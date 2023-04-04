Bí quyết lựa chọn mặt nạ giấy phù hợp với từng loại da

Mặt nạ giấy là phương thức cấp ẩm tốt nhất cho da mặt và được ưa chuộng bởi sự tiện lợi. Những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn chọn được loại mặt nạ giấy phù hợp với làn da của mình.

1. Mặt nạ giấy là gì? Mặt nạ giấy hay còn gọi là sheet mask, là một loại sản phẩm dưỡng da chủ yếu có tác dụng cấp nước dưỡng ẩm, làm sáng, nâng tông da, cải thiện độ dai khỏe của da, … Mặt nạ giấy thường được đóng gói theo dạng túi. Bên trong mỗi túi sheet mask thường có 2 phần, gồm: mặt nạ và dưỡng chất. Trong đó: Phần sheet mask là loại mặt nạ được làm từ những chất liệu như: sợi không dệt, pulp, hydro-gel, bio cellulose, giấy bạc hoặc là len, thường có hình dáng giống với khuôn mặt người theo dạng nguyên khối hoặc nhiều mảnh ghép lại với nhau. Tùy hãng mặt nạ, kích thước phàn sheet mask sẽ có độ lớn nhỏ khác nhau.

Phần dưỡng chất chứa các tinh chất cô đặc hoặc lỏng phù hợp với mục đích dưỡng mà hãng đặt ra cho sản phẩm. Ví dụ: mặt nạ dưỡng sáng da sẽ thường có các dưỡng chất như vitamin C, collagen, ngọc trai, … trong khi các loại mặt nạ dành cho da mụn sẽ có chứa các hoạt chất như tea tree oil (tràm trà), Chamomile (hoa cúc), green tea (trà xanh), … Cơ chế hoạt động của mặt nạ giấy là tạo lớp dưỡng ẩm trên da - Ảnh minh họa: Internet 2. Cách lựa chọn mặt nạ giấy phù hợp với từng loại da *Da dầu Đối với da dầu, bạn có hai lựa chọn: Sử dụng xen kẽ giữa mặt nạ chiết xuất từ cây trà và mặt nạ mật ong tự nhiên. Mặt nạ cây trà sẽ giúp làm mềm mịn làn da vốn đang bóng dầu của bạn. Trong khi đó, mặt nạ mật ong có chứa đặc tính giữ ẩm sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông và ngăn các tuyến bã nhờn hoạt động quá mức.

*Da khô Hãy sử dụng xen kẽ giữa mặt nạ chanh, mặt nạ nha đam và mặt nạ tảo biển. Mặt nạ chanh có chứa các đặc tính làm sáng giúp dưỡng ẩm cho da. Mặt nạ tảo biển thanh lọc và dưỡng ẩm cho làn da của bạn, còn nha đam nổi tiếng với đặc tính làm dịu da và tạo độ mềm mại tối ưu. Nên chọn mặt nạ giấy có các chất giữ ẩm tốt như: Axit Hyaluronic, Butylene Glycol và Glycerin hoặc có sự bổ sung từ chiết xuất tự nhiên như nha đam, dưa leo... để loại bỏ tình trạng da bong tróc, khô ráp - Ảnh minh họa: Internet *Da hỗn hợp Những người sở hữu làn da hỗn hợp thường có vùng tam giác trên gương mặt đổ dầu, nhưng những vùng khác như hai bên má lại khô. Do đặc tính các vùng da có vấn đề khác nhau, khi chọn mặt nạ, bạn nên kết hợp nhiều loại mặt nạ để có hiệu quả tối ưu. *Da nhạy cảm Da nhạy cảm thường có các triệu chứng như kích ứng, mẩn đỏ và bong tróc da. Lý do da gặp phải những tình huống như thế là vì căng thẳng, ô nhiễm, hooc môn, chế độ ăn uống, thời tiết và thậm chí các thành phần cụ thể trong sản phẩm chăm sóc da hoặc trang điểm. Đối với da nhạy cảm, bên cạnh các sản phẩm dưỡng có tác dụng phục hồi da, bạn có thể chọn các sản phẩm mặt nạ lành tính, dưỡng ẩm tốt, dịu nhẹ, các loại mặt nạ organic để hạn chế kích ứng da nhé. Mặt nạ có lớp dưỡng như gel, ví dụ như mặt nạ xenluloza sinh học có khả năng giúp làm dịu da nhạy cảm khá tốt, có tác dụng dưỡng ẩm nhẹ nhàng cho các vùng da bị viêm hay chàm - Ảnh minh họa: Internet

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