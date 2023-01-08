Bí quyết phối đồ với quần jeans vừa 'hack dáng' vừa đẹp sang, Tết này cứ diện là ăn điểm

Dù là denim trong áo khoác hay áo sơ mi, nó đều khiến bạn trông đẹp nhất. Áo sơ mi denim là một món đồ thời trang có thể giúp bạn tạo nên vẻ ngoài sành điệu hơn. Bạn có thể đạt được bất kỳ vẻ ngoài nào bạn muốn nếu bạn chọn đúng kiểu dáng, màu sắc và sự phù hợp.

Sự hồi sinh của denim là một trong những điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong thế giới thời trang . Denim là một trong những loại vải phổ biến nhất và bất kỳ trang phục denim nào cũng có thể cải thiện vẻ ngoài của bạn ngay lập tức.

Thế giới thời trang trải qua các giai đoạn quần jean. Nhưng cuối cùng, tủ quần áo của bạn sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu một chiếc quần jean. Chúng phong cách và thoải mái, đồng thời có thể kết hợp với nhiều loại áo và phụ kiện khác nhau. Hãy cùng tham khảo một số cách phối đồ với quần jean khác nhau mà bạn có thể mang về nhà ngay vì một kiểu không bao giờ là đủ!

Khi nói đến việc tìm kiếm một chiếc quần jean denim hoàn hảo, có rất nhiều kiểu dáng để bạn lựa chọn, bao gồm quần jean bó sát, jeans cạp cao, jeans ống đứng. Chúng mang đến vẻ ngoài cân đối và phù hợp với hầu hết mọi dịp, cũng như nâng tầm phong cách của bạn khi kết hợp với áo phông, áo crop top hoặc áo sơ mi phù hợp. Đây sẽ là cách làm chủ vẻ ngoài giản dị nhưng sành điệu của denim để bạn có thể mặc nó như một người chuyên nghiệp.

Denim on denim

Ảnh minh họa: Internet

Denim on denim là phong cách táo bạo nhưng phong cách nhất mà bạn có thể diện. Mặc quần jean denim của bạn với áo sơ mi trắng hoặc đen trơn và áo khoác denim bên ngoài. Tốt nhất là quần jean và áo khoác denim của bạn nên có cùng họa tiết và màu sắc để trông giống như một bộ.

Quần jeans màu nhạt

Ảnh minh họa: Internet

Quần jeans màu nhạt có thể mặc cả năm. Chúng luôn hợp mốt vì bản chất tinh tế của chúng cho phép bạn thử nghiệm với những chiếc áo phông ngộ nghĩnh. Kết hợp quần jean màu nhạt của bạn với áo sơ mi dành cho người hâm mộ có logo, áp phích và trích dẫn. Những chiếc quần jean này sẽ thu hút sự chú ý khỏi những từ và hình in trên áo, tạo ra sự cân bằng giữa sự mềm mại và to lớn.

Skinny jeans

Đúng như tên gọi, quần jean skinny được thiết kế vừa vặn và có kiểu dáng ôm sát cơ thể. Chúng xác định hình dạng phần dưới cơ thể của bạn và cho phép bạn khoe đôi chân gợi cảm của mình mà không thực sự để lộ chúng. Chúng có sẵn ở dạng cắt eo thấp, trung bình và cao.

Phụ nữ có thân hình mảnh khảnh và đôi chân gầy nên mặc quần jean skinny. Những người có thân hình quả lê nên tránh mặc những chiếc quần jean này. Để tạo kiểu cho chiếc quần jean skinny tôn dáng của bạn, hãy chọn trang phục tôn lên dáng người của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa hè, bạn có thể mặc áo phông với giày cao gót. Một chiếc áo satin và giày cao gót cũng sẽ nâng tầm vẻ ngoài của bạn. Bạn cũng có thể kết hợp nó với áo phông họa tiết và giày bốt.

Vào mùa đông, hãy kết hợp chiếc quần jean skinny của bạn với một chiếc áo cổ lọ vừa vặn và một chiếc áo blazer kẻ sọc hình hộp. Một chiếc áo blazer oversized hoặc áo khoác tay bóng bay cũng sẽ rất tuyệt với chiếc quần jean này.

Quần jean rộng

Ảnh minh họa: Internet

Boyfriend jeans là kiểu quần thoải mái nhất để mặc. Bạn có thể chọn từ nhiều loại quần jean bạn trai. Quần jean rộng vừa vặn quanh eo và hông, khiến chúng trở nên lý tưởng cho chuyến đi nghỉ cuối tuần, buổi gặp mặt vui vẻ hoặc trang phục sân bay. Những chiếc quần jean này là hoàn hảo cho phụ nữ cong hoặc hình quả táo.

Những người có vóc dáng thấp và thân hình mảnh khảnh nên tránh mặc quần jeans rộng. Nó rất phù hợp với áo cổ chữ V màu trắng, áo crop top và thậm chí cả áo sơ mi denim. Thêm một chiếc thắt lưng vào trang phục của bạn có thể giúp nó nổi bật. Mang giày cao gót hoặc giày thể thao để hoàn thiện vẻ ngoài.

Quần jean ống loe

Quần jean ống loe là một món đồ thời trang chủ yếu có thể nâng tầm vẻ ngoài của bạn. Nó trông tuyệt vời trên phụ nữ của tất cả các loại cơ thể. Kiểu quần cổ điển này thích hợp cho những buổi đi chơi bình thường, đến công sở hoặc thậm chí là một buổi hẹn hò.

Ảnh minh họa: Internet

Quần jean ống loe phổ biến vào những năm 1970 và hiện đã quay trở lại sàn diễn thời trang. Kết hợp những chiếc quần jean này với áo sơ mi, khăn quàng cổ in hình, giày đế bệt, áo khoác ngoài, kính oversexy và túi đeo chéo để có phong cách cổ điển.

Nếu bạn muốn giữ cho nó đơn giản, hãy mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn và giày cao gót. Bạn cũng có thể kết hợp với một chiếc áo sơ mi denim oversized và một chiếc thắt lưng to bản. Mang một đôi giày cao gót chunky để hoàn thiện vẻ ngoài.

Theo Times of India