90% chị em phụ nữ thường làm điều này, nguy cơ hỏng dáng, hư khớp gối tăng cao đáng kể

Làm đẹp 18/02/2023 06:00

Đi giày cao gót có thể tăng thêm chiều cao về mặt thị giác nhưng cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy hại cho sức khỏe của chị em.

Theo các chuyên gia, đi giày cao gót khiến bạn trông cao hơn và cảm thấy xinh đẹp hơn. Nhưng bạn không nên quên rằng sức khỏe của bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì, và chiều cao vài cm tính theo gót giày có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng về lâu dài.

90% chị em phụ nữ thường làm điều này, nguy cơ hỏng dáng, hư khớp gối tăng cao đáng kể - Ảnh 1

Bạn cần nhận thức được hậu quả khi đi giày cao gót quá thường xuyên hoặc trong thời gian dài. 

1. Có thể bị đau lưng

90% chị em phụ nữ thường làm điều này, nguy cơ hỏng dáng, hư khớp gối tăng cao đáng kể - Ảnh 2Bạn đã bao giờ thấy mình nghiêng về phía trước sau khi đi giày cao gót cả ngày chưa? Điều này xảy ra bởi vì bạn cảm thấy cần phải giải phóng áp lực lên lưng. Lưng của bạn có hình chữ C ở vị trí bình thường. Khi bạn đi giày cao gót, bạn sẽ thay đổi hình dạng của cột sống và theo thời gian, nó có thể làm mòn sụn trên đĩa đệm, khớp và dây chằng ở lưng của bạn.

2. Có thể tạo thêm áp lực lên đôi chân 

90% chị em phụ nữ thường làm điều này, nguy cơ hỏng dáng, hư khớp gối tăng cao đáng kể - Ảnh 3

Sự cân bằng tự nhiên của bạn bị biến dạng khi đi giày cao gót. Vì vậy, bạn có thể gặp thêm áp lực lên các quả bóng của bàn chân, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ đi bộ, độ dài sải chân và dáng đi của bạn.

3. Có thể làm hỏng đầu gối

90% chị em phụ nữ thường làm điều này, nguy cơ hỏng dáng, hư khớp gối tăng cao đáng kể - Ảnh 4

Do mô-men xoắn đầu gối (lực xoay) và nén quá mức, đầu gối của bạn dễ bị rách hơn khi đi giày cao gót. "Viêm khớp do hao mòn", được gọi là viêm xương khớp gối, xảy ra với phụ nữ thường xuyên hơn nhiều so với nam giới và đi giày cao gót là một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng này.

4. Mắt cá chân có thể bị đau

90% chị em phụ nữ thường làm điều này, nguy cơ hỏng dáng, hư khớp gối tăng cao đáng kể - Ảnh 5

Cơ bắp chân của bạn có thể bị ảnh hưởng do chiều cao quá mức, vì vậy mắt cá chân của bạn có thể khó di chuyển bàn chân về phía trước hơn khi bạn đi bộ. Ngoài ra, vì mắt cá chân không ở vị trí bình thường nên gân Achilles có thể bị co lại. Theo thời gian, bạn có thể gặp phải tình trạng viêm có tên là viêm gân Achilles chèn vào.

5. Hông có thể bị ảnh hưởng

90% chị em phụ nữ thường làm điều này, nguy cơ hỏng dáng, hư khớp gối tăng cao đáng kể - Ảnh 6

Theo một nghiên cứu, nếu bạn đi giày cao gót sớm bạn có thể bị đau hông sau này. Các cơ gập hông của bạn buộc phải ở tư thế uốn cong liên tục và sự co cơ này có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe theo thời gian.

6. Móng chân út có thể trở nên mỏng và dễ gãy

90% chị em phụ nữ thường làm điều này, nguy cơ hỏng dáng, hư khớp gối tăng cao đáng kể - Ảnh 7

Bạn cũng có thể gặp các vấn đề về thẩm mỹ, không chỉ những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Bị “đè bẹp” trong đôi giày ấy, móng chân của bạn sẽ không được "vui vẻ" cho lắm, đặc biệt là móng út. Theo thời gian, nó có thể trở nên mỏng và giòn, hoặc dày và khó cắt. Đó là lý do tại sao một số phụ nữ thậm chí chọn trải qua các thủ tục y tế để có thể tiếp tục đi giày cao gót.

Theo Brightside

Top 10 thực phẩm giúp đôi mắt sáng khỏe tự nhiên

Top 10 thực phẩm giúp đôi mắt sáng khỏe tự nhiên

Một đôi mắt đẹp và sáng là điều ai cũng mong muốn. Dinh dưỡng lành mạnh là biện pháp giữ cho đôi mắt luôn khỏe đẹp và có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   đi giày cao gót hại sức khỏe nguyên nhân đau chân đeo giày cao gót mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 45 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới