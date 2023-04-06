Cách trị nứt gót chân: Sau 5 phút "da rắn" cũng mịn màng, trắng hồng như... gót sen

Chăm sóc da 06/04/2023 16:38

Nứt gót chân không phải là bệnh nhưng lại cực kỳ phổ biến và khiến đôi chân của bạn mất thẩm mỹ khá trầm trọng. Nếu chẳng may chân bị bẩn và những vết nứt hiện ra rõ sẽ khiến bạn trở nên kém tự tin.

I. Nguyên nhân khiến bạn bị nứt gót chân

- Thời tiết hanh khô, đặc biệt vào mùa đông khiến da bị khô dẫn đến nứt nẻ.

- Đứng trong 1 tư thế quá lâu hoặc đi giày, dép quá chật.

- Tắm nước nóng lâu trong nhiều giờ

- Sử dụng xà phòng, chất tẩy rửa mạnh làm mất lớp dầu tự nhiên trên da.

- Đi chân đất trong thời gian dài

- Không bổ sung đủ các vitamin, kháng chất cho cơ thể.

- Do một số vấn đề về da liễu khác như: Nhiễm nấm, viêm da dị ứng, bệnh da liễu ở trẻ vị thành niên, bệnh vẩy nến…

Cách trị nứt gót chân: Sau 5 phút 'da rắn' cũng mịn màng, trắng hồng như... gót sen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

II. Một số cách trị nứt gót chân tại nhà

1. Mỡ trăn

Mỡ trăn được chiết xuất từ mỡ của con trăn và được sử dụng phổ biến trên thị trường. Mỡ trăn có nhiều công dụng như hỗ trợ trị bỏng, trị mụn, triệt lông, giúp mờ sẹo,... đặc biệt là chữa nứt gót chân tương đối hiệu quả. Đây là phương pháp từ tự nhiên được cha ông ta truyền lại.

Mỡ trăn giàu axit béo không bão hòa như oleic, linoleic, glycerin palmiatat, hoạt chất tự nhiên, omega 3 và các thành phần kháng khuẩn. Do đó, mỡ trăn có khả năng thâm nhập vào biểu bì, thúc đẩy quá trình tái tạo da, giúp cải thiện tình trạng da bị bong tróc và nứt nẻ.

Ngoài ra, mỡ trăn còn giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trên bề mặt da. Thoa mỡ trăn lên vùng da bị nứt nẻ mỗi ngày, bạn sẽ dần dần thấy vùng da đó được cải thiện.

2. Chanh

Đối với da chân, chanh vừa mang lại tác dụng làm sạch bụi bẩn, vừa giúp kháng khuẩn hiệu quả bởi lượng axit thiên nhiên trong chanh rất phong phú. Đồng thời, chanh giúp làm mềm và chống nứt nẻ hiệu quả. Bằng cách ngâm chân trong chậu nước ấm có vắt sẵn 1/2 quả chanh, dùng đá mài kỳ cọ nhẹ nhàng gót chân 2 lần một tuần sẽ giúp phần da chai bị lấy đi dễ dàng.

Cách trị nứt gót chân: Sau 5 phút 'da rắn' cũng mịn màng, trắng hồng như... gót sen - Ảnh 2
Chanh vừa mang lại tác dụng làm sạch bụi bẩn, vừa giúp kháng khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

 3. Chuối

Bạn lấy một quả chuối và nghiền nát, sau đó đắp vào gót chân và giữ trong 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Tiếp tục ngâm chân trong nước lạnh trong 2 phút rồi lau khô, bạn sẽ thấy có sự thay đổi rõ rệt sau 1 tuần thực hiện liên tục. Sở dĩ mang lại kết quả như thế vì trong chuối rất giàu kalo và một số dưỡng chất có tác dụng khắc phục tình trạng nứt gót chân hiệu quả.

Cách trị nứt gót chân: Sau 5 phút 'da rắn' cũng mịn màng, trắng hồng như... gót sen - Ảnh 3
Chuối rất giàu kalo và một số dưỡng chất có tác dụng khắc phục tình trạng nứt gót chân - Ảnh minh họa: Internet

 4. Mật ong

Có thể nói, mật ong là loại nguyên liệu thần kỳ nhất có thể mang lại vẻ đẹp toàn thân cho bạn và thậm chí cả gót chân. Chỉ cần trộn ba thìa mật ong với nước ấm, ngâm chân trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch. Mật ong sẽ vừa làm mềm da lại kháng khuẩn, rất tốt cho bàn chân của bạn.

Cách trị nứt gót chân: Sau 5 phút 'da rắn' cũng mịn màng, trắng hồng như... gót sen - Ảnh 4
Mật ong là loại nguyên liệu thần kỳ nhất có thể mang lại vẻ đẹp toàn thân cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

III. Một số biện pháp giúp ngăn ngừa nứt gót chân

Nếu trước đây bạn đã từng bị nứt gót chân thì hãy lựa chọn những đôi dép và đôi giày mềm mại, thoải mái để bảo vệ chân, đặc biệt là phần gót. Hạn chế đi chân trần mà thay vào đó hay dùng những đôi dép hoặc đôi giày chắc chắn, có phần gót giày rộng để hỗ trợ cho phần gót không bị tổn thương bởi tác động lực mạnh khi đi chuyển và hoạt động hàng ngày.

Bạn nên tránh đi những đôi dép hoặc đôi giày như:

Dép xăng đan, dép xỏ ngón vì sẽ khiến chân dễ bị đau;

Giày quá chật dễ khiến chân bị tổn thương và nứt nẻ;

Không nên đi giày đế nhọn và giày cao gót vì không những làm biến dạng cột sống, mu bàn chân mà còn làm đau nhức và nứt gót chân.

Cách trị nứt gót chân: Sau 5 phút 'da rắn' cũng mịn màng, trắng hồng như... gót sen - Ảnh 5
Đã từng bị nứt gót chân thì hãy lựa chọn những đôi dép và đôi giày mềm mại - Ảnh minh họa: Internet
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