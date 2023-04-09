Mách nước để các nàng có đôi môi ẩm mướt căng mọng, đánh son nào cũng đẹp mê hồn

Công thức làm đẹp 09/04/2023 05:33

Một đôi căng mọng và ẩm mượt sẽ giúp cho phái đpẹ thêm phần cuốn hút và nâng độ chính xác của màu môi khi sử dụng sản phẩm làm đẹp. Mách nước một số cách để có một đôi môi mọng nước, quyến rũ.

Tẩy tế bào chết cho môi

Cách đơn giản để loại bỏ lớp da chết trên da là sử dụng các sản phẩm tự nhiên, an toàn. Việc tẩy da chết có thể tự làm tại nhà với dầu (dầu dừa, bơ hạt mỡ) kết hợp với đường, mật ong.

Mỗi tối sau khi tẩy trang xong, bạn nên sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết cho môi nhé. Chỉ cần lấy 1 lượng vừa đủ massage trên môi nhẹ nhàng, sau đó rửa lại bằng nước ấm.

Dưỡng môi hàng ngày

Vitamin E, dầu dừa, mật ong, nha đam là các sản phẩm dễ tìm, dễ sử dụng để cung cấp độ ẩm cho môi. Cách sử dụng khá đơn giản, chỉ cần thoa trực tiếp lên môi trước khi ngủ để môi của bạn có cơ hội giữ ẩm trong thời gian nghỉ ngơi.

Việc dưỡng môi giúp cho môi của bạn được cấp ẩm, không bị nứt nẻ, trở nên tươi tắn và trẻ trung hơn. Ngoài ra, cũng sẽ giúp bảo vệ môi khỏi các tác nhân gây tổn thương như bụi bẩn, thời tiết,…

Chống nắng cho môi

Vùng da môi mỏng manh hơn các bộ phận khác, dễ bị tổn thương từ ánh nắng mặt trời. Việc dùng son dưỡng môi chống nắng sẽ giúp chống cháy nắng, đau rát hay môi nhanh lão hóa.

Tương tự như thoa kem chống nắng cho da mặt, trước khi ra ngoài 20-30 phút bạn thoa một lượng kem chống nắng vừa đủ thoa lớp mỏng lên môi trước khi thoa son. Hoặc bạn có thể sử dụng các loại son dưỡng bao gồm cả khả năng chống nắng.

Lưu ý khi trang điểm

Tránh việc thoa trực tiếp các sản phẩm trang điểm lên môi vì dễ làm tổn thương, sạm, thâm môi. Việc sử dụng các sản phẩm chứa quá nhiều chì cũng dễ làm môi nứt nẻ, mất nước.

 Sử dụng mặt nạ ngủ cho môi

Đắp mặt nạ cho môi sẽ giúp bổ sung các chất dinh dưỡng nhiều hơn cho môi, khiến đôi đôi môi của bạn trở nên mềm mịn, căng bóng hơn.

 


 

Bên cạnh đó, việc sử dụng mặt nạ ngủ cho môi sẽ giúp cho đôi môi khô, nứt nẻ trở nên mềm mịn hơn và giúp cho đôi môi của chị em được hồng hào lên trông thấy.

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp cơ thể luôn được khỏe đẹp, da không khô ráp, sần sùi, môi luôn căng bóng. Bạn nên uống 2-2,5 lít nước/ ngày để cung cấp độ ẩm cho da và môi.

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6 ứng dụng bất ngờ bạn có thể làm với Vaseline

Hơn cả một lọ kem dưỡng ẩm, vaseline có thể hữu ích hơn bạn nghĩ rất nhiều đấy!

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