Lên đồ với chân váy theo cách này, chị em đẹp sang 'tuyệt đỉnh', lễ Valentine 'hút hồn' chàng ngây ngất

Thời trang 14/02/2023 06:41

Học cách tạo kiểu váy phù hợp là cách tốt nhất để thực hiện ý tưởng trang phục váy sáng tạo của bạn, đặc biệt trong mùa lễ tình nhân này.

Đây là một số mẹo tạo kiểu hữu ích sẽ mở ra cho tủ quần áo của bạn những khả năng vô tận, từ hợp thời trang đến cổ điển.

1. Thêm thắt lưng

Lên đồ với chân váy theo cách này, chị em đẹp sang 'tuyệt đỉnh', lễ Valentine 'hút hồn' chàng ngây ngất - Ảnh 1

Một chiếc thắt lưng sành điệu có thể thổi sức sống vào một bộ quần áo đơn giản khác. Những chiếc váy dài hơn thường trông đẹp mắt hơn với thắt lưng rộng hơn, trong khi những chiếc váy ngắn hơn trông tuyệt vời hơn với thắt lưng mảnh.

2. Cân bằng trang phục của

Hãy ghi nhớ tỷ lệ trang phục của bạn khi bạn tạo kiểu cho váy. Cân bằng một mảnh quá khổ với một mảnh vừa vặn.

Lên đồ với chân váy theo cách này, chị em đẹp sang 'tuyệt đỉnh', lễ Valentine 'hút hồn' chàng ngây ngất - Ảnh 2

Lên đồ với chân váy theo cách này, chị em đẹp sang 'tuyệt đỉnh', lễ Valentine 'hút hồn' chàng ngây ngất - Ảnh 3

Mặc áo vừa vặn (như áo ba lỗ hoặc áo ống) với váy rộng thùng thình hoặc bồng bềnh (như váy xòe) để làm nổi bật dáng người của bạn. Ngược lại, nếu bạn đang mặc một chiếc váy vừa vặn hơn, hãy kết hợp nó với áo cánh rộng hoặc áo xếp nếp để giúp cân bằng dáng người của bạn.

3. Mang theo áo khoác

Một chiếc áo len mỏng, áo cộc tay hoặc áo khoác da có thể bổ sung cho đường váy của bạn, đặc biệt nếu bạn đang mặc một chiếc áo vừa vặn. Khoác hờ áo khoác lên vai để có vẻ ngoài thanh lịch cũng là một cách hay nàng nhé.

4. Chọn chân váy nổi bật

Lên đồ với chân váy theo cách này, chị em đẹp sang 'tuyệt đỉnh', lễ Valentine 'hút hồn' chàng ngây ngất - Ảnh 4

Lên đồ với chân váy theo cách này, chị em đẹp sang 'tuyệt đỉnh', lễ Valentine 'hút hồn' chàng ngây ngất - Ảnh 5

Chọn một chiếc váy nổi bật, chẳng hạn như váy xếp nếp hoặc váy in đậm làm tâm điểm cho trang phục của bạn. Giữ phần còn lại của trang phục của bạn trung tính để tránh một cái nhìn lộn xộn.

5. Chọn giày phù hợp

Chọn một đôi giày tôn lên chiếc váy của bạn. Nhiều loại váy dài và ngắn từ váy xòe đến váy xếp ly sẽ rất hợp với xăng đan sang trọng, giày cao gót hở mũi hoặc giày cao cổ.

Lên đồ với chân váy theo cách này, chị em đẹp sang 'tuyệt đỉnh', lễ Valentine 'hút hồn' chàng ngây ngất - Ảnh 6

Váy ngắn xòe, ngắn ôm rất phù hợp với bốt đến mắt cá chân hoặc bốt cao đến đầu gối. Kết hợp một chiếc váy ngắn denim giản dị với giày đế bằng để có một bộ trang phục giản dị hơn. Điều chỉnh chiều cao gót giày của bạn cho phù hợp với chiếc váy cụ thể mà bạn đang mặc. Chọn những đôi giày tăng thêm chiều cao khi mặc váy để lộ nhiều chân hơn để kéo dài khung hình của bạn.

6. Đi tất khi mặc váy ngắn

Lên đồ với chân váy theo cách này, chị em đẹp sang 'tuyệt đỉnh', lễ Valentine 'hút hồn' chàng ngây ngất - Ảnh 7

Những đôi tất cao đến giữa bắp chân hoặc đến đầu gối tạo thêm nét duyên dáng cho những chiếc váy ngắn hơn. Ngoài ra, hãy kết hợp tất trắng hoặc đen với váy kẻ sọc và giày lười đen bóng.

7. Mặc quần tất

Lên đồ với chân váy theo cách này, chị em đẹp sang 'tuyệt đỉnh', lễ Valentine 'hút hồn' chàng ngây ngất - Ảnh 8

Mặc chiếc váy yêu thích của bạn suốt mùa đông với quần tất (hoặc quần legging) phù hợp. Hãy thử quần bó màu be, nâu hoặc đen hoặc kết hợp các màu bổ sung, chẳng hạn như váy kẻ sọc màu xám với quần bó màu xanh nước biển hoặc váy nhung kẻ màu cam với quần legging màu nâu.

Theo Masterclass

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