Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay

Thời trang 13/02/2023 06:45

Với một diện mạo rực rỡ sẽ không thể thiếu cho ngày lễ tình nhân tới đây, những mẹo phối đồ này sẽ rất hữu ích cho các quý cô sành điệu.

Ngày lễ tình nhân là thời điểm tuyệt vời để kỷ niệm tình yêu. Cho dù bạn đang thưởng thức đồ ăn mang đi tại nhà với món chính của mình, tham dự Ngày Valentine bên ánh đèn đường huyền ảo hay xuống phố mặc trang phục dễ thương thì ngày lễ tình nhân luôn là một cách tuyệt vời để kỷ niệm ngày lễ tình yêu này.

Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay - Ảnh 1

Đây là những nguồn cảm hứng phong cách Ngày Valentine yêu thích đầy ấn tượng cho các cô nàng. Ngoài ra, trang phục Ngày lễ tình nhân sau đây đều hợp thời trang và trường tồn với thời gian, vì vậy bạn có thể tiếp tục diện những trang phục bền vững này lâu dài sau khi ngày lễ tình nhân kết thúc.

Ưu tiên chọn váy màu đỏ

 

  • Váy đỏ ren ngày lễ tình nhân 2022

Mọi phụ nữ đều cần một chiếc váy đen nhỏ, một chiếc váy nhỏ màu trắng và một chiếc váy nhỏ màu đỏ. Màu đỏ là màu của sự khao khát, vì vậy một chiếc váy đỏ lộng lẫy là tuyên bố táo bạo hoàn hảo, cho dù bạn đang hẹn hò lần đầu với người mình yêu hay thêm một chút gia vị cho cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm.

Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay - Ảnh 2

Khi nói đến việc chọn một chiếc váy đỏ nhỏ cho buổi tối đi chơi Ngày lễ tình nhân, hãy chọn thứ gì đó cổ điển và thanh lịch mà bạn có thể mặc đi mặc lại trong nhiều năm. Chọn một chiếc váy mà bạn có thể mặc cho nhiều dịp: kết hợp với các phụ kiện gợi cảm cho Ngày lễ tình nhân, kết hợp với khăn quàng cổ và áo khoác cho Giáng sinh hoặc với áo khoác cộc tay cho sự kiện công sở. Bạn càng có thể sử dụng chiếc chân váy, bạn sẽ càng thích nó!

  • Ngày lễ tình nhân với váy đỏ tay chuông

Kiểu dáng của một chiếc áo tay chuông dài đến khuỷu tay sẽ rất sang chảnh. Nó tinh xảo và nữ tính, và nó trông hoàn toàn tuyệt đẹp trong các bức ảnh bạn sẽ chụp.

Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay - Ảnh 3

Để có một Ngày lễ tình nhân vui vẻ hơn, hãy thêm một số đôi tất đen hoặc quần lưới đen dưới váy của bạn. Chúng không chỉ giữ ấm cho bạn mà còn tăng thêm nét gợi cảm cho vẻ ngoài của bạn. Kết hợp quần legging đen với giày cao gót đen tuyệt đẹp để kéo dài vẻ ngoài của đôi chân và khiến bạn trông cao hơn!

Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay - Ảnh 4

  • Phối họa tiết da báo cùng váy đỏ

Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay - Ảnh 5

Những đôi giày cao gót màu nude hoặc đen luôn là những mẫu hổ biến nhiều người chọn, nhưng bạn cũng có thể thoải mái táo bạo với những họa tiết động vật như những đôi giày in hình da báo để có một chút gì đó gợi cảm và phong cách.

Nổ bật với chiếc áo khoác màu đỏ

  • Blazer đỏ cho ngày lễ tình nhân 

Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay - Ảnh 6

Bạn có thể mặc đẹp cho Ngày lễ tình nhân, ngay cả khi bạn phải làm việc ở nhà cả ngày. Áo cộc tay màu đỏ là một cách sáng sủa, dễ thương để thêm một chút màu đỏ vào một bộ trang phục giản dị hơn và đó là món đồ hoàn hảo để chuyển từ cuộc họp Zoom sang buổi hẹn hò đầu tiên vui vẻ.

  • Áo khoác và giày cao gót màu đỏ 

Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay - Ảnh 7

Nếu bạn sở hữu một chiếc áo khoác màu đỏ, hãy mặc nó vào luôn! Kết hợp một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ với đôi giày cao gót màu đỏ và một bộ trang phục màu trung tính cho một người trình diễn giản dị, hoàn hảo cho một buổi tối đi chơi hoặc một bữa tối ấm cúng tại nhà.

Phối đồ đỏ cùng màu đen và trắng

Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay - Ảnh 8

Đỏ và đen là bộ đôi quyến rũ, hấp dẫn, hoàn hảo cho một buổi tối dạo phố, trong khi đỏ và trắng lại gợi cảm và nữ tính, tuyệt vời cho buổi hẹn hò trong ngày với đối tác hoặc người thương.

Nếu bạn muốn chuyển từ trang phục ban ngày sang ban đêm, hãy mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ mà bạn có thể kết hợp với quần trắng hoặc váy để đi dạo trong công viên, sau đó mặc một chiếc quần jean hoặc quần da màu đen để đi uống nước và ăn tối.

Màu hồng cũng là lựa chọn thú vị, nữ tính

  • Kết hợp trang phục màu hồng và trắng cùng phụ kiện màu đỏ

Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay - Ảnh 9

 

 

 

Tôn lên vẻ đẹp của sự đơn giản của bộ trang phục màu hồng nhạt và trắng với những món đồ nổi bật màu đỏ bắt mắt như ví và giày màu đỏ tươi. Điều tuyệt vời nhất là bạn có thể phối kiểu này với bất kỳ món đồ nào bạn đã có trong tủ quần áo: áo phông trắng với váy nhung kẻ màu hồng, áo phông hồng với quần jean trắng hoặc thậm chí là váy trắng với áo len hồng. 

  • Phụ kiện màu hồng nhẹ nhàng

Mách nàng bí quyết phối đồ màu đỏ đẹp sang chảnh, đầy quyến rũ cho lễ Valentine năm nay - Ảnh 10

Bất kỳ phụ kiện nào trong gia đình màu hồng hoặc đỏ đều có thể làm nên nét nữ tính, quyến rũ. Ngay cả một chiếc ví màu hoa cà với giày bệt phù hợp hoặc giày cao gót màu hồng nhạt cũng mang lại vẻ tinh tế nữ tính!

Theo Currentboutique

5 mẫu giày cao gót siêu tôn dáng, phối với đồ nào cũng hợp mà hội chị em khó lòng bỏ qua

5 mẫu giày cao gót siêu tôn dáng, phối với đồ nào cũng hợp mà hội chị em khó lòng bỏ qua

Giày cao gót ngoài việc giúp chúng ta cao thêm vài phân còn giúp đôi chân trông điệu đà hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   cách phối đồ cho lễ tình nhân phối đồ màu đỏ Học cách mix đồ sang chảnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 11 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 14 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 20 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 22 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt