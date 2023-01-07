Ý tưởng lên đồ cho năm mới 2023 đầy rực rỡ, bước ra phố là nổi bần bật

Thời trang 07/01/2023 16:16

Chuẩn bị đến những ngày lễ hội rực rỡ. Niềm vui ngày lễ đã bao bọc tất cả chúng ta trong một vòng tay thật chặt và việc mặc trang phục lịch sự cho ngày trọng đại là điều tuyệt đối được hội chị em ưu ái.

 

Với thời khắc giao thừa đang cận kề, niềm vui của những ngày lễ đang dần đến. Mọi người đang có tâm trạng vui vẻ nhất mong được dành thời gian cho những người thân yêu nhất của mình. Gia đình và bạn bè quây quần bên nhau để ăn mừng dịp này với tất cả niềm vui và sự nô đùa.

Ý tưởng lên đồ cho năm mới 2023 đầy rực rỡ, bước ra phố là nổi bần bật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, điều quan trọng nhất ngoài tình yêu và những lời chúc ấm áp nhất chính là trang phục của ngày và đêm. Hãy làm cho năm mới của bạn trở nên vui vẻ, tràn đầy sức sống và nhạc jazz thời trang để tôn lên vẻ ngoài của bạn. Giữ những lời khuyên hữu ích này khi mặc quần áo cho một ngày ấm cúng, một bữa tiệc ấm cúng tại nhà hoặc khiêu vũ suốt đêm.

 

Chiếc váy sequin tinh túy

Ý tưởng lên đồ cho năm mới 2023 đầy rực rỡ, bước ra phố là nổi bần bật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta sẽ không bao giờ có thể sai lầm với một chiếc váy lấp lánh hoặc một số sequin. Hãy chọn và mặc một chiếc áo bó sát vừa vặn hoặc một chiếc áo vừa vặn dể tôn lên hình thể thanh lịch. Hoặc sẽ làm nên điều kỳ diệu trong mùa tiệc tùng này.

Chiếc váy nhung hoạt bát

Ý tưởng lên đồ cho năm mới 2023 đầy rực rỡ, bước ra phố là nổi bần bật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Loại vải được ưa chuộng nhiều nhất trong mùa này là vải nhung. Chất liệu vải sang trọng được cắt may trong một chiếc váy dài đến đầu gối vừa vặn một cách duyên dáng hoặc một chiếc áo choàng dài với một đường cắt thú vị tạo nên một đường xẻ cao đến đùi. Cả hai sẽ làm cho cái nhìn siêu sịn mịn.

Một chiếc áo khoác lông tuyệt vời

Ý tưởng lên đồ cho năm mới 2023 đầy rực rỡ, bước ra phố là nổi bần bật - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mùa lễ hội kêu gọi chúng ta thưởng thức và đắm mình trong những chiếc áo khoác, áo bông và áo lên sang trọng nhất. Điều gì có thể phù hợp hơn là một bộ áo khoác giả lông thú được thêm vào tủ quần áo.

Một chiếc quần legging da sang trọng

Ý tưởng lên đồ cho năm mới 2023 đầy rực rỡ, bước ra phố là nổi bần bật - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cái lạnh mùa đông kêu gọi chúng ta mặc quần áo rực rỡ và mùa lễ hội cũng mang lại cảm giác tương tự. Để thêm các chi tiết phù hợp vào kiểu dáng áo khoác và quần legging dễ phối, hãy thay chiếc quần legging thông thường của bạn bằng một chiếc quần da và xem điều kỳ diệu mà chúng thêm vào vẻ ngoài.

Một đôi ủng đáng tin cậy

Ý tưởng lên đồ cho năm mới 2023 đầy rực rỡ, bước ra phố là nổi bần bật - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Phụ kiện thiết yếu của mùa đông giúp nâng tầm trang phục ngay lập tức là một đôi bốt cổ điển. Bạn có thể chọn phiên bản dài qua đầu gối, dài đến mắt cá chân hoặc dài đến bắp chân kiểu cũ. Chỉ cần thêm một trong hai kiểu và xem phong cách này nổi bật đến thế nào nhé.

Theo Herzindagi

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