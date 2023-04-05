Những thói quen đang dần phá hủy mái tóc của bạn theo từng ngày

Vì vậy, bạn nên hạn chế buộc tóc sát da đầu mà hãy để mái tóc trông thật tự nhiên nhất.

Khi bạn buộc tóc hay tết tóc chặt đều khiến nang tóc bị kéo căng, làm cho chân tóc yếu đi dễ gây nên tình trạng gãy rụng, thậm chí để lại sẹo ở nang tóc khiến tóc con khó mọc lại.

Bạn càng sử dụng nhiệt thì tóc càng bị hư tổn nhiều hơn. Sấy khô luôn giúp tóc khỏe mạnh nhất. Trong trường hợp bất đắc dĩ mà bạn không thể sấy khô được, hãy giữ máy sấy ở mức độ thấp nhất và để xa tóc ít nhất là 6 inch ( tương đương 15 cm) khi bạn sử dụng nó.

Mẹo làm đẹp ‘Chải tóc 100 lần một ngày’ đã từng là một huyền thoại. Tuy nhiên, việc bạn chải tóc quá nhiều lần có thể dẫn đến việc tóc chẻ ngọn. Để một thời gian thậm chí sẽ dẫn đến rụng tóc.

Càng sử dụng nhiệt thì tóc càng bị hư tổn nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Thay đổi màu tóc thường xuyên

Thuốc uốn, thuốc duỗi, thuốc nhuộm đều sử dụng chất hóa học để tạo kiểu cho tóc của bạn. Những hóa chất này có thể ảnh hưởng đến tóc và da đầu, gây ra rụng tóc và kích ứng. Vì vậy, hãy sử dụng chúng thật hợp lí và không ngoan.

Việc thay đổi màu tóc thường xuyên sẽ làm ảnh hưởng đến mái tóc của bạn. Những chất hóa học này gây tổn hại đến da đầu, gây ra rụng tóc và kích ứng. Để bảo vệ da đầu và mái tóc, bạn nên sử dụng chúng một cách hợp lí.

5. Gội đầu bằng nước nóng

Nước nóng làm cho tóc bị khô, giòn, da đầu cũng mất đi độ ẩm cần thiết và không ngừng tiết ra dầu để cân bằng độ ẩm ở chân tóc. Điều này sẽ gây nên những tổn thương cho chân tóc làm tóc bị gãy rụng, sản sinh vi khuẩn trên da đầu.

Bạn có thể dùng nước ấm để gội đầu nhưng nước đừng quá nóng và sau đó xả lại với nước mát để giúp se lỗ chân lông, làm tóc chắc khỏe hơn.

6. Gãi đầu thường xuyên

Gãi đầu thường xuyên sẽ khiến nang tóc bị tổn thương, tóc dễ rụng và mỏng hơn. Thay vì gãi, bạn hãy thử massage nhẹ nhàng lên da đầu.

Bạn nên tìm hiểu kĩ về vấn đề mà mình gặp phải để tìm được hướng giải quyết an toàn như: Gội đầu thường xuyên hơn, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể...

Bạn hãy thử massage nhẹ nhàng lên da đầu - Ảnh minh họa: Internet

7. Không đội mũ khi đi dưới nắng

Những tia nắng vào mùa hè (mùa đông) có thể có thể làm khô tóc và gãy rụng. Hãy che lại tóc của mình bất cứ khi nào có thể để bảo vệ da đầu và tóc khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.