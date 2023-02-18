Bí quyết lên đồ giúp gọn dáng, chị em lưu lại ngay mẹo này mặc gì cũng trông đẹp hút hồn

Thời trang ngoại cỡ phục vụ cho mọi hình dạng và kích cỡ, đồng thời được thiết kế để mang lại vẻ ngoài thoải mái và phong cách cho những người to lớn. Nhưng thật không may, một số thương hiệu không thực sự cung cấp quần áo hoàn hảo cho những người có thân hình ngoại cỡ và nếu bạn muốn chọn quần áo cỡ lớn từ các thương hiệu ngẫu nhiên, đây là một số mẹo cần tuân theo nếu bạn muốn trông gầy hơn trong bất cứ thứ gì bạn mặc.

Thời trang cộng với kích thước là quần áo được thiết kế cho phụ nữ và nam giới có rất nhiều hiện nay. Nó thường kết hợp các yếu tố của phong cách, sự thoải mái và tâng bốc để tạo ra một cái nhìn tâng bốc cho những người có kích thước lớn. Nó có sẵn trong một loạt các phong cách, vải và màu sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Các đường kẻ dọc có thể giúp kéo dài và làm thon gọn dáng người của bạn. Tìm áo, áo khoác và váy có sọc dọc hoặc thử thêm vòng cổ dài hoặc khăn quàng cổ để tạo các đường sọc dọc.

2. Mặc quần áo vừa vặn

Ảnh minh họa: Internet

Trang phục vừa vặn sẽ giúp tôn lên những đường cong tự nhiên của bạn và khiến bạn trông mảnh mai hơn. Tránh quần áo rộng thùng thình vì nó có thể khiến bạn trông to hơn.

3. Mặc màu tối hơn

Màu tối hơn sẽ giảm béo hơn và có thể giúp che giấu các khu vực có vấn đề. Hãy thử mặc màu đen, xanh nước biển hoặc xám đậm.

4. Phối phụ kiện bằng thắt lưng

Ảnh minh họa: Internet

Thắt lưng có thể giúp thắt chặt vòng eo của bạn và tạo ảo giác về vòng eo nhỏ hơn. Đeo thắt lưng với váy hoặc áo cánh và quần dài.

5. Mặc đồ lót phù hợp

Đầu tư vào đồ lót chất lượng tốt, vừa vặn và không bị vón cục hoặc phồng lên. Đồ lót liền mạch hoặc quần áo định hình có thể giúp làm phẳng bất kỳ khu vực có vấn đề nào.

6. Xếp lớp quần áo hợp lý

Ảnh minh họa: Internet

Xếp lớp quần áo của bạn là một cách tuyệt vời để tạo hiệu ứng giảm béo. Ví dụ, hãy thử mặc một chiếc áo sơ mi với một chiếc áo cộc tay hoặc một chiếc áo đan len vừa vặn bên ngoài.

7. Tránh sọc ngang

Sọc ngang có thể khiến bạn trông rộng và to người hơn, vì vậy hãy chọn sọc dọc hoặc các họa tiết khác.

8. Mang giày cao gót

Ảnh minh họa: Internet

Giày cao gót có thể giúp kéo dài đôi chân và khiến bạn trông gầy hơn. Nếu bạn không thoải mái khi đi giày cao gót, hãy thử một đôi giày nêm hoặc giày đế bệt.

9. Sử dụng các phụ kiện để thu hút sự chú ý khỏi phần giữa cơ thể

Một chiếc vòng cổ nổi bật, hoa tai đậm hoặc khăn quàng cổ có thể thu hút sự chú ý khỏi phần giữa của bạn và khiến bạn trông thon thả hơn.

Theo Times of India