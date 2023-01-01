Đi giày cao gót mỗi ngày: Thói quen gây mòn sụn đĩa đệm, áp lực "kinh hoàng" lên đầu gối và mắt cá chân

Thời trang 01/01/2023 08:03

Theo các chuyên gia, đi giày cao gót khiến bạn trông cao hơn và cảm thấy xinh đẹp hơn. Nhưng bạn không nên quên rằng sức khỏe của bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì, và chiều cao vài cm tính theo gót giày có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng về lâu dài.

Bạn cần nhận thức được hậu quả khi đi giày cao gót quá thường xuyên hoặc trong thời gian dài. 

1. Bạn có thể bị đau lưng

Đi giày cao gót mỗi ngày: Thói quen gây mòn sụn đĩa đệm, áp lực 'kinh hoàng' lên đầu gối và mắt cá chân - Ảnh 1

Bạn đã bao giờ thấy mình nghiêng về phía trước sau khi đi giày cao gót cả ngày chưa? Điều này xảy ra bởi vì bạn cảm thấy cần phải giải phóng áp lực lên lưng. Lưng của bạn có hình chữ C ở vị trí bình thường. Khi bạn đi giày cao gót, bạn sẽ thay đổi hình dạng của cột sống và theo thời gian, nó có thể làm mòn sụn trên đĩa đệm, khớp và dây chằng ở lưng của bạn.

2. Bạn có thể tạo thêm áp lực lên đôi chân của mình

Đi giày cao gót mỗi ngày: Thói quen gây mòn sụn đĩa đệm, áp lực 'kinh hoàng' lên đầu gối và mắt cá chân - Ảnh 2

Sự cân bằng tự nhiên của bạn bị biến dạng khi đi giày cao gót. Vì vậy, bạn có thể gặp thêm áp lực lên bàn chân, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ đi bộ, độ dài sải chân và dáng đi của bạn.

3. Bạn có thể làm hỏng đầu gối của mình

Đi giày cao gót mỗi ngày: Thói quen gây mòn sụn đĩa đệm, áp lực 'kinh hoàng' lên đầu gối và mắt cá chân - Ảnh 3

Do mô-men xoắn đầu gối (lực xoay) và nén quá mức, đầu gối của bạn dễ bị rách hơn khi đi giày cao gót. "Viêm khớp do hao mòn", được gọi là viêm xương khớp gối, xảy ra với phụ nữ thường xuyên hơn nhiều so với nam giới và đi giày cao gót là một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng này.

4. Mắt cá chân của bạn có thể bị đau

Đi giày cao gót mỗi ngày: Thói quen gây mòn sụn đĩa đệm, áp lực 'kinh hoàng' lên đầu gối và mắt cá chân - Ảnh 4

Cơ bắp chân của bạn có thể bị ảnh hưởng do chiều cao quá mức của got giày, vì vậy mắt cá chân của bạn có thể khó di chuyển bàn chân về phía trước hơn khi bạn đi bộ. Ngoài ra, vì mắt cá chân không ở vị trí bình thường nên gân Achilles có thể bị co lại. Theo thời gian, bạn có thể gặp phải tình trạng viêm có tên là viêm gân Achilles chèn vào.

5. Hông của bạn có thể bị ảnh hưởng

Đi giày cao gót mỗi ngày: Thói quen gây mòn sụn đĩa đệm, áp lực 'kinh hoàng' lên đầu gối và mắt cá chân - Ảnh 5

Theo một nghiên cứu, nếu bạn đi giày cao gót sớm, bạn có thể bị đau hông sau này. Các cơ gập hông của bạn buộc phải ở tư thế uốn cong liên tục và sự co cơ này có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe theo thời gian.

6. Móng chân út của bạn có thể trở nên mỏng và dễ gãy

Đi giày cao gót mỗi ngày: Thói quen gây mòn sụn đĩa đệm, áp lực 'kinh hoàng' lên đầu gối và mắt cá chân - Ảnh 6

Bạn cũng có thể gặp các vấn đề về thẩm mỹ, không chỉ những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Bị “đè bẹp” trong đôi giày ấy, móng chân của bạn sẽ không được vui vẻ cho lắm, đặc biệt là móng út. Theo thời gian, nó có thể trở nên mỏng và giòn, hoặc dày và khó cắt. Đó là lý do tại sao một số phụ nữ thậm chí chọn trải qua các thủ tục y tế để có thể tiếp tục đi giày cao gót.

Theo Brightside

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