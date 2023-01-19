Bí quyết phối đồ với quần cạp cao, Tết mặc vừa sang vừa đẹp, thỏa sức thả dáng đầu năm

Thời trang 19/01/2023 13:34

Bạn có thể nhận thấy rằng trong thời trang, mọi thứ quay trở lại. Ngày nay, chúng ta có thể thấy rằng các xu hướng từ những năm 80 và 90 đang thịnh hành trở lại. Một số cá tính và người nổi tiếng đặt cược vào vẻ ngoài cổ điển, chia sẻ chúng trên mạng xã hội của họ hoặc trên thảm đỏ. Một trong những món đồ thời trang đã trở lại thời trang là quần lưng cao.

Phong cách này giúp tôn dáng và kéo dài đôi chân. Nhưng chúng ta nên tính đến đường cắt và chiều cao của nó khi kết hợp nó với những bộ quần áo khác.

Hãy cùng xem qua những mẹo giúp bạn tận dụng tối đa chúng, tùy theo phong cách và dáng người của bạn.

1. Mặc áo ngắn hơn khi kết hợp quần cạp cao

 

Bí quyết phối đồ với quần cạp cao, Tết mặc vừa sang vừa đẹp, thỏa sức thả dáng đầu năm - Ảnh 1

Cách lý tưởng để mặc trang phục này là khoe vòng eo. Trang phục ngắn kết hợp tốt với quần lưng cao vì chúng cho phép bạn khoe vòng eo của mình. Đừng che giấu nó bằng quần áo dài hoặc rộng. Chọn áo ngắn cũng như áo cánh hoặc áo phông, vừa trên hông.

2. Kết hợp chúng với áo len crop-top

Bí quyết phối đồ với quần cạp cao, Tết mặc vừa sang vừa đẹp, thỏa sức thả dáng đầu năm - Ảnh 2

 

Bạn cũng có thể mặc áo len ngắn với tay áo ngắn hoặc dài, tùy thuộc vào phong cách bạn thích nhất.

3. Thắt nút áo cánh hoặc áo phông 

Bí quyết phối đồ với quần cạp cao, Tết mặc vừa sang vừa đẹp, thỏa sức thả dáng đầu năm - Ảnh 3

 

Nếu bạn muốn mặc một chiếc áo phông quá khổ, hãy thắt nút ở eo. Điều này có thể ở phía trước hoặc phía sau. Nếu là áo cánh dài cài khuy thì cài đến khuy đầu tiên của quần rồi xắn 2 bên mép áo để thắt nút.

4. Nhét áo vào trong quần

Bí quyết phối đồ với quần cạp cao, Tết mặc vừa sang vừa đẹp, thỏa sức thả dáng đầu năm - Ảnh 4

 

Nếu bạn kết hợp vẻ ngoài của mình với quần áo dài hoặc quá khổ, hãy nhớ nhét chúng vào trong quần. Bạn có thể sơ vin toàn bộ áo sơ mi hoặc áo cánh hoặc chỉ sơ vin phía trước để lộ chiếc cúc đầu tiên của quần hoặc cạp quần.

 

5. Chọn đúng kích cỡ

Bí quyết phối đồ với quần cạp cao, Tết mặc vừa sang vừa đẹp, thỏa sức thả dáng đầu năm - Ảnh 5

Những chiếc quần quá chật hoặc quá nhỏ sẽ không tôn lên dáng người của bạn, và nếu trông quá rộng, chúng sẽ tạo thêm vẻ đồ sộ không cần thiết cho dáng người của bạn. Đảm bảo rằng chúng vừa vặn với bạn và cân nhắc đường viền khi kết hợp chúng với các phụ kiện khác.

 

6. Thêm nhiều lớp vào trang phục 

Bí quyết phối đồ với quần cạp cao, Tết mặc vừa sang vừa đẹp, thỏa sức thả dáng đầu năm - Ảnh 6

Một cách để khoe dáng khi mặc quần lưng cao là tạo nhiều lớp để làm nổi bật dáng người của bạn. Bạn có thể thêm áo vest, áo khoác và áo jacket vào trang phục của mình, nhưng hãy đảm bảo rằng áo lót ngắn hoặc nhét nó vào quần.

 

7. Khoe giày

Bí quyết phối đồ với quần cạp cao, Tết mặc vừa sang vừa đẹp, thỏa sức thả dáng đầu năm - Ảnh 7

 

Quần cạp cao rất hợp với giày cao gót, vì chúng sẽ tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân của bạn. Hãy chắc chắn rằng đường viền của mũi khâu gấu quần không che giấu đôi giày của bạn.

 

Nếu bạn muốn có một vẻ ngoài giản dị, bạn có thể mặc quần jean và gấp nếp của các mũi khâu. Chọn những mẫu không quá chật để bạn có thể xắn lên ở độ cao bạn muốn.

Nếu bạn kết hợp trang phục với giày thể thao, hãy chọn quần ống đứng.

Theo Brightside

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