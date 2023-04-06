Mẹo xóa xổ thâm quầng mắt từ những nguyên liệu dễ kiếm

Bên cạnh đó, caffeine là một chất co mạch và có thể làm co các mạch máu xung quanh vùng mắt, làm giảm sự xuất hiện của bọng mắt. Tuy nhiên, đồ uống có chứa caffeine có thể gây đau đầu và mất ngủ ở một số người, vì vậy bạn không nên uống quá 4 tách cà phê mỗi ngày và nên dừng nếu bị mất ngủ.

Đồ uống có chứa caffein không thực sự gây mất nước dù có thể có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Nếu bạn sợ cà phê làm bạn mất nước và ảnh hưởng đến chất lượng của vùng da quanh mắt, đó không phải là vấn đề cần lo lắng.

Bên cạnh đó, nguyên liệu này còn phục hồi tế bào hư tổn, chống lão hóa, căng mịn nếp nhăn và tăng cường độ săn chắc. Đặc biệt, hơi lạnh từ sữa sẽ xua tan cảm giác mệt mỏi, thư giãn cho đôi mắt và giúp bạn có được giấc ngủ ngon hơn, dễ dàng ngủ hơn.

Nếu vừa bị thâm quầng mắt , vừa có dấu hiệu xuất hiện các vết chân chim, nếp nhăn nơi khóe mắt, bạn đừng bỏ qua sữa lạnh. Với thành phần giàu vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời, khi sử dụng sữa tươi nhanh chóng thẩm thấu vào trong, ức chế melanin hoạt động, tái tạo bề mặt cho da trắng sáng hơn.

Sử dụng sữa tươi tái tạo bề mặt cho da trắng sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Nước hoa hồng

Xưa nay nước hoa hồng vẫn được biết đến với công dụng nổi trội là làm khít lỗ chân lông. Nhưng trên thực tế nước hoa hồng còn có công dụng khác là cải thiện quầng thâm mắt và mang lại vẻ mịn màng cho làn da.

Nếu bạn đang bị quầng thâm mắt làm phiền thì có thể dùng bông gòn thấm nước hoa hồng lên mắt, tình trạng sẽ được cải thiện như ý muốn của bạn.

4. Khoai tây

Khoai tây nhờ hàm lượng cao vitamin E, vitamin C và các chất chống ô xy hóa trong thành phần nên có khả năng chữa thâm quầng mắt rất tốt. Loại củ này sẽ nhanh chóng cải thiện sắc tố, mang đến làn da đều màu, tươi sáng, mịn màng hơn.

Đồng thời, khoai tây cũng giúp xua tan bọng mỡ dưới mắt, giúp đôi mắt đỡ sưng húp sau những đêm thức khuya, đi ngủ muộn, thiếu ngủ, mất ngủ. Ngoài ra, do khoai tây rất dịu nhẹ, an toàn, vì vậy bạn không cần phải lo mắt mình bị kích ứng, bào mòn da hay bắt nắng nhé!

Khoai tây cũng giúp xua tan bọng mỡ dưới mắt - Ảnh minh họa: Internet

5. Mặt nạ caffeine

Dù có thể chữa quầng thâm bằng các sản phẩm hóa học nhưng rất nhiều người sở hữu làn da nhạy cảm và chỉ có những liệu pháp từ thiên nhiên mới có thể làm được điều này. Bã cafe có rất nhiều công dụng. Bên cạnh việc làm nguyên liệu sinh học, thực phẩm lành mạnh, bạn có thể dùng như một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên. Bạn có thể đắp cà phê xay hoặc đắp mặt nạ cà phê hòa tan để giảm bọng mắt, mệt mỏi và sạm da. Bạn chỉ cần tránh lạm dụng, không dùng hàng ngày. Caffeine cũng chứa các axit amin có thể tăng cường sản xuất collagen cho da của bạn.

Caffeine cũng chứa các axit amin có thể tăng cường sản xuất collagen cho da của bạn - Ảnh minh họa: Internet

6. Túi trà

Đừng vội vứt đi túi bã trà sau khi đã qua sử dụng, có thể dùng nó để “đánh bại” quầng thâm mắt. Minh chứng cho thấy trong trà có chứa những chất chống oxy hóa hiệu quả, giúp cải thiện quá trình lưu thông máu nhanh chóng, đồng nghĩa với việc sẽ loại bỏ được quầng thâm mắt.

Vậy nên một cách đơn giản để giúp bạn lấy lại vẻ tươi sáng cho vùng da mắt là hãy đắp túi trà lên vùng mắt bị thâm quầng. Sẽ có tác dụng nhanh chóng, triệt để hơn nếu bạn để túi trà vào ngăn mát tủ lạnh trước khi sử dụng.