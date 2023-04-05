5 cách giúp lông mày mọc dài, rậm tự nhiên tại nhà

Thay vì nghĩ đến việc xăm mày bạn hãy thử ngay công thức đơn giản sau. Chúng có tác dụng tinh dầu kích thích phát triển nang lông và giúp cải thiện tình trạng lông mày thưa hay nhạt màu.
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1. Dầu dừa
Dầu dừa nuôi dưỡng giúp làm lông mày mọc một cách nhanh chóng. Các chất chống oxy hóa có trong dầu dừa sẽ thúc đẩy cho quá trình nuôi dưỡng giúp làm lông mày mọc một cách nhanh chóng.
Thực hiện: Trước khi đi ngủ, dùng tăm bông thấm một lượng dầu dừa vừa đủ rồi chuốt đều lên hàng lông mày từ đầu đến chân mày, rồi để qua đêm, sáng dậy rửa mặt bình thường, chỉ sau 7 - 10 ngày bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt rõ nét ngay đấy.
2. Dầu cây trà
Giống như dầu dừa, dầu cây trà có thể kích thích sự phát triển và độ dày của lông mày bằng cách tạo ra một hàng rào dưỡng ẩm cho sức khỏe của tế bào và nang lông.
Bạn có thể tìm mua chiết xuất dầu cây trà trên thị trường. Tương tự như dầu dừa, bạn dùng tay hoặc cọ thoa dầu lên lông mày và để qua đêm. Dầu cây trà có thể gây dị ứng đối với một số người. Do đó, bạn nên thoa một lượng nhỏ dầu này lên vùng da tay. Nếu vùng da này không bị kích ứng sau 24 giờ, bạn có thể sử dụng dầu cây trà bình thường.
3. Tinh dầu thầu dầu
Tinh dầu này là một trong những cách hiệu quả thúc đẩy lông mày mọc nhanh và dày một cách tự nhiên. Massage tinh dầu thầu dầu mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp cho lông mày dày và chắc khỏe.
Lấy một chút tinh dầu thầu dầu và làm nóng lên. Dùng đầu ngón tay massage tinh dầu thầu dầu vừa làm nóng lên lông mày. Để trong 30 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Nhiều người có thể dị ứng với tinh dầu thầu dầu, do đó, bạn nên thoa thử trước khi massage trực tiếp lên lông mày nhé.
4. Dùng nha đam
Nha đam chứa một hợp chất có tên là aloenin giúp thúc đẩy sự phát triển của lông mày, giúp lông mày chắc khỏe. Lấy gel nha đam ra khỏi lá rồi massage lên lông mày của bạn. Để một lúc rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Do gel nha đam không dính nên nó dễ dàng hấp thụ, do đó thúc đẩy lông mày phát triển.
5. Massage bằng tinh dầu vitamin E
Tinh dầu vitamin E là giải pháp quan trọng khác giúp lông mày của bạn mọc dày một cách tự nhiên. Lấy một vài viên nang vitamin E rồi bóc ra.
Cho tinh dầu vitamin E vào trong bình riêng rồi massage lên lông mày. Để qua đêm và rửa mặt sạch vào sáng hôm sau. Tinh dầu vitamin E giúp thúc đẩy lông mày nhanh mọc cũng như làm chắc khỏe nang lông.