả năng chống lại cả tia UVA và UVB. Nhờ đó, da bạn sẽ được bảo vệ khỏi tình trạng cháy nắng và cả các tổn thương sâu bên trong tế bào cũng như giảm nguy cơ ung thư da.

3.2. Kiểm tra chỉ số chống nắng (SPF) phù hợp

Chỉ số chống nắng là khả năng bảo vệ da khỏi tia UVB mà sản phẩm bạn lựa chọn có thể làm được. Có thể hiểu đơn giản như sau: SPF15 nghĩa là kem chống nắng đó có thể chặn được khoảng 93% tia UVB, với SPF30 thì tỷ lệ ngăn chặn tia UVB tăng lên 97%. Theo các chuyên gia, chỉ số SPF phù hợp nhất là ở mức 30 trở lên.

Bên cạnh đó, khả năng chống nắng của đa số các loại kem chống nắng đều không kéo dài quá lâu. Nếu phải hoạt động thường xuyên dưới ánh nắng, bạn cần bôi kem chống nắng ở tất cả các phần da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Đồng thời thường xuyên bôi lại sau mỗi 2 giờ để bảo vệ da.