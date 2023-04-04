Mách bạn cách chăm sóc da đơn giản bằng sữa tươi không đường được nhiều bạn gái tin dùng

Sữa tươi chứa axit lactic, đây là một AHA (alpha hydroxy acid) được nhiều hãng mỹ phẩm sử dụng. Axit lactic đặc biệt phổ biến trong các loại sửa rữa mặt chống lão hóa.

Khoáng chất và canxi trong sữa tươi có thể hỗ trợ nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ sâu bên trong, tái tạo những tế bào già cỗi và thúc đẩy tăng sản sinh collagen. Vì thế sữa tươi chính là một nguyên liệu có rất nhiều công dụng trong làm đẹp .

Kết cấu kem và tính axit nhẹ của sữa khiến một số người tin rằng sữa là một thành phần tuyệt vời để làm mặt nạ. Nhưng các chuyên gia khuyên bạn không nên dùng sữa, mà chỉ nên dùng các chế phẩm lên men từ sữa như sữa chua hoặc kem chua như một loại kem lót cho mặt nạ tự chế của mình.

Nghiên cứu cho thấy axit lactic giúp loại bỏ tế bào da chết và kích thích tế bào da mới phát triển. Tuy nhiên, cũng chưa có nghiên cứu nào nói rằng rửa mặt bằng sữa tốt hơn rửa mặt bằng xà phòng dịu nhẹ và nước.

Nghiên cứu cho thấy đắp mặt nạ với sữa chua hoặc kem chua thực sự có hiệu quả cho làn da, nhưng không nghiên cứu nào khẳng định thêm sữa tươi vào công thức mặt nạ tự làm sẽ tốt cho da bạn.

Trong sữa tươi có nhiều thành phần dưỡng chất nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, mịn màng, giảm những nếp nhăn,.. giúp da tràn đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

3. Sữa tươi giúp làm trắng da

Axit lactic trong sữa từng được thêm vào các chu trình làm trắng da hoặc các loại kem dưỡng trắng da. Nhưng chưa có nghiên cứu khoa học nào nói rằng sữa tươi hay axit lactic trong sữa tươi thật sự giúp da bạn sáng hơn.

4. Sữa tươi trị mụn

Thoa sữa lên mặt để trị mụn dường như là một ý tưởng hay, bởi vì thiếu hụt vitamin D là một nguyên nhân gây mụn. Sữa công thức rất giàu vitamin D và các loại vitamin khác, có thể giúp giảm nhẹ những chỗ đau do mụn gây ra.

II. Hai cách làm đẹp bằng sữa tươi không đường

1. Mặt nạ sữa tươi, mật ong

Nguyên liệu: 5 muỗng cà phê sữa tươi không đường, 5 muỗng mật ong nguyên chất.

Cách làm:

+ Bước 1: Trộn đều 5 muỗng cà phê sữa tươi không đường, 5 muỗng mật ong nguyên chất vào với nhau.

+ Bước 2: Rửa mặt thật sạch bằng nước tẩy trang hoặc sữa rửa mặt, để lấy đi lớp bụi bẩn có trên da.

+ Bước 3: Dùng cọ thoa hỗn hợp vừa trộn lên da mặt theo chiều xoắn ốc, thư giãn trong 15- 20 phút, rồi rửa lại bằng nước ấm.

Đây là loại mặt nạ rất tốt cho da khô. Các chất kháng khuẩn trong mật ong kết hợp với khả năng dưỡng ẩm của sữa tươi sẽ giúp làn da của chị em thay đổi tích cực.

Các chất kháng khuẩn trong mật ong kết hợp với khả năng dưỡng ẩm của sữa tươi sẽ giúp làn da của chị em thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

2. Đắp mặt nạ khoai tây sữa tươi trị thâm mụn

Không chỉ là một loại củ được dùng nhiều trong chế biến thức ăn, khoai tây còn được tin dùng trong nhiều công thức dưỡng da tự nhiên tại nhà.

Trong loại củ quen thuộc này có chứa nhiều khoáng chất, Zn, Fe,… nên có khả năng giảm thâm, làm đều màu da, đồng thời tẩy bỏ lớp da chết bị tắc nghẽn. Khi kết hợp sữa tươi với khoai tây bạn sẽ có ngay hỗn hợp mặt nạ hữu dụng hỗ trợ dưỡng trắng và làm mịn da.

Việc kết hợp khoai tây với sữa không đường sẽ tạo thành một hỗn hợp hoàn hảo trong việc làm sạch, làm mờ vết thâm mụn và tái tạo làn da bị tổn thương Ảnh minh họa: Internet

III. Những lưu ý khi sử dụng sữa tươi làm mặt nạ cho chị em

Nên sử dụng sữa tươi không đường để làm mặt nạ vì đó là nguyên chất và tự nhiên nhất.

Sau khi đắp mặt nạ, chị em nên tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Hãy luôn thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da tốt nhất.

Nên đắp mặt nạ vào buổi tối sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn