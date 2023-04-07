Đừng bỏ lỡ "THỜI ĐIỂM VÀNG" để chăm sóc da đúng chuẩn chuyên gia

Làm đẹp 07/04/2023 11:16

Tùy vào từng thời điểm trong ngày để bạn thiết lập chu trình chăm sóc da phù hợp để đảm bảo da có thể hấp thu tốt nhất các dưỡng chất

Cũng giống như những cơ quan nội tạng khác trong cơ thể, làn da cũng cần có những thời điểm nhất định để việc chăm sóc đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Sau đây là những khung giờ vàng cho việc chăm sóc da đạt hiệu quả đẹp như sao Hàn mà các bạn có thể tham khảo.

1. 6h sáng - Chú ý sử dụng sản phẩm làm dịu làn da

Sau một đêm dài làn da tiến hành tái tạo các tổn thương, đây là thời điểm các hormone trong cơ thể hoạt động mạnh mẽ nhất và quá trình tuần hoàn máu cũng được đẩy nhanh hơn. Ngoài ra, Adrenaline, một hormone căng thẳng cũng hoạt động mạnh mẽ hơn sau khi bạn thức dậy và nó sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều bã nhờn, làm tắc nghẽn lỗ chân lông. 

Đừng bỏ lỡ 'THỜI ĐIỂM VÀNG' để chăm sóc da đúng chuẩn chuyên gia - Ảnh 1

Đồng thời, quá trình tích nước trong tế bào ở thời điểm này cũng chính là nguyên nhiên khiến mặt bạn có thể bị sưng khi vừa ngủ dậy. Kèm theo tình trạng da bóng nhờn, đồng thời là nổi vài nốt mụn. Vì vậy, bước đầu tiên bạn cần làm là rửa mặt thật sạch để loại bỏ hết tất cả các tạp chất trên da sau một đêm. Sau đó, thoa kem dưỡng da dịu nhẹ để cấp ẩm kịp thời và cân bằng lại độ pH cho da.

2. 8h sáng - Dưỡng ẩm nhẹ nhàng, dùng kem chống nắng

Các chuyên gia Da liễu đã chỉ ra rằng, vào thời điểm 8 giờ sáng là “đỉnh điểm” của quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể. Vì vậy, các cơ quan trong cơ thể, kể cả da đều trở nên đặc biệt nhạy cảm và có khả năng hấp thụ tất cả những gì tiếp xúc trên bề mặt. Đồng thời đây cũng là thời điểm mà nắng nóng, bức xạ mặt trời,… tác động lên da khiến da xỉn màu, mất nước. Vì vậy, thoa kem dưỡng vào thời điểm này là rất hợp lý để cân bằng và bảo vệ da một cách tốt nhất.

Đừng bỏ lỡ 'THỜI ĐIỂM VÀNG' để chăm sóc da đúng chuẩn chuyên gia - Ảnh 2

Nếu phải hoạt động ngoài nắng thì sau khi tẩy trang, bạn cần bôi thêm lớp kem chống nắng lại để tránh tình trạng bắt nắng sạm da. Cùng với đó là sử dụng giấy thấm dầu để loại bỏ bớt một phần dầu đang tiết ra trên gương mặt.

3. 16h - Dưỡng ẩm nhẹ nhàng

Stress và mệt mỏi, bụi bẩn sau một ngày dài khiến làn da cũng trở nên mất nước và xuất hiện nếp nhăn. Lúc này da cần được hồi phục sinh khí với những sản phẩm dưỡng cung cấp độ ẩm, dịu nhẹ, dễ hấp thu như kem dưỡng da dạng nước dưỡng, kem dưỡng da ở dạng sữa. Đừng quên việc cấp nước cho da bằng cách xịt khoáng, giúp da hấp thụ độ ẩm hiệu quả nhất

Đừng bỏ lỡ 'THỜI ĐIỂM VÀNG' để chăm sóc da đúng chuẩn chuyên gia - Ảnh 3

4. 18 - 20 giờ tối: Tẩy trang kĩ lưỡng

Đây là một khung giờ quan trọng trong chu trình dưỡng da. Lúc này, da cần được tẩy trang kĩ lưỡng bằng nước tẩy trang hoặc dầu tẩy trang sau một ngày làm việc mệt mỏi và tiếp xúc với quá nhiều khói bụi từ môi trường.

Đừng bỏ lỡ 'THỜI ĐIỂM VÀNG' để chăm sóc da đúng chuẩn chuyên gia - Ảnh 4

Sau khi tẩy trang, bạn nên rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và thoa toner cấp ẩm cho làn da. Sau đó, bạn có thể đắp mặt nạ hoặc thực hiện những thao tác massage nhằm tăng cường tuần hoàn máu dưới da và giúp da săn chắc hơn.

5. 20 - 23 giờ tối : Dưỡng da chuyên sâu

Ban đêm là khoảng thời gian làn da hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất để tiến hành tái tạo tế bào da. Vì vậy, thời gian lý tưởng nhất để thoa kem dưỡng da là 22h tối. Nên sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần collagen hoặc tế bào gốc cho việc phục hồi, tái tạo làn da và chống oxy hóa.

Đừng bỏ lỡ 'THỜI ĐIỂM VÀNG' để chăm sóc da đúng chuẩn chuyên gia - Ảnh 5

Điểm qua 3 kiểu chân váy giúp bạn hạn chế được khuyết điểm "CHÂN CỘT ĐÌNH"

Điểm qua 3 kiểu chân váy giúp bạn hạn chế được khuyết điểm "CHÂN CỘT ĐÌNH"

Hãy tham khảo qua 3 mẫu váy thích hợp cho các cô nàng đang có khuyết điểm "đùi to"

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da skincare thời điểm dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới