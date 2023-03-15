Hành trình nhan sắc "đập đi xây lại" của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này

Trang điểm 15/03/2023 10:21

Nhiều người nhận xét sự thay đổi này khiến gương mặt của cô trở nên hài hòa và thời thượng hơn.

Bà Nhân Vlog (tên thật Lê Thị Đức Nhân, SN 1995) là một trong những nàng dâu ở Nhật nhận được sự chú ý của mọi người khi làm YouTuber chia sẻ về cuộc sống xa xứ, clip ăn uống.

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 1

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 2

Trước đây, bà Nhân Vlog từng khiến nhiều người bất ngờ khi sẵn sàng chi hẳn một khoản tiền lớn để trùng tu lại các bộ phận mũi và cằm trên gương mặt mình.

Theo những gì Đức Nhân chia sẻ, nữ YouTuber đã chi ra khoảng 200 triệu đồng cho lần thẩm mỹ này ở Việt Nam. Nói về lý do bản thân phải đi “tu sửa” nhan sắc, cô cho biết chiếc mũi đã "xuống cấp" nên cần điều chỉnh lại.

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 3

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 4

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 5

 

 

Hậu phẫu thuật thẩm mỹ lại mũi và cằm, các đường nét trên khuôn mặt của Đức Nhân đã dần hoàn thiện và hài hòa hơn.

Trước diện mạo mới của Đức Nhân, nhiều người còn nhiệt tình bình luận, nhận định rằng cô đã thay đổi khá nhiều, dường như đang trở thành một người khác nhưng xinh đẹp và trông sắc sảo hơn. Bên cạnh đó, cũng có vài ý kiến trái chiều cho rằng, lẽ ra Đức Nhân không nên sửa cằm mà chỉ sửa phần mũi thôi là đủ, bởi đường cằm quá nhọn khiến cô trông già hẳn đi. 

Tuy nhiên, một số người cho biết, nhờ vào những thay đổi này mà cả cách trang điểm của Bà Nhân Vlog còn nâng lên một tầm cao mới, từ đáng yêu, nhẹ nhàng đã chuyển sang hiện đại, quyến rũ. 

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 6

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 7

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 8

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 9

Trước đó, Bà Nhân Vlog từng chia sẻ hình ảnh ngày còn trẻ của mình, có thể thấy thời điểm bà Nhân chưa can thiệp thẩm mỹ khuôn mặt, diện mạo của cô vẫn giữ được các đường nét tự nhiên và xinh xắn, nhiều người đánh giá rằng nhan sắc thời điểm ấy nhìn vô cùng thuận mắt.  

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 10

Hành trình nhan sắc 'đập đi xây lại' của Bà Nhân Vlog, chi 200 triệu đồng sửa mũi và cằm, dân mạng lại chê ỏng eo vì điểm này - Ảnh 11

Ảnh thời thiếu nữ, khi chưa chỉnh sửa nhan sắc của Đức Nhân

Trước đó, Đức Nhân lên tiếng "bóc phốt" bác sĩ T. làm việc không có tâm, không sát sao vợ chồng Đức Nhân để ảnh hưởng đến quá trình cô có con. Cụ thể, Đức Nhân cho biết bác sĩ phụ trách cho mình không cẩn thận, không sát sao từng chi tiết. Theo cô, bác sĩ thông báo với mình rằng 12 tiếng sau khi tiêm kích trứng thì quay lại để hút trứng nhưng khi cô đến nơi thì lại nhận được phản hồi là 36 tiếng.

Phía bác sĩ T. đã thẳng thắn lên tiếng đáp trả rằng bà Nhân khá ngang, thiếu hiểu biết, diễn sâu, đến ngày hẹn thì bận đi tiệc, đi quay và muốn làm miễn phí. Trên trang cá nhân, nam bác sĩ tiếp tục đưa ra những bằng chứng bảo vệ quan điểm của bản thân.

 

Tối 14/3, vợ chồng Đức Nhân cùng ông xã cúi đầu xin lỗi bác sĩ trước truyền thông.  

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Từ khóa:   Bà Nhân Vlog thẩm mỹ trang điểm

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