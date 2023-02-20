Hé lộ những thủ thuật nhỏ thay đổi cuộc chơi chăm sóc da, bật tông chỉ trong 1 tuần

Dưới đây là những lời khuyên tốt nhất để có được làn da sạch và khỏe mạnh. Hãy thử những mẹo này để nâng tầm trò chơi chăm sóc da của bạn.

Có một số thủ thuật khôn ngoan mà bạn có thể thử để làm cho làn da của mình mềm mại và lấp lánh hơn nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để có được làn da sáng mịn mà không cần phải đầu tư một khoản tiền kha khá.

Trộn hai giọt dầu dưỡng da mặt với kem dưỡng ẩm thông thường của bạn trong mùa đông để đưa chế độ chăm sóc da của bạn lên một tầm cao mới.

Dầu làm chất tẩy trang

Tùy thuộc vào loại da của bạn, hãy sử dụng dầu ép lạnh để tẩy trang, chẳng hạn như dầu dừa hoặc dầu hạnh nhân cho da khô và dầu chùm ngây cho da dầu. Để loại bỏ sự tích tụ và lớp trang điểm, hãy xoa dầu lên mặt trước khi rửa sạch bằng sữa rửa mặt tạo bọt.

Nước hoa hồng thay cho toner

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Sử dụng nước hoa hồng thay cho toner, thường có cồn và nước hoa làm khô da. Xịt sản phẩm này giữa mỗi giai đoạn của quy trình chăm sóc da của bạn để sản phẩm thẩm thấu tối đa vì da ẩm giúp cải thiện khả năng hấp thụ.

Tẩy da chết tự nhiên

Trong tất cả các mùa và với mọi loại da, bạn nên tẩy tế bào chết cho da ít nhất một lần một tuần. Một loại tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho da mặt được sử dụng để làm ẩm da giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất các tế bào da mới, mang lại làn da đều màu, khỏe mạnh và rạng rỡ.

Bạn có thể sử dụng hỗn hợp cà phê này để tẩy tế bào chết. Cà phê hoạt động tốt như một chất tẩy tế bào chết vì nó mềm mại trên da. Để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên, hãy trộn cà phê xay, đường nâu và dầu ô liu. Trộn nó đúng cách. Massage hỗn hợp lên mặt theo chuyển động tròn để loại bỏ tế bào da chết.

Đắp mặt nạ sau khi tẩy tế bào chết

Sau khi rửa mặt, hãy đắp mặt nạ ngay lập tức. Điều này rất cần thiết vì nó làm giảm kích thước lỗ chân lông và tạo cơ hội lý tưởng để nuôi dưỡng làn da.

Mặt nạ lô hội và hoa hồng có thể được sử dụng sau khi tẩy da chết. Mặt nạ này có tác dụng kỳ diệu đối với làn da của bạn, giữ ẩm và làm mới làn da đồng thời mang lại làn da sáng khỏe vì lô hội là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên. Chiết xuất lô hội cải thiện kết cấu và làm săn chắc da. Các đặc tính chống viêm của gói này cũng làm cho nó trở thành một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời tại nhà để điều trị mụn trứng cá và mụn nhọt.

Ảnh minh họa: Internet

Cắt nhỏ cánh hoa của hai bông hồng tươi và thêm hai thìa cà phê gel lô hội vào chúng. Để có một hỗn hợp mịn, trộn kỹ cả hai thành phần. Sau đó, thêm một ít nước hoa hồng vào hỗn hợp nếu nó quá đặc và nó sẽ sẵn sàng. Thoa hỗn hợp này lên mặt và cổ trong 20 phút, sau đó rửa sạch.

Đừng bao giờ bỏ qua kem chống nắng

Bức xạ tia cực tím gây ra các vấn đề về da như sắc tố, lão hóa sớm, các mảng đen và khô. Luôn đọc nhãn và chọn kem chống nắng khoáng chất dựa trên oxit kẽm vì nó nhẹ nhàng trên da và không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Giữ nước

Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo giữ đủ nước và uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Quế có thể được sử dụng để tạo hương vị và cung cấp chất dinh dưỡng cho nước. Uống nước ấm pha chanh và mật ong có thể hỗ trợ tiêu hóa và làm sáng sắc tố da.

Theo Times of India