Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay

Ngày lễ tình nhân là thời điểm tuyệt vời để kỷ niệm tình yêu. Cho dù bạn đang thưởng thức đồ ăn mang đi tại nhà với món chính của mình, tham dự Ngày Valentine bên ánh đèn đường huyền ảo hay xuống phố mặc trang phục dễ thương thì ngày lễ tình nhân luôn là một cách tuyệt vời để kỷ niệm ngày lễ tình yêu này.

Đây là những nguồn cảm hứng phong cách Ngày Valentine yêu thích đầy ấn tượng cho các cô nàng. Ngoài ra, trang phục Ngày lễ tình nhân sau đây đều hợp thời trang và trường tồn với thời gian, vì vậy bạn có thể tiếp tục diện những trang phục bền vững này lâu dài sau khi ngày lễ tình nhân kết thúc.

Váy đỏ ren ngày lễ tình nhân 2022

Mọi phụ nữ đều cần một chiếc váy đen nhỏ, một chiếc váy nhỏ màu trắng và một chiếc váy nhỏ màu đỏ. Màu đỏ là màu của sự khao khát, vì vậy một chiếc váy đỏ lộng lẫy là tuyên bố táo bạo hoàn hảo, cho dù bạn đang hẹn hò lần đầu với người mình yêu hay thêm một chút gia vị cho cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm.

Khi nói đến việc chọn một chiếc váy đỏ nhỏ cho buổi tối đi chơi Ngày lễ tình nhân, hãy chọn thứ gì đó cổ điển và thanh lịch mà bạn có thể mặc đi mặc lại trong nhiều năm. Chọn một chiếc váy mà bạn có thể mặc cho nhiều dịp: kết hợp với các phụ kiện gợi cảm cho Ngày lễ tình nhân, kết hợp với khăn quàng cổ và áo khoác cho Giáng sinh hoặc với áo khoác cộc tay cho sự kiện công sở. Bạn càng có thể sử dụng chiếc chân váy, bạn sẽ càng thích nó!

Ngày lễ tình nhân với váy đỏ tay chuông

Kiểu dáng của một chiếc áo tay chuông dài đến khuỷu tay sẽ rất sang chảnh. Nó tinh xảo và nữ tính, và nó trông hoàn toàn tuyệt đẹp trong các bức ảnh bạn sẽ chụp.

Để có một Ngày lễ tình nhân vui vẻ hơn, hãy thêm một số đôi tất đen hoặc quần lưới đen dưới váy của bạn. Chúng không chỉ giữ ấm cho bạn mà còn tăng thêm nét gợi cảm cho vẻ ngoài của bạn. Kết hợp quần legging đen với giày cao gót đen tuyệt đẹp để kéo dài vẻ ngoài của đôi chân và khiến bạn trông cao hơn!

Phối họa tiết da báo cùng váy đỏ

Những đôi giày cao gót màu nude hoặc đen luôn là những mẫu hổ biến nhiều người chọn, nhưng bạn cũng có thể thoải mái táo bạo với những họa tiết động vật như những đôi giày in hình da báo để có một chút gì đó gợi cảm và phong cách.

Nổ bật với chiếc áo khoác màu đỏ

Blazer đỏ cho ngày lễ tình nhân

Bạn có thể mặc đẹp cho Ngày lễ tình nhân, ngay cả khi bạn phải làm việc ở nhà cả ngày. Áo cộc tay màu đỏ là một cách sáng sủa, dễ thương để thêm một chút màu đỏ vào một bộ trang phục giản dị hơn và đó là món đồ hoàn hảo để chuyển từ cuộc họp Zoom sang buổi hẹn hò đầu tiên vui vẻ.

Áo khoác và giày cao gót màu đỏ

Nếu bạn sở hữu một chiếc áo khoác màu đỏ, hãy mặc nó vào luôn! Kết hợp một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ với đôi giày cao gót màu đỏ và một bộ trang phục màu trung tính cho một người trình diễn giản dị, hoàn hảo cho một buổi tối đi chơi hoặc một bữa tối ấm cúng tại nhà.

Phối đồ đỏ cùng màu đen và trắng

Đỏ và đen là bộ đôi quyến rũ, hấp dẫn, hoàn hảo cho một buổi tối dạo phố, trong khi đỏ và trắng lại gợi cảm và nữ tính, tuyệt vời cho buổi hẹn hò trong ngày với đối tác hoặc người thương.

Nếu bạn muốn chuyển từ trang phục ban ngày sang ban đêm, hãy mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ mà bạn có thể kết hợp với quần trắng hoặc váy để đi dạo trong công viên, sau đó mặc một chiếc quần jean hoặc quần da màu đen để đi uống nước và ăn tối.

Màu hồng cũng là lựa chọn thú vị, nữ tính

Kết hợp trang phục màu hồng và trắng cùng phụ kiện màu đỏ

Tôn lên vẻ đẹp của sự đơn giản của bộ trang phục màu hồng nhạt và trắng với những món đồ nổi bật màu đỏ bắt mắt như ví và giày màu đỏ tươi. Điều tuyệt vời nhất là bạn có thể phối kiểu này với bất kỳ món đồ nào bạn đã có trong tủ quần áo: áo phông trắng với váy nhung kẻ màu hồng, áo phông hồng với quần jean trắng hoặc thậm chí là váy trắng với áo len hồng.

Phụ kiện màu hồng nhẹ nhàng

Bất kỳ phụ kiện nào trong gia đình màu hồng hoặc đỏ đều có thể làm nên nét nữ tính, quyến rũ. Ngay cả một chiếc ví màu hoa cà với giày bệt phù hợp hoặc giày cao gót màu hồng nhạt cũng mang lại vẻ tinh tế nữ tính!

Theo Currentboutique