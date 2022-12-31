Lên đồ đơn giản với chi phí 'yêu thương' nhưng vẫn hút ánh nhìn cùng 5 mẹo siêu hay này

Thời trang 31/12/2022 11:00

Đôi khi, chúng ta mất nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên mặc gì và có vẻ như bạn không thể kết hợp quần áo một cách đẹp mắt. Điều này có thể xảy ra vì một số lý do, có thể chỉ là một ngày tồi tệ đối với bạn, hoặc có thể là do tủ quần áo của bạn không tìm được món đồ nào vừa vặn.

Để giúp bạn tìm được quần áo thời trang mà không tốn nhiều tiền, đây là những mẹo cục hay dành cho bạn.

1. Nhét áo sơ mi vào quần

Lên đồ đơn giản với chi phí 'yêu thương' nhưng vẫn hút ánh nhìn cùng 5 mẹo siêu hay này - Ảnh 1

Nếu bạn đang mặc quần hoặc váy cạp cao, lựa chọn tốt nhất cho bạn là sơ vin hoàn toàn áo sơ mi. Điều này sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài chuyên nghiệp vì mọi thứ sẽ được sắp xếp lại với nhau, không có vải bị lỏng lẻo. Bên cạnh đó, kiểu dáng này cũng sẽ làm nổi bật các đường cong của bạn.

2. Đầu tư vào chất lượng vải tốt hơn

Lên đồ đơn giản với chi phí 'yêu thương' nhưng vẫn hút ánh nhìn cùng 5 mẹo siêu hay này - Ảnh 2

 

Nếu bạn xem xét kỹ hơn loại quần áo nào tốt hơn, bạn sẽ thấy rằng bắt buộc phải bắt đầu đầu tư vào các loại vải chất lượng cao bằng sợi tự nhiên, vì những chất liệu này bền hơn, thoải mái, thoáng khí, chịu lực tốt hơn và có đường may đẹp hơn công việc.

Điều này một mình sẽ làm cho nó phù hợp hơn trên cơ thể của bạn. Ngay cả khi những món đồ này đắt hơn, bạn sẽ không phải mua lại món đồ tương tự vài tháng sau, vì nó sẽ trông đẹp với bạn lâu hơn và cuối cùng bạn sẽ tiết kiệm được tiền.

3. Cơ bản là tốt nhất

Lên đồ đơn giản với chi phí 'yêu thương' nhưng vẫn hút ánh nhìn cùng 5 mẹo siêu hay này - Ảnh 3

 

Mọi người thường đánh giá thấp tầm quan trọng của việc có những món đồ cơ bản trong tủ quần áo của họ. Về cơ bản, bạn có thể kết hợp những bộ quần áo này với mọi thứ khác mà bạn có trong tủ quần áo của mình, trong khi không phải lúc nào bạn cũng có thể kết hợp những bộ quần áo nhiều màu sắc. Với những điều cơ bản, bạn cũng có nhiều khả năng hơn khi tạo giao diện.

 

4. Từ bỏ xu hướng

Lên đồ đơn giản với chi phí 'yêu thương' nhưng vẫn hút ánh nhìn cùng 5 mẹo siêu hay này - Ảnh 4

 

Quần áo hợp thời trang có thể khó khăn, vì bạn thấy mọi người mặc chúng, và sau đó bạn cũng muốn trở nên thời trang. Trước khi đưa ra quyết định, trước tiên bạn nên cân nhắc một số điều, chẳng hạn như bạn có đủ tiền để mua nó không, nó có ảnh hưởng đến ngân sách của bạn không và bạn có thấy mình sẽ đeo nó trong khoảng từ 3 đến 5 năm không.

Nếu bạn không thể nhìn thấy mình mặc món đồ đó trong tương lai xa, bạn có thể đang lãng phí tiền của mình.

5. Biết danh sách những thứ bạn có trong tủ quần áo và mua sắm với điều này trong tâm trí trước khi mua những món đồ mới

Lên đồ đơn giản với chi phí 'yêu thương' nhưng vẫn hút ánh nhìn cùng 5 mẹo siêu hay này - Ảnh 5

 

Khi xem xét kỹ hơn tất cả quần áo, đôi khi bạn có thể bắt gặp thứ gì đó thực sự thời trang mà bạn đã hoàn toàn quên mất. Điều này có thể giúp bạn biết những phần nào bạn sử dụng và những phần nào bạn không sử dụng, và liệu đó có phải là do bạn không thích chúng hay bạn không có bất kỳ thứ gì để ghép chúng với. Bạn cũng có thể nghĩ về những cách mới để kết hợp những món đồ bạn đã có. Nếu bạn làm theo các bước này, chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được một số tiền vào lần tới khi mua đồ mới.

Theo Brightside

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