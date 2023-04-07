Đừng bỏ lỡ "THỜI ĐIỂM VÀNG" để chăm sóc da đúng chuẩn chuyên gia

Tùy vào từng thời điểm trong ngày để bạn thiết lập chu trình chăm sóc da phù hợp để đảm bảo da có thể hấp thu tốt nhất các dưỡng chất

Cũng giống như những cơ quan nội tạng khác trong cơ thể, làn da cũng cần có những thời điểm nhất định để việc chăm sóc đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Sau đây là những khung giờ vàng cho việc chăm sóc da đạt hiệu quả đẹp như sao Hàn mà các bạn có thể tham khảo. 1. 6h sáng - Chú ý sử dụng sản phẩm làm dịu làn da Sau một đêm dài làn da tiến hành tái tạo các tổn thương, đây là thời điểm các hormone trong cơ thể hoạt động mạnh mẽ nhất và quá trình tuần hoàn máu cũng được đẩy nhanh hơn. Ngoài ra, Adrenaline, một hormone căng thẳng cũng hoạt động mạnh mẽ hơn sau khi bạn thức dậy và nó sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều bã nhờn, làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Đồng thời, quá trình tích nước trong tế bào ở thời điểm này cũng chính là nguyên nhiên khiến mặt bạn có thể bị sưng khi vừa ngủ dậy. Kèm theo tình trạng da bóng nhờn, đồng thời là nổi vài nốt mụn. Vì vậy, bước đầu tiên bạn cần làm là rửa mặt thật sạch để loại bỏ hết tất cả các tạp chất trên da sau một đêm. Sau đó, thoa kem dưỡng da dịu nhẹ để cấp ẩm kịp thời và cân bằng lại độ pH cho da. 2. 8h sáng - Dưỡng ẩm nhẹ nhàng, dùng kem chống nắng Các chuyên gia Da liễu đã chỉ ra rằng, vào thời điểm 8 giờ sáng là “đỉnh điểm” của quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể. Vì vậy, các cơ quan trong cơ thể, kể cả da đều trở nên đặc biệt nhạy cảm và có khả năng hấp thụ tất cả những gì tiếp xúc trên bề mặt. Đồng thời đây cũng là thời điểm mà nắng nóng, bức xạ mặt trời,… tác động lên da khiến da xỉn màu, mất nước. Vì vậy, thoa kem dưỡng vào thời điểm này là rất hợp lý để cân bằng và bảo vệ da một cách tốt nhất.

Nếu phải hoạt động ngoài nắng thì sau khi tẩy trang, bạn cần bôi thêm lớp kem chống nắng lại để tránh tình trạng bắt nắng sạm da. Cùng với đó là sử dụng giấy thấm dầu để loại bỏ bớt một phần dầu đang tiết ra trên gương mặt. 3. 16h - Dưỡng ẩm nhẹ nhàng Stress và mệt mỏi, bụi bẩn sau một ngày dài khiến làn da cũng trở nên mất nước và xuất hiện nếp nhăn. Lúc này da cần được hồi phục sinh khí với những sản phẩm dưỡng cung cấp độ ẩm, dịu nhẹ, dễ hấp thu như kem dưỡng da dạng nước dưỡng, kem dưỡng da ở dạng sữa. Đừng quên việc cấp nước cho da bằng cách xịt khoáng, giúp da hấp thụ độ ẩm hiệu quả nhất 4. 18 - 20 giờ tối: Tẩy trang kĩ lưỡng Đây là một khung giờ quan trọng trong chu trình dưỡng da. Lúc này, da cần được tẩy trang kĩ lưỡng bằng nước tẩy trang hoặc dầu tẩy trang sau một ngày làm việc mệt mỏi và tiếp xúc với quá nhiều khói bụi từ môi trường. Sau khi tẩy trang, bạn nên rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và thoa toner cấp ẩm cho làn da. Sau đó, bạn có thể đắp mặt nạ hoặc thực hiện những thao tác massage nhằm tăng cường tuần hoàn máu dưới da và giúp da săn chắc hơn. 5. 20 - 23 giờ tối : Dưỡng da chuyên sâu Ban đêm là khoảng thời gian làn da hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất để tiến hành tái tạo tế bào da. Vì vậy, thời gian lý tưởng nhất để thoa kem dưỡng da là 22h tối. Nên sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần collagen hoặc tế bào gốc cho việc phục hồi, tái tạo làn da và chống oxy hóa.

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