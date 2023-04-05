Chuyên gia nói gì về việc 'đu trend' làm đẹp và điều trị da bằng laser

Điều trị bằng laser đôi khi sẽ làm cho làn da của bạn sẽ trở nên mỏng manh, rất yếu, nhạy cảm, dễ bắt nắng và dễ bị kích ứng.

Joanna Czech là chuyên gia thẩm mỹ ở Ba Lan, hiện đang sống ở New York cho biết thuyết chìa khóa để có làn da đẹp là cách kiên trì kết hợp với các bước skincare hàng ngày cùng với lối sống lành mạnh thay vì dùng các biện pháp trị liệu trong thời gian ngắn.

Czech đánh giá cao nhiều người chú ý đến việc chăm sóc cơ thể của họ. Bà cho biết chăm sóc cơ thể ngày càng trở nên phổ biến. Czech không phản đối việc tiêm fillter hay Botox, nhưng bà cho rằng có những lựa chọn khác tốt hơn trong việc hồi sinh làn da của mình. Bà khuyên nên tìm đến những chuyên gia có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp được đánh giá cao. Ngoài ra bạn có thể tự mát-xa mặt hàng ngày và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp, giúp loại bỏ nguy cơ bị tác dụng phụ không đáng có.

Trên TikTok, hầu như mỗi ngày đều có sản phẩm hoặc xu hướng làm đẹp mới. Nhưng chuyên gia khuyên vẫn nên tự nghiên cứu để xem sản phẩm nào phù hợp với loại da của mình.

Chuyên gia Czech cho biết làn da của chúng ta thay đổi từng ngày, tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, không có cách khắc phục nhanh chóng nào có thể thay đổi mọi thứ chỉ sau một đêm. Bạn nên sử dụng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân, đây chính là chìa khóa giúp cho làn da khỏe mạnh hơn.



Bên cạnh đó, điều trị da bằng laser đôi khi sẽ làm cho làn da của bạn sẽ trở nên mỏng manh, rất yếu, nhạy cảm, dễ bắt nắng và dễ bị kích ứng. Trong nhiều trường hợp, làm da của bạn còn bị tăng sắc tố sau viêm. Chính vì thế, việc áp dụng cách chăm sóc da sau khi điều trị bằng laser là điều quan trọng, không nên chủ quan.

Cần phải có sự hướng dẫn của chuyên gia để tránh những hệ quả không đáng có.

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Theo SCMP

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-noi-gi-ve-viec-u-trend-lam-ep-va-cham-soc-da-bang-laser-569563.html