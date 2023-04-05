5 cách giúp lông mày mọc dài, rậm tự nhiên tại nhà

Trang điểm 05/04/2023 10:43

Thay vì nghĩ đến việc xăm mày bạn hãy thử ngay công thức đơn giản sau. Chúng có tác dụng tinh dầu kích thích phát triển nang lông và giúp cải thiện tình trạng lông mày thưa hay nhạt màu.

 

1. Dầu dừa 

Dầu dừa nuôi dưỡng giúp làm lông mày mọc một cách nhanh chóng. Các chất chống oxy hóa có trong dầu dừa sẽ thúc đẩy cho quá trình nuôi dưỡng giúp làm lông mày mọc một cách nhanh chóng.

Thực hiện: Trước khi đi ngủ, dùng tăm bông thấm một lượng dầu dừa vừa đủ rồi chuốt đều lên hàng lông mày từ đầu đến chân mày, rồi để qua đêm, sáng dậy rửa mặt bình thường, chỉ sau 7 - 10 ngày bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt rõ nét ngay đấy.

5 cách giúp lông mày mọc dài, rậm tự nhiên tại nhà - Ảnh 1
Ngoài việc kích thích tóc mau dài thì dầu dừa cũng có tác dụng hỗ trợ dưỡng lông mày rậm hơn - Ảnh minh họa: Internet

2. Dầu cây trà

Giống như dầu dừa, dầu cây trà có thể kích thích sự phát triển và độ dày của lông mày bằng cách tạo ra một hàng rào dưỡng ẩm cho sức khỏe của tế bào và nang lông.

Bạn có thể tìm mua chiết xuất dầu cây trà trên thị trường. Tương tự như dầu dừa, bạn dùng tay hoặc cọ thoa dầu lên lông mày và để qua đêm. Dầu cây trà có thể gây dị ứng đối với một số người. Do đó, bạn nên thoa một lượng nhỏ dầu này lên vùng da tay. Nếu vùng da này không bị kích ứng sau 24 giờ, bạn có thể sử dụng dầu cây trà bình thường.

5 cách giúp lông mày mọc dài, rậm tự nhiên tại nhà - Ảnh 2
Thường xuyên thoa tinh dầu cây trà lên lông mày giúp làm chắc khỏe nang lông cũng như giúp lông mày nhanh mọc - Ảnh minh họa: Internet

3. Tinh dầu thầu dầu

Tinh dầu này là một trong những cách hiệu quả thúc đẩy lông mày mọc nhanh và dày một cách tự nhiên. Massage tinh dầu thầu dầu mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp cho lông mày dày và chắc khỏe.

Lấy một chút tinh dầu thầu dầu và làm nóng lên. Dùng đầu ngón tay massage tinh dầu thầu dầu vừa làm nóng lên lông mày. Để trong 30 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Nhiều người có thể dị ứng với tinh dầu thầu dầu, do đó, bạn nên thoa thử trước khi massage trực tiếp lên lông mày nhé.

4. Dùng nha đam

Nha đam chứa một hợp chất có tên là aloenin giúp thúc đẩy sự phát triển của lông mày, giúp lông mày chắc khỏe. Lấy gel nha đam ra khỏi lá rồi massage lên lông mày của bạn. Để một lúc rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Do gel nha đam không dính nên nó dễ dàng hấp thụ, do đó thúc đẩy lông mày phát triển.

5 cách giúp lông mày mọc dài, rậm tự nhiên tại nhà - Ảnh 3
Trong nha đam có một chất có tên là Alumin giúp đẩy nhanh quá trình phát triển của lông, ngay cả lông mày. Nếu thường xuyên sử dụng lông mày bạn sẽ chắc khỏe hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

5. Massage bằng tinh dầu vitamin E

Tinh dầu vitamin E là giải pháp quan trọng khác giúp lông mày của bạn mọc dày một cách tự nhiên. Lấy một vài viên nang vitamin E rồi bóc ra.

Cho tinh dầu vitamin E vào trong bình riêng rồi massage lên lông mày. Để qua đêm và rửa mặt sạch vào sáng hôm sau. Tinh dầu vitamin E giúp thúc đẩy lông mày nhanh mọc cũng như làm chắc khỏe nang lông.

5 cách giúp lông mày mọc dài, rậm tự nhiên tại nhà - Ảnh 4
Ngoài công dụng dưỡng da thì vitamin E cũng là một nguyên liệu rất tốt dùng để dưỡng và làm dài lông mày mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

 

4 món đồ trang điểm "nhỏ mà có võ" chẳng thể thiếu trong túi xách của các nàng

4 món đồ trang điểm "nhỏ mà có võ" chẳng thể thiếu trong túi xách của các nàng

Những tấm ảnh sẽ hoàn hảo khi bạn có cơ hội dặm lại lớp trang điểm nhanh chóng, do đó đừng quên bỏ những item sau vào túi xách khi xuống phố nhé

Xem thêm
Từ khóa:   lông mày cách làm mọc lông mày tinh dầu

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng