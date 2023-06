2. Bạn có thể tạo thêm áp lực lên đôi chân của mình

Sự cân bằng tự nhiên của bạn bị biến dạng khi đi giày cao gót. Vì vậy, bạn có thể gặp thêm áp lực lên bàn chân, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ đi bộ, độ dài sải chân và dáng đi của bạn.

3. Bạn có thể làm hỏng đầu gối của mình

Do mô-men xoắn đầu gối (lực xoay) và nén quá mức, đầu gối của bạn dễ bị rách hơn khi đi giày cao gót. "Viêm khớp do hao mòn", được gọi là viêm xương khớp gối, xảy ra với phụ nữ thường xuyên hơn nhiều so với nam giới và đi giày cao gót là một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng này.

4. Mắt cá chân của bạn có thể bị đau

Cơ bắp chân của bạn có thể bị ảnh hưởng do chiều cao quá mức của got giày, vì vậy mắt cá chân của bạn có thể khó di chuyển bàn chân về phía trước hơn khi bạn đi bộ. Ngoài ra, vì mắt cá chân không ở vị trí bình thường nên gân Achilles có thể bị co lại. Theo thời gian, bạn có thể gặp phải tình trạng viêm có tên là viêm gân Achilles chèn vào.

5. Hông của bạn có thể bị ảnh hưởng

Theo một nghiên cứu, nếu bạn đi giày cao gót sớm, bạn có thể bị đau hông sau này. Các cơ gập hông của bạn buộc phải ở tư thế uốn cong liên tục và sự co cơ này có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe theo thời gian.

6. Móng chân út của bạn có thể trở nên mỏng và dễ gãy

Bạn cũng có thể gặp các vấn đề về thẩm mỹ, không chỉ những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Bị “đè bẹp” trong đôi giày ấy, móng chân của bạn sẽ không được vui vẻ cho lắm, đặc biệt là móng út. Theo thời gian, nó có thể trở nên mỏng và giòn, hoặc dày và khó cắt. Đó là lý do tại sao một số phụ nữ thậm chí chọn trải qua các thủ tục y tế để có thể tiếp tục đi giày cao gót.

Theo Brightside